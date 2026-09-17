Νέο Opel Astra GSE Line: Πού θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση;

Το νέο Opel Astra GSE Line κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της φιλοσοφίας GSE σε ακόμα περισσότερα μοντέλα

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το νέο Opel Astra GSE Line. Η sport έκδοση του δημοφιλούς compact μοντέλου, που κατασκευάζεται στο Rüsselsheim, ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση της φιλοσοφίας GSE σε ακόμη περισσότερα μοντέλα της Opel μέσα στο 2027.

Πιο δυναμική εμφάνιση και ελευθερία επιλογής κινητήρα

Η νέα έκδοση GSE Line θα είναι διαθέσιμη από την άνοιξη του 2027 και υιοθετεί τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία της οικογένειας GSE, χαρίζοντας στο Astra ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση. Στο εμπρός μέρος, τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το Opel Vizor ξεχωρίζουν με τον ειδικό χρωματικό συνδυασμό GSE, ενώ η επιγραφή «GSE LINE» στον προφυλακτήρα ενισχύει την ιδιαίτερη ταυτότητα του μοντέλου.

Οι diamond-cut ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών ολοκληρώνουν τη δυναμική εμφάνιση.

Στο εσωτερικό η σχεδιαστική ταυτότητα GSE συνεχίζεται με χαρακτηριστικές κίτρινες ραφές στα καθίσματα, το τιμόνι, τις επενδύσεις των θυρών και το κεντρικό υποβραχιόνιο. Τα σπορ πεντάλ αλουμινίου προσθέτουν μια επιπλέον δυναμική πινελιά.

Το Astra GSE Line θα προσφέρεται με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης του μοντέλου: diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό.

Η φιλοσοφία GSE περνά σε περισσότερα μοντέλα

Τα αρχικά GSE προέρχονται από το «Grand Sport Electric» και εκφράζουν τη φιλοσοφία της Opel για δυναμικές επιδόσεις, τεχνολογία και έντονα συναισθήματα. Η εταιρεία υπηρετεί αυτή τη φιλοσοφία και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το Mokka GSE Rally στο ADAC Opel GSE Rally Cup και, πολύ σύντομα, με το νέο αγωνιστικό Opel GSE 27FE στη Formula E.

Η τεχνογνωσία από τους αγώνες μεταφέρεται ήδη στα μοντέλα παραγωγής. Τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel Mokka GSE και Opel Corsa GSE, ισχύος 207 kW (281 ίπποι), ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, την προηγμένη τεχνολογία και τη δυναμική τους σχεδίαση. Το Corsa GSE θα πραγματοποιήσει επίσης την πρεμιέρα του στο Παρίσι.

Η επίσημη εμπορική διάθεση του Astra GSE Line αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Αργότερα μέσα στη χρονιά, η Opel θα παρουσιάσει ακόμα μία ειδική έκδοση του Astra με ισχύ 206 kW (280 ίπποι).

Περισσότερα μοντέλα GSE Line θα ακολουθήσουν εντός του 2027, με την Opel να ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.