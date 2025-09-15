Νέο 2θέσιο coupe από τη Volkswagen – Αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα

Η Volkswagen ζήτησε από την Italdesign να φανταστεί ένα ηλεκτρικό κουπέ… αλλά δεν σκοπεύει να το κατασκευάσει

Η Porsche ετοιμάζει τα Boxster και Cayman EV, ενώ η Audi δουλεύει το Concept C

Η VW δεν έχει αντίστοιχο σπορ μοντέλο, αλλά ανέθεσε στην Italdesign να δημιουργήσει ένα φανταστικό κουπέ

Το EVX Project παρουσιάζεται στο Μόναχο μόνο ως… ψηφιακή εικόνα

Ένα κουπέ που δεν θα οδηγήσουμε ποτέ

Την ώρα που ο όμιλος Volkswagen προετοιμάζει δυνατά χαρτιά για το μέλλον – όπως τα Porsche Boxster/Cayman EV και το Audi Concept C – η ίδια η VW περιορίζεται σε πιο «γήινες» επιλογές: hatchbacks και SUV. Παρ’ όλα αυτά, θέλησε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ζητώντας από την Italdesign να οραματιστεί ένα ηλεκτρικό κουπέ με τη μορφή μελέτης. Έτσι γεννήθηκε το EVX Project, μια άσκηση φαντασίας πάνω στην πλατφόρμα MEB+, που προορίζεται κυρίως για προσθιοκίνητα μοντέλα όπως το νέο ID.2 Polo GTI.

Το EVX εμφανίζεται ως 2+2 κουπέ με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κάτι που σίγουρα δεν θα ενθουσιάσει τους παραδοσιακούς φίλους των σπορ μοντέλων. Οι διαστάσεις του (4,23 μ. μήκος, 1,82 μ. πλάτος και 1,49 μ. ύψος) το φέρνουν πιο κοντά σε κουπέ-SUV τύπου Range Rover Evoque, με οπτικά στοιχεία που θυμίζουν ακόμη και Toyota C-HR.

Ιδέα χωρίς κινητήρα, ιστορία χωρίς συνέχεια

Η VW δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης, αν και η πλατφόρμα υποστηρίζει ηλεκτροκινητήρα 223 ίππων – ίδιο με αυτόν που θα δούμε στο ID.2 Polo GTI. Στην πράξη, ένα οικονομικό σπορ EV κάτω από τις Porsche και Audi θα είχε ενδιαφέρον, αλλά η γερμανική φίρμα δεν δείχνει διάθεση να τολμήσει.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η VW φλερτάρει με ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο και μετά το εγκαταλείπει. Θυμίζουμε τα σκίτσα του 2017 εμπνευσμένα από το κλασικό SP2, αλλά και προηγούμενα projects όπως τα W12 Nardo, XL Sport, BlueSport και EcoRacer – μοντέλα που ποτέ δεν έφτασαν στην παραγωγή.

Γιατί δεν θα το δούμε στους δρόμους

Η VW σήμερα επενδύει εκεί όπου υπάρχουν πωλήσεις: SUV, hatchbacks και station wagons. Αν αποδειχθεί ότι τα ηλεκτρικά σπορ της Porsche και της Audi βρουν κοινό, ίσως το Wolfsburg ξανασκεφτεί μια πιο προσιτή λύση. Μέχρι τότε, η εικόνα ενός σπορ EV με σήμα VW μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακό πείραμα για να βελτιωθεί το image μετά το Dieselgate, παρά με ρεαλιστικό πλάνο.

Το EVX δεν υπάρχει καν ως φυσικό πρωτότυπο: παρουσιάζεται μόνο ως ολογράφημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου. Η Italdesign μιλά για τον «ενεργό ρόλο» της μέσα στον όμιλο VW, την ίδια ώρα που φήμες θέλουν την Audi να σκέφτεται την πώλησή της.

Τι κρατάμε

Η VW παρουσίασε μέσω Italdesign το EVX Project , ένα ηλεκτρικό κουπέ που δεν θα κατασκευαστεί

Βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ , με δυνατότητα ηλεκτροκινητήρα 223 ίππων

Θυμίζει κουπέ-SUV τύπου Evoque ή Toyota C-HR

Δεν είναι η πρώτη φορά που η VW δείχνει σπορ ιδέες χωρίς συνέχεια

Παρουσιάζεται μόνο ως ολογράφημα στο Μόναχο, δείχνοντας διάθεση για πειραματισμό αλλά όχι για ρίσκο

