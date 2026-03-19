Νέο Toyota C-HR+: Το SUV που σκοπεύει να γίνει best-seller – Τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Toyota C-HR+ έρχεται στην Ελλάδα ως αμιγώς ηλεκτρικό SUV με έως 607 km αυτονομίας και ισχύ έως 343 PS. Δες εκδόσεις και τιμές.

Η Toyota ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών SUV με το νέο C-HR+, ένα μοντέλο που έρχεται να παίξει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της μάρκας και στην ελληνική αγορά. Πατά πάνω στο ισχυρό όνομα του C-HR, αλλά στην πράξη πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση, με αμιγώς ηλεκτρική ταυτότητα, μεγαλύτερες διαστάσεις, πιο ώριμο τεχνολογικό υπόβαθρο και σαφή στόχο να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της κατηγορίας.

Οι παραδόσεις στην Ελλάδα ξεκινούν από τον Απρίλιο του 2026, ενώ η γκάμα διαμορφώνεται με τιμή εκκίνησης από 36.990 €.

Η Toyota επενδύει στο ηλεκτρικό SUV που θα τραβήξει τον κύριο όγκο

Η ιαπωνική μάρκα τοποθετεί το νέο Toyota C-HR+ ως το βασικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της σε μια αγορά που ζητά πλέον όχι μόνο αυτονομία, αλλά και πραγματική χρηστικότητα, σωστούς χώρους και πειστική τεχνολογική υποστήριξη. Το μοντέλο εντάσσεται στο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Toyota δίπλα στα bZ4X και bZ4X Touring, αλλά εδώ ο στόχος είναι ξεκάθαρα πιο εμπορικός.

Η ίδια η Toyota στηρίζει πολλά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματος C-HR, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα από δύο γενιές. Το νέο C-HR+ αξιοποιεί αυτή τη βάση, αλλά έρχεται με δική του σχεδιαστική και τεχνική ταυτότητα.

Δύο μπαταρίες και έως 607 km αυτονομίας

Η γκάμα του νέου C-HR+ θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας και με κίνηση είτε στους εμπρός είτε και στους τέσσερις τροχούς.

Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 57,7 kWh και αποδίδει 167 PS, με αυτονομία έως 458 km κατά WLTP. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh συνδυάζεται είτε με προσθιοκίνητη έκδοση 224 PS είτε με τετρακίνητη έκδοση 343 PS.

Η κορυφαία αυτονομία της γκάμας φτάνει έως 607 km, τιμή που αφορά την προσθιοκίνητη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία και ζάντες 18 ιντσών. Στην τετρακίνητη εκδοχή, η αυτονομία φτάνει έως 548 km.

Αναλυτικά, οι βασικές εκδόσεις έχουν ως εξής:

FWD 57,7 kWh

167 PS, 0-100 km/h σε 8,4 δευτ., αυτονομία έως 458 km

FWD 77 kWh

224 PS, 0-100 km/h σε 7,3 δευτ., αυτονομία έως 607 km

AWD 77 kWh

343 PS, 0-100 km/h σε 5,2 δευτ., αυτονομία έως 548 km

Φόρτιση που απαντά στις βασικές απαιτήσεις της αγοράς

Η Toyota δίνει μεγάλο βάρος στο κομμάτι της φόρτισης, γνωρίζοντας ότι εδώ κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η καθημερινή εμπειρία ενός BEV. Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν DC φόρτιση έως 150 kW, ενώ η μάρκα αναφέρει ότι η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 28 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Στην εναλλασσόμενη φόρτιση, ο βασικός ενσωματωμένος φορτιστής είναι 11 kW, ενώ οι υψηλότερες εκδόσεις διαθέτουν 22 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο επαναφόρτισης.

Οι ενδεικτικοί χρόνοι που δίνονται είναι:

11 kW AC : 4 ώρες και 48 λεπτά

22 kW AC : 2 ώρες και 12 λεπτά

150 kW DC: 28 λεπτά

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο pre-conditioning της μπαταρίας, που βοηθά ειδικά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η Toyota αναφέρει ότι σε θερμοκρασίες έως -10°C, η φόρτιση 10%-80% μπορεί να γίνει σε λιγότερο από 30 λεπτά, έως και 20 λεπτά γρηγορότερα από ό,τι χωρίς προετοιμασία της μπαταρίας.

Ισχυρή τετρακίνηση και ικανότητα ρυμούλκησης

Το C-HR+ θέλει να ξεχωρίσει και στο κομμάτι της απόδοσης. Η τετρακίνητη έκδοση των 343 PS δεν είναι απλώς η πιο ισχυρή της γκάμας. Είναι και ένα από τα πιο δυνατά Toyota της ευρωπαϊκής αγοράς εκτός της οικογένειας GR.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα δίνει σαφώς πιο σπορ χαρακτήρα, ενώ η ύπαρξη διπλού eAxle επιτρέπει ενεργή κατανομή ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες για μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο.

Παράλληλα, η AWD έκδοση μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.500 kg, στοιχείο που ενισχύει τον SUV χαρακτήρα και την πρακτικότητα. Η προσθιοκίνητη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία φτάνει τα 750 kg, ενώ η βασική των 57,7 kWh δεν έχει δυνατότητα ρυμούλκησης.

Πλατφόρμα eTNGA με έμφαση στην οδική συμπεριφορά

Το νέο C-HR+ βασίζεται στην πλατφόρμα eTNGA, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Η υποδαπέδια τοποθέτηση της μπαταρίας βελτιώνει τη στρεπτική ακαμψία κατά 30% και χαμηλώνει το κέντρο βάρους κατά 65 mm σε σχέση με το Toyota C-HR.

