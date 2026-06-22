Νέο smart #2: Μπήκαμε για πρώτη φορά στο εσωτερικό του – Πώς είναι;

Πήγαμε στη Ρώμη και μπήκαμε στο εσωτερικό του νέου smart #2 για να δούμε πώς η smart επιστρέφει στην ιδέα του μικρού διθέσιου πόλης.

Το νέο smart #2 είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα που ετοιμάζει η smart, επειδή επιστρέφει σε κάτι που η μάρκα ξέρει καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή. Tο μικρό, έξυπνο, διθέσιο αυτοκίνητο πόλης. Στη Ρώμη, σε ένα περιβάλλον που μοιάζει σχεδόν φτιαγμένο για ένα τέτοιο μοντέλο, είχαμε την πρώτη ευκαιρία να δούμε από κοντά το εσωτερικό του smart Concept #2, το οποίο δείχνει την κατεύθυνση του επερχόμενου smart #2.

Επιστροφή στη βασική ιδέα της smart

Η smart δεν παρουσιάζει ακόμη το τελικό αυτοκίνητο παραγωγής, αλλά το smart Concept #2 δείχνει αρκετά καθαρά τη σχεδιαστική και τεχνική φιλοσοφία του μοντέλου που θα ακολουθήσει. Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του νέου smart #2 αναμένεται στο Παρίσι αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το smart #2 δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τα μεγαλύτερα #1, #3 ή #5. Έρχεται για να ξαναπιάσει το νήμα του fortwo, σε μια εποχή όπου η αστική μετακίνηση έχει γίνει πιο σύνθετη, πιο ακριβή και πιο περιορισμένη. Σύμφωνα με τη smart, περισσότερα από δύο εκατομμύρια παλαιότερα smart εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκές πόλεις, κάτι που δείχνει ότι η ανάγκη για ένα πραγματικά μικρό αυτοκίνητο πόλης δεν έχει εξαφανιστεί.

Πώς είναι το εσωτερικό του νέου smart #2

Η καμπίνα του smart Concept #2 βασίζεται σε τρεις βασικές ιδέες. Eνιαίος πάγκος καθισμάτων, cockpit με σχεδίαση τύπου S και όσο το δυνατόν πιο αποδοτική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης επαφής, είναι ένα εσωτερικό που δεν δείχνει στριμωγμένο, παρά το πολύ μικρό αποτύπωμα του αυτοκινήτου.

Ο ενιαίος πάγκος είναι το στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή. Δεν πρόκειται απλώς για σχεδιαστική επιλογή, αλλά για μια λύση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον χώρο. Αντί για δύο αυστηρά διαχωρισμένα καθίσματα, η καμπίνα αποκτά πιο ανοιχτή και ενιαία αίσθηση, σαν να έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την καθημερινή χρήση και όχι μόνο για να δείχνει όμορφη σε φωτογραφίες.

Σε αυτό βοηθά και το flat πάτωμα. Η απουσία κεντρικού τούνελ κάνει πολύ εύκολη τη μετάβαση από τη μία πλευρά της καμπίνας στην άλλη, κάτι που σε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης έχει πραγματική πρακτική αξία. Σε στενό δρόμο ή σε σημείο όπου η πόρτα του οδηγού δεν ανοίγει εύκολα, η δυνατότητα να περάσεις προς την άλλη πλευρά δεν είναι gimmick. Είναι ακριβώς το είδος της έξυπνης λύσης που περιμένεις από ένα smart.

Μοντέρνο, μινιμαλιστικό και σωστά «smart»

Η σχεδίαση του εσωτερικού δείχνει να ταιριάζει τόσο στον χαρακτήρα του μοντέλου όσο και στην ιστορία της μάρκας. Δεν υπάρχει προσπάθεια να παρουσιαστεί το smart #2 ως μικρό πολυτελές αυτοκίνητο με βαριά αισθητική ή υπερβολικό διάκοσμο. Η λογική είναι πιο απλή, με λίγες γραμμές, αίσθηση τάξης, καλή ορατότητα και έμφαση στον διαθέσιμο χώρο.

Η καμπίνα δεν κρύβει ότι ανήκει σε ένα μικρό αυτοκίνητο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την απλότητα ως βασικό μέρος της ταυτότητάς της. Το S-shaped cockpit έχει σχεδιαστεί με στόχο την εύκολη χρήση, τον σαφή προσανατολισμό και τη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου. Δεν έχουμε ακόμη την τελική εικόνα του μοντέλου παραγωγής, οπότε χρειάζεται προσοχή πριν μιλήσουμε για εργονομία ή ποιότητα υλικών με βεβαιότητα. Ωστόσο, η πρώτη αίσθηση είναι ότι η smart προσπαθεί να πετύχει κάτι πιο ώριμο από ένα απλό «χαριτωμένο» αυτοκίνητο πόλης.

Ο χώρος είναι το μεγάλο στοίχημα

Σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο, ο χώρος δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό. Είναι το βασικό προϊόν. Το smart #2 πρέπει να είναι μικρό απ’ έξω, αλλά να μην κάνει τον οδηγό και τον συνοδηγό να αισθάνονται ότι κάνουν συμβιβασμό κάθε φορά που μπαίνουν μέσα.

Εδώ η νέα ECA πλατφόρμα παίζει κρίσιμο ρόλο. Η Electric Compact Architecture έχει εξελιχθεί από τη smart ειδικά για ένα ultra-compact αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, με στόχο την αποδοτική τοποθέτηση των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Με πιο απλά λόγια, η πλατφόρμα προσπαθεί να αφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο στην καμπίνα, περιορίζοντας το τεχνικό «πακέτο» που καταλαμβάνει χώρο.

