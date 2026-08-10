Νέο Smart #2: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου

Το νέο διθέσιο ηλεκτρικό πόλης της συνεργασίας Geely και Mercedes-Benz εμφανίστηκε στα επίσημα έγγραφα έγκρισης τύπου στην Κίνα, αποκαλύπτοντας τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές του

Λίγο πριν από την επίσημη παρουσίασή του, το νέο Smart #2 έκανε την εμφάνισή του στα έγγραφα του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT), αποκαλύπτοντας τα πρώτα τεχνικά χαρακτηριστικά του μικρότερου μοντέλου της μάρκας. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Geely και της Mercedes-Benz και προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις.

Επιστροφή στις διαστάσεις που έκαναν διάσημο το Smart

Μετά τα μεγαλύτερα #1, #3 και #5, το Smart επιστρέφει στη φιλοσοφία που το έκανε γνωστό παγκοσμίως, παρουσιάζοντας ένα πραγματικά μικρό διθέσιο αυτοκίνητο πόλης.

Το Smart #2 έχει μήκος 2.751 ή 2.764 χιλιοστά, ανάλογα με την έκδοση, πλάτος 1.669 χιλιοστά, ύψος 1.555 χιλιοστά και μεταξόνιο 1.875 χιλιοστά. Οι διαστάσεις αυτές το καθιστούν ένα από τα μικρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Ηλεκτροκινητήρας 80 ίππων και μπαταρία LFP

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν, το Smart #2 εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW (80 ίπποι), ο οποίος κατασκευάζεται από την Infimotion.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία τεχνολογίας LFP, με τα στοιχεία να προέρχονται από την CATL και τη συναρμολόγηση του πακέτου να πραγματοποιείται από τη Geely. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 140 χλμ./ώρα, τιμή που ανταποκρίνεται στον αστικό προσανατολισμό του μοντέλου.

Το απόβαρο ανέρχεται στα 1.130 κιλά, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φτάνει τα 1.315 κιλά, στοιχείο που δείχνει ότι η έμφαση έχει δοθεί στην αποδοτικότητα και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Με πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης

Τα έγγραφα έγκρισης τύπου αποκαλύπτουν επίσης ότι το Smart #2 θα προσφέρεται με αρκετές επιλογές εξατομίκευσης.

Οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά σχέδια ζαντών και διαστάσεις ελαστικών, οροφή σε διαφορετικό χρώμα από το αμάξωμα, διαφορετικής σχεδίασης προβολείς, διακοσμητικά πλαϊνά πάνελ, μάσκες, καθρέφτες και στοιχεία για το πίσω μέρος. Ανάλογα με την έκδοση, θα διαφοροποιείται και ο εξοπλισμός σε αισθητήρες και κάμερες.

Η επίσημη πρεμιέρα πλησιάζει

Αν και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αυτονομία ή τις αγορές στις οποίες θα διατεθεί αρχικά, η εμφάνιση του μοντέλου στα επίσημα έγγραφα του MIIT αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η επίσημη παρουσίασή του βρίσκεται πολύ κοντά.

Με μήκος μικρότερο από 2,8 μέτρα και σχεδίαση που παραπέμπει στη φιλοσοφία των πρώτων Smart, το #2 φιλοδοξεί να επαναφέρει τη μάρκα στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων πόλης, προσαρμοσμένη πλέον στις απαιτήσεις της εποχής της ηλεκτροκίνησης.

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