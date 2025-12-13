quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Νέο Toyota SUV στην Ελλάδα καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση – Πού θα το δεις από κοντά

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
neo-toyota-suv-stin-ellada-kaiei-27-evro-sta-100-km-kai-echei-11-chronia-engyisi-pou-tha-to-deis-apo-konta-755221

Η Toyota συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία, αυτή τη φορά με ένα μοντέλο που συνδυάζει εντυπωσιακή εμφάνιση, εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης και την πιο γενναιόδωρη εγγύηση της αγοράς.

Το νέο C-HR+ έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα, πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες παραδόσεις στους πελάτες. Το εντυπωσιακό είναι πως, σύμφωνα με πραγματικές μετρήσεις, το νέο C-HR+ μπορεί να καταναλώσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε μόλις 2,7 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ένα από τα πιο οικονομικά SUV της κατηγορίας του.

Πρόκειται για την ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλούς coupe-SUV της Toyota. Η ονομασία «+» δηλώνει τη BEV ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που φέρνει η νέα πλατφόρμα. Το αμάξωμα κρατά τις κοφτές coupe γραμμές του C-HR, ενώ το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί «σαν να έχει έρθει από μεγαλύτερη κατηγορία». Άνετη καμπίναμεγάλο πορτμπαγκάζπανοραμική οροφήασύρματη φόρτιση και θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV, μαζί με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, στοχεύει σε σταθερή και άμεση οδηγική αίσθηση στην καθημερινή χρήση.

Toyota C-HR+

Κομψό, σύγχρονο και 100% Toyota

Το νέο C-HR+ ξεχωρίζει ήδη από μακριά. Οι αιχμηρές γραμμές, τα φουσκωμένα φτερά και η coupe-εμπνευσμένη οροφή το κάνουν να μοιάζει περισσότερο με concept car παρά με καθημερινό SUV. Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Toyota, με λεπτά φώτα LED και δυναμικά φρύδια που ενώνονται στο κέντρο. Στο πίσω μέρος, η φωτεινή γραμμή «C-HR» ανάβει ολόκληρη όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο, προσφέροντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φώτα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η ποιότητα έχει ανέβει θεαματικά. Μαλακά υλικά, εξαιρετική εργονομία και μια μεγάλη οθόνη 12,3’’ για το infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα. Το σύστημα Smart Connect της Toyota υποστηρίζει ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το ψηφιακό ταμπλό είναι παραμετροποιήσιμο. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας Toyota Safety Sense είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Δύο μπαταρίες – δύο χαρακτήρες

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο ενεργειακές διατάξεις:

  • 57,7 kWh / 167 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,8ʺ – 455 km WLTP)
  • 77 kWh / 224 ίπποι FWD (0-100 km/h σε 7,4ʺ – >600 km WLTP)
  • 77 kWh / 343 ίπποι AWD (0-100 km/h σε 5,2ʺ – 475 km WLTP)

Η τετρακίνητη έκδοση είναι και η ισχυρότερη ηλεκτρική Toyota που έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη, με δύο ηλεκτροκινητήρες και ροπή άμεσης απόκρισης. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους και κορυφαία αίσθηση σταθερότητας.

Νέες τιμές στην Ελλάδα

  • C-HR+ Style – 57,7 kWh FWD / 36.990 €
  • C-HR+ Style Plus – 77 kWh FWD / 39.990 €
  • C-HR+ Lounge / Lounge Plus – 77 kWh AWD / 44.990 € – 46.740 €

Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από πρόγραμμα εγγύησης έως 11 χρόνια (ή 160.000 km) μέσω του προγράμματος Hybrid Health Check της Toyota Ελλάς, το οποίο επεκτείνει την κάλυψη κάθε χρόνο μετά από έναν απλό έλεγχο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο.

Πού θα το δεις από κοντά

Οι παραγγελίες έχουν ανοίξει από τις αρχές Ιουλίου, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα παραδίδονται εντός Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, η προ-πρεμιέρα στο Golden Hall δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό C-HR+, να καθίσουν στην καμπίνα και να ενημερωθούν για επιλογές φόρτισης και προγράμματα επιδότησης.

Τι κρατάμε;

  • Προ-πρεμιέρα 14–28 Δεκεμβρίου στο Golden Hall
  • Δύο μπαταρίες / FWD ή AWD με έως 343 ίππους
  • Κατανάλωση 14 kWh/100 km ≈ 2,7 €/100 km
  • Εγγύηση 11 χρόνια / 1.000.000 km
  • Τιμές από 36.990 € (χωρίς επιδότηση)

Tags
#Toyota#Toyota CH-R
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
