Νέο Dacia Spring: Κάτω από 20.000 ευρώ ολόκληρη η γκάμα

Το νέο Dacia Spring αλλάζει πλήρως, αποκτά έως 250 km αυτονομίας και ολόκληρη η γκάμα του θα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ.

Η Dacia περνά στη δεύτερη γενιά του Spring και αυτή τη φορά η αλλαγή είναι ολοκληρωτική. Το νέο μικρό ηλεκτρικό κρατά μόνο το όνομα του προκατόχου του, καθώς βασίζεται σε νέα πλατφόρμα, αποκτά διαφορετικές αναλογίες, μεγαλύτερους χώρους και νέο ηλεκτρικό σύστημα.

Το σημαντικότερο όμως παραμένει η τιμή. Η Dacia επιβεβαιώνει ότι ολόκληρη η γκάμα του νέου Spring θα κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ στην Ευρώπη, πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση, διατηρώντας τον χαρακτήρα ενός από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς.

Η δεύτερη γενιά θα κατασκευάζεται πλέον στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο του Novo Mesto στη Σλοβενία, ενώ αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που έχει προγραμματίσει η Dacia έως το 2030.

Πλήρως νέο και πλέον ευρωπαϊκής παραγωγής

Το πρώτο Spring έχει ήδη ξεπεράσει τις 210.000 πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες από το 2021, δίνοντας στη Dacia μια ισχυρή βάση στην προσιτή ηλεκτροκίνηση.

Η νέα γενιά όμως δεν αποτελεί απλώς ένα facelift. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RG-EV small του Renault Group, ενώ σύμφωνα με τη Dacia εξελίχθηκε με ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης που επιτρέπει τη μείωση του χρόνου εξέλιξης σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι διαστάσεις έχουν αυξηθεί αισθητά. Το νέο Spring έχει μήκος 3,85 μέτρα και πλάτος 1,74 μέτρα χωρίς τους καθρέφτες, όντας 15 cm μακρύτερο και 18 cm φαρδύτερο από τον προκάτοχό του.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο πλάτος έχει αλλάξει σημαντικά και τις αναλογίες του, με πιο έντονα φτερά, ψηλότερο και πιο κάθετο εμπρός μέρος και σαφώς πιο στιβαρή εμφάνιση.

Μία μπαταρία, ένας κινητήρας και έως 250 km αυτονομίας

Η Dacia κρατά τη γκάμα όσο πιο απλή γίνεται. Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα 60 kW, 82 PS, με ροπή 175 Nm. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 km/h.

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 250 km WLTP.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Νέο Dacia Spring Ισχύς 60 kW / περίπου 82 PS Ροπή 175 Nm Μπαταρία 27,5 kWh LFP Αυτονομία έως 250 km WLTP Κατανάλωση 12,7 kWh/100 km 0-100 km/h 12,1 δλ. Τελική ταχύτητα 130 km/h Βάρος από 1.212 kg

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η επίσημη κατανάλωση, η οποία περιορίζεται στα 12,7 kWh/100 km, μία από τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει και το χαμηλό βάρος, που ξεκινά από μόλις 1.212 kg.

Φόρτιση έως 50 kW DC

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής AC 6,6 kW. Σε απλή οικιακή πρίζα η φόρτιση από 15% έως 80% χρειάζεται περίπου 9 ώρες, ενώ με wallbox 7 kW ο αντίστοιχος χρόνος πέφτει στις 2 ώρες και 55 λεπτά.

Προαιρετικά διατίθεται το Fast-Charge Pack, το οποίο προσθέτει φορτιστή AC 11 kW και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 50 kW. Σε αυτή την περίπτωση το 15-80% σε DC φορτιστή ολοκληρώνεται σε περίπου 28 λεπτά.

Το ίδιο πακέτο ενεργοποιεί και δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L), ώστε η μπαταρία του αυτοκινήτου να μπορεί να τροφοδοτεί μικρές ηλεκτρικές συσκευές, από e-bike έως εξοπλισμό εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Πολύ μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ

Ένα από τα σημεία στα οποία η νέα πλατφόρμα δείχνει άμεσα τα οφέλη της είναι οι χώροι. Το πορτμπαγκάζ φτάνει πλέον τα 337 λίτρα, επίδοση που σύμφωνα με τη Dacia είναι η μεγαλύτερη στην ηλεκτρική κατηγορία A και ξεπερνά ακόμη και ορισμένα μοντέλα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας.

Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.283 λίτρα. Υπάρχει επίσης προαιρετικό frunk 18 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, κατάλληλο κυρίως για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.

Νέο εσωτερικό με οθόνη 10,1 ιντσών

Η καμπίνα έχει επίσης επανασχεδιαστεί πλήρως. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ στην πλουσιότερη Journey υπάρχει το σύστημα Media Nav Live με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, συνδεδεμένη πλοήγηση και online υπηρεσίες.

Το νέο Spring διατηρεί επίσης τη λογική YouClip της Dacia, με έως τρία σημεία στερέωσης αξεσουάρ μέσα στην καμπίνα και επιπλέον βάσεις που μπορούν να προστεθούν.

Expression και Journey, όλες κάτω από 20.000 ευρώ

Η γκάμα θα αποτελείται από μόλις δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression και Journey, με κοινό κινητήρα, μπαταρία και βασικό φορτιστή.

Η Expression περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κλιματισμό, ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα και καθρέφτες, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, ηλεκτρικό χειρόφρενο, σύστημα Media Control και ζάντες 15 ιντσών. Η Journey προσθέτει ζάντες 16 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, keyless κάρτα, το Media Nav Live με την οθόνη των 10,1 ιντσών και πιο πλούσια επένδυση εσωτερικού.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμη και η πλουσιότερη έκδοση θα παραμένει κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ πριν από επιδοτήσεις. Οι αναλυτικές τιμές ανά έκδοση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Για τη Dacia αυτό είναι κομβικό, καθώς το Spring παραμένει προσανατολισμένο σε όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κυρίως μέσα στην πόλη. Τα δεδομένα των κατόχων της προηγούμενης γενιάς δείχνουν μέση ημερήσια απόσταση μόλις 34 km, ενώ το 75% των φορτίσεων πραγματοποιείται στο σπίτι.

Τι κρατάμε;