Η Toyota αναφέρει ότι η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ειδικά για BEV χρήση, με στόχο να συνδυάζει άνεση και άμεση απόκριση. Στην ίδια λογική, το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι έχει νέα χαρτογράφηση, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης από paddles πίσω από το τιμόνι.

Σχεδίαση με coupe-SUV γραμμή χωρίς να χάνει σε πρακτικότητα

Η εικόνα του C-HR+ συνεχίζει τη λογική του coupe-SUV, αλλά σε πιο ώριμη και πιο ηλεκτρική εκτέλεση. Το εμπρός μέρος υιοθετεί την αναγνωρίσιμη όψη hammerhead της Toyota, ενώ η χαμηλή γραμμή οροφής, το φαρδύ πίσω μέρος και τα έντονα τονισμένα νεύρα κρατούν τον δυναμισμό που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο με το όνομα C-HR.

Η Toyota δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,262, τιμή που αναφέρεται ως κορυφαία στην κατηγορία. Ενεργά πτερύγια, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένοι τροχοί, κρυφές πίσω χειρολαβές και πίσω άκρο τύπου “ducktail” είναι στοιχεία που υπηρετούν και την εμφάνιση και την αποδοτικότητα.

Μεγαλύτερο από το C-HR, με χώρους που πλησιάζουν D-SUV

Το νέο Toyota C-HR+ δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό C-HR. Είναι μεγαλύτερο σε όλες τις βασικές διαστάσεις και ακουμπά χωροταξικά πιο πάνω.

Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι:

μήκος 4.530 mm

πλάτος 1.870 mm

ύψος 1.595 mm

μεταξόνιο 2.750 mm

Η απόσταση μεταξύ εμπρός και πίσω καθισμάτων φτάνει τα 900 mm, δηλαδή 35 mm περισσότερα από το τελευταίο Toyota C-HR. Ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται στα 416 λίτρα, με πρακτικό πάτωμα δύο επιπέδων.

Ψηφιακή καμπίνα, καλύτερος εξοπλισμός και βιώσιμα υλικά

Η καμπίνα ακολουθεί σύγχρονη λογική, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών. Η σύνδεση με smartphone γίνεται ασύρματα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχει και φωνητικός βοηθός με ενεργοποίηση μέσω της εντολής “Hey Toyota”.

Στις πιο πλούσιες εκδόσεις συναντάμε εξοπλισμό όπως:

ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με μνήμη

δύο ασύρματους φορτιστές

64χρωμο ατμοσφαιρικό φωτισμό

πανοραμική οροφή

ηχοσύστημα JBL Premium Audio με 9 ηχεία και ενισχυτή 800 W

Η Toyota τονίζει επίσης τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών PET στις επενδύσεις καθισμάτων, είτε σε υφασμάτινες είτε σε πιο premium συνθετικού δέρματος και σουέτ εκδοχές.

Πλήρες πακέτο ασφάλειας και συνδεσιμότητας

Όλες οι εκδόσεις επωφελούνται από το Toyota T-Mate και το Toyota Safety Sense στον βασικό εξοπλισμό. Μεταξύ των στάνταρ συστημάτων περιλαμβάνονται:

Blind Spot Monitor

Adaptive High-beam System

Parking Support Brake

Στις υψηλότερες εκδόσεις προστίθενται και:

Lane Change Assist

Front Cross Traffic Alert

Park Assist

Panoramic View Monitor

Η εμπειρία ιδιοκτησίας είναι βασικό χαρτί της Toyota

Η Toyota γνωρίζει ότι στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ο πελάτης δεν αγοράζει μόνο αυτοκίνητο, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας γύρω από τη χρήση του. Για αυτό δίνει ιδιαίτερο βάρος στο Battery Care Program, το οποίο καλύπτει τη μπαταρία κάθε χρόνο έως και για 11 χρόνια ή 1.000.000 km, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ανελλιπώς ο ετήσιος έλεγχος της κατάστασης υγείας της.

Η εγγύηση της μπαταρίας στηρίζεται στην υπόσχεση ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητάς της.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Toyota C-HR+ θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα από τα τέλη Μαρτίου 2026 και θα προσφέρεται στις εκδόσεις Style, Style Plus, Lounge και Lounge Plus.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Style από 36.990 €

Style Plus από 39.990 €

Lounge από 44.990 €

Lounge Plus από 46.740 €

Style

Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 57,7 kWh, κίνηση στους εμπρός τροχούς, ισχύ 167 PS, φορτιστή AC 11 kW, ζάντες 18 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, δύο ασύρματους φορτιστές, οθόνη 14 ιντσών και Smart Entry.

Style Plus

Περνά στη μεγάλη μπαταρία 77 kWh, διατηρεί την κίνηση μπροστά, αποδίδει 224 PS και προσθέτει ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και φιμέ τζάμια.

Lounge

Η έκδοση αυτή προσφέρεται αποκλειστικά ως AWD, με ισχύ 343 PS, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,2 δευτ., ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 kg, φορτιστή AC 22 kW, ψηφιακό κλειδί, 20άρες ζάντες και πλουσιότερα συστήματα υποβοήθησης.

Lounge Plus

Προσθέτει στην Lounge την πανοραμική οροφή και το premium ηχοσύστημα JBL.

Τι κρατάμε;