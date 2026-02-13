quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Νέο Ford Puma: Οι 4 λόγοι που ξεχωρίζει και πρέπει να ξέρεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.02.2026
Autotypos Team
neo-ford-puma-oi-4-logoi-pou-xechorizei-kai-prepei-na-xereis-792821

Με το νέο Puma Gen-E, η Ford θέλει να αποδείξει πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν απαιτεί συμβιβασμούς

Το νέο Ford Puma Gen-E έρχεται να προσφέρει έναν συνδυασμό ευελιξίας και πρακτικότητας ενός συμπαγούς SUV, με τον δυναμισμό και την τεχνολογία που απαιτεί κάθε σύγχρονος οδηγός. Με κατανάλωση 13,1 kWh/ 100 χλμ., αυτονομία έως 523 χλμ. και φόρτιση 10-80% σε 23 λεπτά, το νέο Puma Gen-E μπορεί να καλύψει εξίσου αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης εκτός πόλης και τις απαιτήσεις ενός ταξιδιού.

Το νέο Puma Gen-E ξεχωρίζει σε τέσσερις βασικούς τομείς: χαμηλή αυτονομία, πολυτέλεια, οδηγική αίσθηση και πρακτικότητα.

Εξαιρετική αποδοτικότητα, κατανάλωση και γρήγορη φόρτιση

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την αποδοτικότητά του, προσφέροντας μέση κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP. Παράλληλα, η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 376 km στο μικτό κύκλο και έως και 523 km στην πόλη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως και 100 kW, όπου η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά.

Σχεδίαση και τεχνολογία

Το εσωτερικό του νέου Puma Gen-E έχει αναβαθμιστεί στους τομείς της πολυτέλειας και της τεχνολογίας, με λεπτομέρειες όπως η κομψή διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες να δημιουργούν μια πιο premium αίσθηση. Παράλληλα, δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το infotainment παρέχουν ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επιμέρους λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και φυσικά την πλοήγηση.

Η ψηφιακή εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω χάρη στο στάνταρ μόντεμ 5G, τη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto και το ενσωματωμένο EV Trip Planner που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίσει τις διαδρομές του, να βρίσκει εύκολα τους σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος.


Οδηγοκεντρικό DNA και άνεση

Όσον αφορά τη οδηγική αίσθηση, το νέο Gen-E ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην σπορ εμπειρία οδήγησης και την άνεση, υιοθετώντας το οδηγοκεντρικό DNA της Ford. Η νέα ηλεκτρική έκδοση υπόσχεται να ανεβάσει την οδηγική απόλαυση στο επόμενο επίπεδο, με το Puma Gen-E να προσφέρει σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή.

Την ίδια όμως στιγμή, οι τελευταίες έρχονται να εξασφαλίσουν και υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους επιφάνεια, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.

Χώροι και πρακτικότητα

Το νέο Puma Gen-E είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ακόμα και 5μελή οικογένεια, αξιοποιώντας ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό χάρη στο συμπαγές ηλεκτρικό σύστημα. Ο αποθηκευτικός χώρος MegaBox τώρα γίνεται GigaBox, ανεβάζοντας τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο στα 574 λίτρα με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση.

Στο εμπρός μέρος, ένα frunk, το οποίο έχει χωρητικότητα 43 λίτρα, αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο που θα καταλάμβανε ο βενζινοκινητήρας, καθιστώντας τον ιδανικό για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ, τα οποία είναι προσβάσιμα ακόμα και όταν ο χώρος αποσκευών στο πίσω μέρος είναι γεμάτος.

Τι κρατάμε:

  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 km, αυτονομία έως 523 km και γρήγορη φόρτιση 10-80% σε 23 λεπτά
  • Premium αίσθηση και ποιότητα στο εσωτερικό, με νέα σχεδίαση και δύο ψηφιακές οθόνες 12,8 και 12 ιντσών
  • Οδηγοκεντρικό DNA στο δρόμο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ εμπειρία και την άνεση
  • Χώροι για πέντε επιβάτες και έως και 576 λίτρα για αποσκευές χάρη και στο GigaBox

Πρόσφατες Ειδήσεις