Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεχίζοντας την υλοποίηση των επιδοτήσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, σήμερα πιστώθηκαν, με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων, ποσά συνολικού ύψους 4.994.798,14 ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, 2.791.805,96 ευρώ αφορούν 1.081 φυσικά πρόσωπα, ενώ 2.202.992,18 ευρώ αφορούν 311 νομικά πρόσωπα. Μέσω της πληρωμής αυτής, θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αγοράς ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Από την έναρξη του προγράμματος, τον Ιούνιο του 2024, έχουν ήδη καταβληθεί συνολικά 43.129.392,70 ευρώ σε ενισχύσεις, στο πλαίσιο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», που συνεχίζει να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις στην αντικατάσταση των οχημάτων τους με πιο «πράσινες» επιλογές.

