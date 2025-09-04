Η Volkswagen έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να εφεύρει τον εαυτό της. Από το Beetle μέχρι το Golf, και από εκεί στο ID.3, κάθε εποχή είχε το μοντέλο που την όρισε.

Νέο όνομα ID. Polo στη θέση του ID.2all, σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής.

Ηλεκτρικό B-segment hatchback, μικρότερο και πιο προσιτό από το ID.3.

Αφετηρία τιμής κάτω από 25.000 ευρώ για την Ευρώπη.

Αφετηρία μιας νέας λογικής ονομασιών στη γκάμα Volkswagen.

Αυτήν τη φορά, όμως, η αφετηρία δεν είναι κάποιο ακριβό ή εντυπωσιακό ηλεκτρικό SUV, αλλά ένα προσιτό hatchback που έρχεται να επαναλάβει τον ρόλο του κλασικού αυτοκινήτου πόλης.

Το νέο Volkswagen ID. Polo

Μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε ως ID.2all concept, όμως η Volkswagen αποφάσισε να αλλάξει τη στρατηγική της και να του δώσει ένα όνομα που κουβαλάει ιστορία: Polo. Το αυτοκίνητο, με μήκος περίπου 4 μέτρα, θα αποτελέσει το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας και την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Τοποθετείται κάτω από το ID.3 και έρχεται να καλύψει το κομμάτι της αγοράς που σήμερα διεκδικούν μοντέλα όπως το Peugeot e-208 και το Renault 5 E-Tech.

Η βασική έκδοση θα έχει τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, όπου η συζήτηση για το πώς θα «δημοκρατικοποιηθεί» το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο έντονη από ποτέ.

Η αλλαγή στη φιλοσοφία ονομασιών

Μέχρι σήμερα τα ηλεκτρικά της Volkswagen ακολουθούσαν την ονομασία ID. και έναν αριθμό. ID.3, ID.4, ID.5… Όλα τους νέα ονόματα, που όμως δεν κουβαλούσαν την κληρονομιά των Golf, Polo και Passat. Με το νέο ID. Polo, η εταιρεία αποφασίζει να ενώσει τους δύο κόσμους: την ηλεκτροκίνηση με την παράδοση.

Από εδώ και στο εξής, τα μελλοντικά μοντέλα θα συνδυάζουν το ID. με γνωστά ονόματα της μάρκας. Έτσι, η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή για το κοινό, ενώ παράλληλα διατηρείται η αναγνωρισιμότητα που χτίστηκε επί δεκαετίες. Το ID. Polo λοιπόν είναι το πρώτο που εφαρμόζει αυτή τη νέα στρατηγική – και γι’ αυτό λέμε ότι «αλλάζει τα πάντα».

Σχεδίαση

Το ID. Polo θα βασιστεί στην πλατφόρμα MEB Entry, ειδικά σχεδιασμένη για μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά. Η σχεδίαση ακολουθεί τη λιτή και καθαρή γραμμή των concept ID., με μεγάλους τροχούς, δυναμικά φώτα LED και αναλογίες που θυμίζουν κλασικό Polo, αλλά πιο σύγχρονο.

Στο εσωτερικό θα συναντήσουμε ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και πιο απλά χειριστήρια σε σχέση με τα ακριβότερα ID.3/ID.4. Η Volkswagen έχει δεσμευτεί να επαναφέρει φυσικά κουμπιά για τις βασικές λειτουργίες, έπειτα από την κριτική που δέχτηκε για την υπερβολική χρήση touch panels.

Αν και τα τελικά τεχνικά στοιχεία δεν έχουν ανακοινωθεί, το ID. Polo αναμένεται να διατεθεί με αυτονομία περίπου 400 χιλιομέτρων WLTP, κάτι που το καθιστά επαρκές για καθημερινή χρήση. Θα υπάρχει επιλογή μικρότερης μπαταρίας με χαμηλότερη τιμή, ώστε να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες. Η ισχύς αναμένεται γύρω στους 150 ίππους, αρκετή για το μικρό του αμάξωμα, ενώ θα κυκλοφορήσει και έκδοση GTI που θα ξεπερνά τους 200 ίππους.

Ποια είναι η σημασία του

Η Volkswagen δεν λανσάρει απλώς ένα νέο μικρό ηλεκτρικό. Με το ID. Polo σηματοδοτεί μια στροφή στρατηγικής. Επενδύει στην προσβασιμότητα, στην αναγνωρισιμότητα και στη σύνδεση με το παρελθόν της. Στην πράξη, το ID. Polo μπορεί να εξελιχθεί σε ό,τι ήταν το Golf για την εποχή της μαζικής αυτοκίνησης: το αυτοκίνητο που έφερε τεχνολογία στις μάζες.

Τι κρατάμε;

ID. Polo: το νέο όνομα στη θέση του ID.2all.

Κάτω από 25.000 ευρώ, το πιο προσιτό ηλεκτρικό Volkswagen.

Νέα στρατηγική ονομασιών, με γνωστά ονόματα να επιστρέφουν.

Αυτονομία γύρω στα 400 km, πρακτικό για καθημερινή χρήση.

