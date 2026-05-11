Νέο BYD Dolphin Surf: Με LiDAR και αυτονομία έως 405 km

Ενώ άλλοι εγκαταλείπουν το LiDAR λόγω υψηλού κόστους, η BYD το βάζει στο Surf, το φθηνότερο μοντέλο της γκάμας της

Ενώ σε Ευρώπη και Αμερική το LiDAR παραμένει τεχνολογία πολυτελείας, με εταιρείες όπως BMW και Mercedes να το αποσύρουν λόγω κόστους, η BYD το προσφέρει σε ένα από τα πιο φθηνά ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. O λόγος για το νέο BYD Dolphin Seagull (στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ως Surf), του οποίου η ανανεωμένη έκδοση παρουσιάστηκε στην Κίνα.

Νέα χρώματα, τροχοί και LiDAR

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέα χρώματα Mango Orange και Mint Green, καινούριους τροχούς Starlight 16 ιντσών και νέα LED πίσω φώτα. Ο κινητήρας των 74 ίππων (55 kW) παραμένει ο ίδιος.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Surf γίνεται πλέον διαθέσιμο με το πακέτο DiPilot 300, το οποίο περιλαμβάνει LiDAR σε συνδυασμό με ραντάρ και κάμερες. Το σύστημα αυτό δίνει προηγμένες δυνατότητες υποβοήθησης οδηγού, ικανό να κινείται με ευκολία μέσα στην πόλη. Πρόκειται για αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ωστόσο, η BYD λέει πως ετοιμάζει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 για μελλοντικά της μοντέλα.

Το ανανεωμένο BYD Dolphin Surf προσφέρεται σε δύο εκδόσεις:

Vitality (βασική): μπαταρία 30,1 kWh, αυτονομία 305 km

(βασική): μπαταρία 30,1 kWh, αυτονομία 305 km Flying: μπαταρία 38,9 kWh, αυτονομία 405 km

Το πακέτο DiPilot 300 (LiDAR) είναι διαθέσιμο και στις δύο εκδόσεις, με το κόστος του να κυμαίνεται στα περίπου 3.000 δολάρια στην αμερικάνικη αγορά, δείχνοντας το πόσο προσιτή έχει γίνει η εν λόγω τεχνολογία στην Κίνα, ενώ παράλληλα η Mercedes το κοστολογεί από 5 μέχρι και 7.000 ευρώ.

Tι κρατάμε: