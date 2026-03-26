Νέα βασική έκδοση για το εντυπωσιακό coupe SUV της Cupra με 190 ίππους – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Το Cupra Tavascan αποκτά νέα βασική έκδοση και κάνει πιο προσιτή την είσοδο στη γκάμα του, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα του ως ένα από τα πιο ξεχωριστά ηλεκτρικά coupe SUV της αγοράς. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η νέα παραλλαγή με 190 PS και μπαταρία 58 kWh, η οποία λειτουργεί ως το νέο entry point του μοντέλου.

Η κίνηση αυτή έχει ξεκάθαρο εμπορικό νόημα. Η Cupra θέλει να διευρύνει το κοινό του Tavascan, διατηρώντας το δυναμικό design και το πιο οδηγοκεντρικό προφίλ του μοντέλου, αλλά με μια έκδοση που χαμηλώνει το κατώφλι εισόδου στη γκάμα. Μαζί με τη νέα έκδοση, το Tavascan αναβαθμίζεται και σε επίπεδο ψηφιακού περιβάλλοντος, πρακτικότητας και τεχνολογίας καμπίνας.

Η νέα βασική έκδοση φέρνει 190 PS και μπαταρία 58 kWh

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη νέα έκδοση 140 kW/58 kWh, δηλαδή 190 PS με μικρότερη μπαταρία σε σχέση με τις ήδη γνωστές εκδόσεις της σειράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cupra, η νέα αυτή παραλλαγή προσφέρει αυτονομία περίπου 435 km, ενώ για τη φόρτιση 10%-80% χρειάζεται περίπου 26 λεπτά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Tavascan αποκτά μια πιο «λογική» και ευρύτερα εμπορική έκδοση, χωρίς να απομακρύνεται από τη σπορτίφ εικόνα του. Για πολλούς οδηγούς, ειδικά όσους δεν χρειάζονται τη μεγαλύτερη μπαταρία ή τις ισχυρότερες εκδόσεις, αυτή είναι πιθανότατα η πιο ισορροπημένη πρόταση της γκάμας.

Πού τοποθετείται στη γκάμα του Tavascan

Με τη νέα βασική έκδοση, η γκάμα του Tavascan διαμορφώνεται πλέον σε τρία επίπεδα:

140 kW / 58 kWh με 190 PS

με 210 kW / 77 kWh Endurance με 286 PS

250 kW / 77 kWh VZ με 340 PS

Τι αλλάζει στο εσωτερικό και στην ψηφιακή εμπειρία

Η αναβάθμιση του Tavascan δεν περιορίζεται στον κινητήρα και στη μπαταρία. Η Cupra περνά και σε ουσιαστικές αλλαγές στην καμπίνα, δίνοντας έμφαση στην καθημερινή χρήση και στο interface με τον οδηγό.

Το μοντέλο αποκτά:

νέο, μεγαλύτερο Digital Cockpit 10,25 ιντσών

νέο σύστημα infotainment με λειτουργικό Android

νέο τιμόνι με φυσικά πλήκτρα

Αυτές οι αλλαγές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το πέρασμα σε φυσικά κουμπιά στο τιμόνι δείχνει ότι η Cupra ακολουθεί τη γενικότερη τάση επιστροφής σε πιο άμεσους και λιγότερο ενοχλητικούς χειρισμούς. Παράλληλα, το infotainment με Android υπόσχεται πιο οικεία εμπειρία χρήσης, καλύτερη ενσωμάτωση εφαρμογών και συνολικά πιο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Πιο έξυπνος κλιματισμός και καλύτερη καθημερινότητα

Ένα από τα σημεία που δεν φαίνονται αμέσως, αλλά επηρεάζουν αισθητά την καθημερινότητα, είναι οι αλλαγές στο σύστημα κλιματισμού. Το νέο Tavascan αποκτά πιο εξελιγμένο και «έξυπνο» σύστημα, με ηλεκτρικούς αεραγωγούς που μπορούν να ενεργοποιούνται ακόμη και πριν μπει ο οδηγός στην καμπίνα.

