quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Νέο Smart #2: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
neo-smart-2-dierrefsan-oi-protes-eikones-kai-ta-charaktiristika-tou-montelou-813235
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το νέο διθέσιο ηλεκτρικό πόλης της συνεργασίας Geely και Mercedes-Benz εμφανίστηκε στα επίσημα έγγραφα έγκρισης τύπου στην Κίνα, αποκαλύπτοντας τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές του

Λίγο πριν από την επίσημη παρουσίασή του, το νέο Smart #2 έκανε την εμφάνισή του στα έγγραφα του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT), αποκαλύπτοντας τα πρώτα τεχνικά χαρακτηριστικά του μικρότερου μοντέλου της μάρκας. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Geely και της Mercedes-Benz και προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις.

Επιστροφή στις διαστάσεις που έκαναν διάσημο το Smart

Μετά τα μεγαλύτερα #1, #3 και #5, το Smart επιστρέφει στη φιλοσοφία που το έκανε γνωστό παγκοσμίως, παρουσιάζοντας ένα πραγματικά μικρό διθέσιο αυτοκίνητο πόλης.

Το Smart #2 έχει μήκος 2.751 ή 2.764 χιλιοστά, ανάλογα με την έκδοση, πλάτος 1.669 χιλιοστά, ύψος 1.555 χιλιοστά και μεταξόνιο 1.875 χιλιοστά. Οι διαστάσεις αυτές το καθιστούν ένα από τα μικρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Ηλεκτροκινητήρας 80 ίππων και μπαταρία LFP

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν, το Smart #2 εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW (80 ίπποι), ο οποίος κατασκευάζεται από την Infimotion.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία τεχνολογίας LFP, με τα στοιχεία να προέρχονται από την CATL και τη συναρμολόγηση του πακέτου να πραγματοποιείται από τη Geely. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 140 χλμ./ώρα, τιμή που ανταποκρίνεται στον αστικό προσανατολισμό του μοντέλου.

Το απόβαρο ανέρχεται στα 1.130 κιλά, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φτάνει τα 1.315 κιλά, στοιχείο που δείχνει ότι η έμφαση έχει δοθεί στην αποδοτικότητα και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Με πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης

Τα έγγραφα έγκρισης τύπου αποκαλύπτουν επίσης ότι το Smart #2 θα προσφέρεται με αρκετές επιλογές εξατομίκευσης.

Οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά σχέδια ζαντών και διαστάσεις ελαστικών, οροφή σε διαφορετικό χρώμα από το αμάξωμα, διαφορετικής σχεδίασης προβολείς, διακοσμητικά πλαϊνά πάνελ, μάσκες, καθρέφτες και στοιχεία για το πίσω μέρος. Ανάλογα με την έκδοση, θα διαφοροποιείται και ο εξοπλισμός σε αισθητήρες και κάμερες.

Η επίσημη πρεμιέρα πλησιάζει

Αν και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αυτονομία ή τις αγορές στις οποίες θα διατεθεί αρχικά, η εμφάνιση του μοντέλου στα επίσημα έγγραφα του MIIT αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η επίσημη παρουσίασή του βρίσκεται πολύ κοντά.

Με μήκος μικρότερο από 2,8 μέτρα και σχεδίαση που παραπέμπει στη φιλοσοφία των πρώτων Smart, το #2 φιλοδοξεί να επαναφέρει τη μάρκα στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων πόλης, προσαρμοσμένη πλέον στις απαιτήσεις της εποχής της ηλεκτροκίνησης.

Τι κρατάμε

  • Το Smart #2 είναι το νέο μικρότερο μοντέλο της μάρκας, με μήκος μόλις 2,75 μέτρα.
  • Πρόκειται για διθέσιο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που εξελίχθηκε από τη συνεργασία της Geely και της Mercedes-Benz.
  • Εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων και μπαταρία τεχνολογίας LFP.
  • Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 140 χλμ./ώρα.
  • Η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται το επόμενο διάστημα.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Smart#Smart #2
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

neo-smart-2-bikame-gia-proti-fora-sto-esoteriko-tou-pos-einai-807420

Q-ELECTRIC

22.06.2026

Νέο smart #2: Μπήκαμε για πρώτη φορά στο εσωτερικό του – Πώς είναι;
to-pio-stilato-premium-b-suv-me-272-ippous-kai-timi-27-450-evro-poio-einai-789643

Q-ELECTRIC

18.01.2026

Το πιο στιλάτο premium B-SUV με 272 ίππους και τιμή 27.450 ευρώ – Ποιο είναι;
afto-einai-to-fthinotero-ilektriko-stin-ellada-echei-8-chronia-engyisi-813223

Q-ELECTRIC

08.08.2026

Αυτό είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό στην Ελλάδα – Έχει 8 χρόνια εγγύηση
nea-mercedes-amg-gt-53-4-door-coupe-pano-apo-800-km-aftonomia-kai-fortisi-500-km-se-10-proti-timi-813049

Q-ELECTRIC

06.08.2026

Νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe: Πάνω από 800 km αυτονομία και φόρτιση 500 km σε 10′ – Πρώτη τιμή
volkswagen-id-polo-ti-prosferei-i-vasiki-ekdosi-ton-24-990-evro-analytikos-exoplismos-kai-technika-801827

Q-ELECTRIC

05.08.2026

Volkswagen ID. Polo: Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 24.990 ευρώ; – Αναλυτικός εξοπλισμός και τεχνικά
to-mikro-ilektriko-me-timi-kato-apo-25-000-evro-kai-technologia-pou-vlepoume-sti-navarchida-tis-volvo-812368

Q-ELECTRIC

03.08.2026

Το μικρό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ και τεχνολογία που βλέπουμε στη ναυαρχίδα της Volvo

Πρόσφατες Ειδήσεις