Η ίδια η smart συνοψίζει τη φιλοσοφία της με το «minimum footprint, maximum space for passengers». Αυτό είναι και το σημείο που δείχνει να φέρνει το νέο #2 πιο κοντά στην αρχική λογική του fortwo. Μικρό αυτοκίνητο πόλης δεν σημαίνει απαραίτητα φθηνή ή πρόχειρη καμπίνα. Σημαίνει έξυπνη διαχείριση κάθε εκατοστού.

Τι γνωρίζουμε για τη νέα πλατφόρμα ECA

Η ECA πλατφόρμα αποτελεί την τεχνική βάση του νέου smart #2 και έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει ευελιξία πόλης, ασφάλεια και ηλεκτρική καθημερινή χρηστικότητα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ο κύκλος στροφής, που σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία θα είναι 6,95 μ., τιμή που αντιστοιχεί στην ευελιξία της τελευταίας γενιάς του διθέσιου smart.

Για ένα αυτοκίνητο πόλης, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από πολλά νούμερα ισχύος. Η δυνατότητα να κάνεις αναστροφή σε ελάχιστο χώρο, να παρκάρεις εύκολα και να κινείσαι χωρίς άγχος σε στενούς δρόμους είναι μέρος της καθημερινής αξίας ενός smart.

Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει επίσης μπαταρία 35,7 kWh (αυτή είναι τιμή-στόχος), με εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 300 km σε WLTP, η οποία όμως δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί. Η smart αναφέρει και δυνατότητα ταχυφόρτισης DC από 10% έως 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά, στοιχείο που αν επιβεβαιωθεί στο μοντέλο παραγωγής θα δώσει στο #2 περισσότερη ευελιξία από ένα απλό αστικό EV.

Δεν θέλει να είναι μόνο αυτοκίνητο για το κέντρο

Παρότι το smart #2 έχει ξεκάθαρα αστικό προσανατολισμό, η smart δεν το παρουσιάζει ως αυτοκίνητο αποκλειστικά για μικρές διαδρομές. Η εκτιμώμενη αυτονομία των περίπου 300 km WLTP και η γρήγορη φόρτιση δείχνουν ότι η μάρκα θέλει να προσφέρει ένα μοντέλο που μπορεί να καλύψει την καθημερινότητα χωρίς να εγκλωβίζεται στα όρια του κέντρου.

Αυτό είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή αγορά. Ένα σύγχρονο μικρό ηλεκτρικό δεν αρκεί να είναι εύκολο στο παρκάρισμα. Πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει commuting, μικρές αποδράσεις, περιφερειακές μετακινήσεις και χρήση χωρίς συνεχή φόβο για την αυτονομία.

Εδώ θα κριθούν πολλά από την τελική τιμή, τον εξοπλισμό, την πραγματική κατανάλωση και την ταχύτητα φόρτισης στην πράξη. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται σήμερα είναι προκαταρκτικά και το αυτοκίνητο βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου.

Η επιστροφή του tridion cell

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστορίας της smart είναι το tridion cell, η δομή ασφαλείας που έγινε σχεδόν συνώνυμη με τα παλαιότερα fortwo. Στο νέο smart #2, η μάρκα αναφέρει ότι η λογική αυτή επιστρέφει και εξελίσσεται για την επόμενη γενιά του μικρού ηλεκτρικού διθέσιου.

Ο στόχος είναι να συνδυαστούν οι πολύ μικρές εξωτερικές διαστάσεις με υψηλή δομική ακαμψία και σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας. Σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο, η ασφάλεια είναι κρίσιμο θέμα, ειδικά επειδή ο αγοραστής δεν θέλει να αισθάνεται ότι το μικρό μέγεθος συνεπάγεται και μικρότερη προστασία.

Η smart υποστηρίζει ότι η νέα ECA πλατφόρμα θέλει να θέσει υψηλό επίπεδο προστασίας στην κατηγορία Α, με το νέο tridion cell να αποτελεί βασικό μέρος αυτής της φιλοσοφίας. Οι τελικές αξιολογήσεις, βέβαια, θα φανούν όταν το μοντέλο παραγωγής περάσει από τις επίσημες δοκιμές.

Τι σημαίνει το smart #2 για την ευρωπαϊκή πόλη

Το smart #2 έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές πόλεις δυσκολεύουν όλο και περισσότερο για τα μεγάλα αυτοκίνητα. Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης, χαμηλές ταχύτητες, αυξημένη κίνηση, ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας και πίεση για μηδενικές εκπομπές δημιουργούν ξανά χώρο για ένα αυτοκίνητο σαν το #2.

Η διαφορά είναι ότι ο σημερινός αγοραστής δεν θέλει απλώς ένα μικρό αυτοκίνητο. Θέλει κάτι που να δείχνει σύγχρονο, να φορτίζει γρήγορα, να έχει ικανοποιητική αυτονομία, να προσφέρει αίσθηση ποιότητας και να μην τον περιορίζει σε κάθε μετακίνηση. Το νέο smart #2 φαίνεται ότι σχεδιάζεται ακριβώς πάνω σε αυτή την ανάγκη.

Η καμπίνα του, τουλάχιστον με βάση την πρώτη επαφή στη Ρώμη, δείχνει να πετυχαίνει το πιο δύσκολο κομμάτι. Να κάνει ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο να μοιάζει λειτουργικό, ανοιχτό και ευχάριστο, χωρίς να προδίδει τον χαρακτήρα του.