Το σύστημα μπορεί να προρυθμίζει τη ροή του αέρα ανάλογα με:

τη θέση των επιβατών

τη θέση του ήλιου

την προσέγγιση του κλειδιού

Παράλληλα, υποστηρίζεται και φωνητικός έλεγχος. Δεν πρόκειται για κάτι που θα καθορίσει μόνο του την αγορά, αλλά δείχνει ότι η Cupra επενδύει και στη συνολική αίσθηση τεχνολογικής ωριμότητας του μοντέλου.

Ψηφιακό κλειδί και smart πρόσβαση

Το Tavascan αποκτά επίσης Mobile Device Key, δηλαδή δυνατότητα να ξεκλειδώνει, να παίρνει μπροστά και να μοιράζεται ψηφιακά μέσω smartphone.

Η Cupra αναφέρει ότι μπορούν να μοιραστούν έως και τέσσερα digital keys, ενώ ένα πέμπτο παραμένει για τον βασικό χρήστη. Προστίθενται επίσης λειτουργίες όπως:

Open on Approach

Walk Away Lock

Smart Card για προσωρινή πρόσβαση

Αυτό είναι σαφώς μια αναβάθμιση που ταιριάζει στο πιο τεχνολογικό προφίλ του μοντέλου και στο κοινό που στοχεύει.

Vehicle-to-Load και περισσότερη πρακτικότητα

Ένα από τα στοιχεία που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στα ηλεκτρικά μοντέλα είναι η δυνατότητα χρήσης της μπαταρίας για εξωτερικές συσκευές. Το αναβαθμισμένο Tavascan αποκτά V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί:

laptops

ηλεκτρικά ποδήλατα

ηχητικά συστήματα και άλλες συσκευές

Σε ένα SUV με lifestyle χαρακτήρα όπως το Tavascan, αυτή η δυνατότητα δεν είναι απλώς τεχνικό «τικ» στη λίστα εξοπλισμού. Προσθέτει έναν πιο outdoor και πρακτικό χαρακτήρα στο αυτοκίνητο.

One-Pedal driving και Launch Control

Η Cupra ενισχύει και το κομμάτι της οδηγικής εμπειρίας. Το Tavascan διαθέτει πλέον One-Pedal driving, ώστε η επιτάχυνση και η επιβράδυνση να ελέγχονται κυρίως από το πεντάλ του γκαζιού, με ανάκτηση ενέργειας και πιο ομαλή κίνηση στην πόλη.

Παράλληλα, υπάρχει και Launch Control, αλλά μόνο στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh. Άρα, η νέα βασική έκδοση των 190 PS δεν είναι αυτή που στοχεύει στο απόλυτο performance feeling, αλλά μάλλον στο πιο προσιτό και αποδοτικό πακέτο.

Νέο χρώμα και αναβάθμιση στην εικόνα

Στο εξωτερικό, η σημαντικότερη προσθήκη είναι το νέο χρώμα Dark Void, μια πιο βαθιά και έντονη απόχρωση που ενισχύει τον ήδη ιδιαίτερα γλυπτικό χαρακτήρα του Tavascan.

Δεν αλλάζει τη βασική σχεδιαστική του ταυτότητα, αλλά βοηθά το μοντέλο να παραμείνει φρέσκο και εμπορικά ελκυστικό, ειδικά σε μια αγορά όπου η εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο στην κατηγορία των coupe SUV.

Πότε ξεκινά η παραγωγή

Η Cupra αναφέρει ότι η παραγωγή του αναβαθμισμένου Tavascan ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα για πελάτες αναμένονται μετά το τέλος του καλοκαιριού, οπότε κάπου εκεί λογικά είναι που θα το δούμε και στην ελληνική αγορά.

Η νέα έκδοση με 190 PS είναι ίσως η σημαντικότερη προσθήκη που θα μπορούσε να κάνει σήμερα η Cupra στο Tavascan. Όχι επειδή είναι η πιο εντυπωσιακή στα χαρτιά, αλλά επειδή είναι η πιο χρήσιμη εμπορικά.

Το Tavascan είναι ήδη ένα από τα πιο επιβλητικά και σχεδιαστικά τολμηρά ηλεκτρικά SUV coupe. Αυτό που του έλειπε ήταν μια πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα, που να διατηρεί την ταυτότητα του μοντέλου χωρίς να σπρώχνει τον αγοραστή αναγκαστικά στις πιο ακριβές εκδόσεις.

Τι κρατάμε;