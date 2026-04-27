Νέο Audi Q4 e-tron: Μεγαλύτερη αυτονομία και μία πρωτιά για μοντέλο της μάρκας – Πρώτες τιμές

Το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron φέρνει έως 592 km αυτονομία, φόρτιση έως 185 kW, νέο ψηφιακό εσωτερικό και πρώτη αμφίδρομη φόρτιση σε Audi.

Η Audi προχωρά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του Q4 e-tron, του ηλεκτρικού bestseller της μάρκας, δίνοντάς του περισσότερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, πιο σύγχρονο εσωτερικό και, για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Έως 592 km αυτονομία και περισσότερα χιλιόμετρα στην πράξη

Στην κορυφαία πισωκίνητη έκδοση Q4 Sportback e-tron performance, η αυτονομία φτάνει πλέον έως 592 km, ενώ το αντίστοιχο SUV φτάνει έως 578 km. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, τα νούμερα παραμένουν επίσης υψηλά, με έως 558 km για το Q4 SUV e-tron quattro και έως 573 km για το Sportback.

Η Audi εξηγεί ότι το όφελος αυτό έρχεται κυρίως από τον νέο πίσω ηλεκτροκινητήρα APP350, τα νέα ηλεκτρονικά ισχύος, το αναβαθμισμένο λογισμικό και τη βελτίωση στην απόδοση της μετάδοσης. Η συνολική αποδοτικότητα έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%, ενώ ακόμη και το νέο λιπαντικό χαμηλού ιξώδους συμβάλλει στη μείωση των απωλειών, ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Στις μικρότερες πισωκίνητες εκδόσεις με μπαταρία 59 kWh, η αύξηση αυτονομίας φτάνει περίπου τα 30 km, ενώ στις τετρακίνητες το κέρδος κυμαίνεται από 16 έως 32 km, ανάλογα με την έκδοση.

Ταχύτερη φόρτιση έως 185 kW

Ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη της αναβάθμισης αφορά τη φόρτιση. Στις εκδόσεις Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC ανεβαίνει από 175 kW στα 185 kW.

Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία των 77 kWh (ωφέλιμες) μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά. Ακόμη πιο ουσιαστικό για την καθημερινότητα είναι το ότι στο Q4 Sportback e-tron quattro performance μπορούν να προστεθούν έως 185 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Η μπαταρία μπορεί επίσης να προθερμαίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα, ώστε να φτάνει στην ιδανική θερμοκρασία πριν από ταχυφόρτιση, ενώ το Plug & Charge περνά πλέον στον βασικό εξοπλισμό.

Πρώτη αμφίδρομη φόρτιση σε Audi

Το πιο ηχηρό τεχνολογικό νέο είναι ότι το Q4 e-tron γίνεται το πρώτο Audi με αμφίδρομη φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του δεν περιορίζεται μόνο στο να αποθηκεύει ενέργεια για την κίνηση του αυτοκινήτου, αλλά μπορεί και να τη δίνει πίσω.

Με τη λειτουργία Vehicle-to-Load, το μοντέλο μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές είτε από πρίζα στον χώρο αποσκευών είτε μέσω ειδικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Η ισχύς φτάνει τα 2,3 kW από την πρίζα στο πορτμπαγκάζ και έως 3,6 kW μέσω camping socket στον προαιρετικό αντάπτορα.

Σε επιλεγμένες αγορές, όπως Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, το Q4 e-tron είναι επίσης έτοιμο για Vehicle-to-Home, λειτουργώντας ως συμπληρωματική μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι, π.χ. σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σύστημα.

Νέο ψηφιακό εσωτερικό με περισσότερο premium χαρακτήρα

Στο εσωτερικό, η Audi έχει προχωρήσει σε αισθητή αναβάθμιση. Το νέο digital stage από την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία καμπίνας της μάρκας, συνδυάζει πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών με MMI touch display 12,8 ιντσών, ενώ για πρώτη φορά διατίθεται προαιρετικά και οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi.

Το σύστημα infotainment βασίζεται πλέον στο Android Automotive OS, με πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Audi Application Store, χωρίς να απαιτείται smartphone. Παράλληλα, ο έξυπνος Audi assistant ενσωματώνει πλέον και ChatGPT, κάτι που κάνει τη φωνητική αλληλεπίδραση πιο φυσική και πιο χρήσιμη στην πράξη.

Η αίσθηση ποιότητας ενισχύεται από τη νέα επιφάνεια Softwrap που διατρέχει το ταμπλό, τη νέα κεντρική κονσόλα και τις πιο προσεγμένες λεπτομέρειες σε ραφές, επενδύσεις και φωτισμό.

Περισσότερη πρακτικότητα στην καμπίνα

Η ευρυχωρία παραμένει ένα από τα μεγάλα ατού του Q4 e-tron. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 515 λίτρα και μπορεί να ανέβει έως 1.487 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα περιλαμβάνεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό.

Στο εσωτερικό υπάρχουν περίπου 25 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, ενώ προσφέρονται δύο επαγωγικές βάσεις φόρτισης smartphone με ψύξη, ισχύος έως 15 watt η καθεμία, μαζί με θύρες USB-C εμπρός και προαιρετικά πίσω.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις, η ικανότητα ρυμούλκησης ανεβαίνει έως τα 1.800 kg, δηλαδή 400 kg περισσότερο από πριν.

Πιο καθαρή εξωτερική εικόνα και νέες φωτεινές υπογραφές

Εξωτερικά, το αναβαθμισμένο Q4 e-tron δείχνει πιο καθαρό και πιο σύγχρονο. Το Singleframe είναι πλέον βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ στην έκδοση S line υπάρχουν κάθετα στοιχεία σε ματ Selenite silver στους προφυλακτήρες.

Η Audi έδωσε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στον φωτισμό. Μπροστά έχουμε νέα ψηφιακά LED φώτα ημέρας, ενώ πίσω προσφέρονται ψηφιακά OLED φώτα δεύτερης γενιάς. Στις κορυφαίες διαμορφώσεις, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις ψηφιακές φωτεινές υπογραφές.

Τα πίσω OLED δεν εξυπηρετούν μόνο το design, αλλά και την ασφάλεια, αφού διαθέτουν λειτουργία προειδοποίησης εγγύτητας όταν κάποιο όχημα πλησιάζει υπερβολικά όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η αναβάθμιση φέρνει και πιο πλήρες πακέτο υποβοήθησης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

parking system plus

cruise control με limiter

προεγκατάσταση για adaptive cruise control

σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με emergency assist

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

προειδοποίηση κόπωσης

active front assist με πρόσθετες λειτουργίες αποφυγής

Προαιρετικά, το adaptive driving assistant plus μπορεί να βοηθά σε επιτάχυνση, πέδηση, διατήρηση απόστασης και λωρίδας, ενώ πάνω από τα 90 km/h μπορεί να υποστηρίζει και αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις

Η γκάμα παραμένει πλούσια και περιλαμβάνει εκδόσεις SUV και Sportback με δύο μπαταρίες.

Αναλυτικά:

Audi Q4 SUV e-tron / Q4 Sportback e-tron

Ισχύς: 204 PS

Ροπή: 350 Nm

0-100 km/h: 8,1 sec

Αυτονομία: έως 440 km για το SUV και 451 km για το Sportback

DC φόρτιση: έως 160 kW

Audi Q4 SUV e-tron performance / Q4 Sportback e-tron performance

Ισχύς: 286 PS

Ροπή: 545 Nm

0-100 km/h: 6,6 sec

Αυτονομία: έως 578 km για το SUV και 592 km για το Sportback

DC φόρτιση: έως 165 kW

Audi Q4 SUV e-tron quattro / Q4 Sportback e-tron quattro

Ισχύς: 299 PS

0-100 km/h: 6,2 sec

Αυτονομία: έως 558 km για το SUV και 573 km για το Sportback

DC φόρτιση: έως 165 kW

Audi Q4 SUV e-tron quattro performance / Q4 Sportback e-tron quattro performance

Ισχύς: 340 PS

0-100 km/h: 5,4 sec

Αυτονομία: έως 541 km για το SUV και 554 km για το Sportback

DC φόρτιση: έως 185 kW

Πότε έρχεται

Τα αναβαθμισμένα Audi Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στον Μάιο, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το καλοκαίρι.

Στη Γερμανία, οι τιμές ξεκινούν από:

47.500 ευρώ για το Q4 SUV e-tron με τη μικρή μπαταρία

49.450 ευρώ για το Q4 Sportback e-tron με τη μικρή μπαταρία

53.500 ευρώ για το Q4 SUV e-tron με τη μεγάλη μπαταρία

55.450 ευρώ για το Q4 Sportback e-tron με τη μεγάλη μπαταρία

Για την ελληνική αγορά, οι εμπορικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τι κρατάμε;