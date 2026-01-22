Νέος πρωταθλητής στις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη – Ποια εταιρεία «έφαγε» την Tesla

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla και η άνοδος ενός ευρωπαϊκού κολοσσού δείχνουν ότι η αγορά ηλεκτρικών στην Ευρώπη αλλάζει φάση

Για χρόνια, η Tesla φαινόταν ανίκητη στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το 2025, όμως, έφερε μια ανατροπή που λίγοι θα προέβλεπαν πριν από μερικά χρόνια. Η εταιρεία που συμβόλιζε την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης βρέθηκε ξαφνικά πίσω από έναν «παραδοσιακό» κατασκευαστή με εντελώς διαφορετική ιστορία: τη Volkswagen.

Από το σκάνδαλο diesel στην κορυφή των EV

Σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce που δημοσιεύθηκαν από το Autonews, η Volkswagen πούλησε το 2025 συνολικά 274.417 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σημειώνοντας άνοδο 56% σε σχέση με το 2024. Την ίδια στιγμή, η Tesla είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται δραστικά κατά 27%, πέφτοντας από τις 326.714 στις 238.765 μονάδες.

Θέση Μάρκα Πωλήσεις (2025) Μεταβολή vs 2024 1 VW 274.417 +56% 2 Tesla 238.765 −27% 3 BMW 193.186 +15% 4 Skoda 172.100 +117% 5 Audi 153.848 +51%

Το Model Y κρατά τα σκήπτρα, αλλά χάνει έδαφος

Παρά τη συνολική πτώση, το Tesla Model Y παρέμεινε το πιο καλοπουλημένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη, με 151.331 πωλήσεις. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το «δυνατό χαρτί» της Tesla κατέγραψε πτώση 28% σε σχέση με το 2024.

Ενδεικτικό της αλλαγής ισορροπιών είναι ότι το Skoda Elroq (μοντέλο του ομίλου VW) έφτασε τις 94.106 πωλήσεις, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά από το Model Y.

Θέση Μοντέλο Πωλήσεις 2025 Πωλήσεις 2024 1 Tesla Model Y 151.331 210.265 2 Skoda Elroq 94.106 46 3 Tesla Model 3 86.261 112.967 4 Renault 5 E-Tech 81.517 13.097 5 VW ID.4 80.123 64.729 6 VW ID.3 78.667 54.467 7 VW ID.7 76.368 32.192 8 BMW iX1 69.816 53.272 9 Kia EV3 66.802 4.960 10 Skoda Enyaq 65.787 67.331 — ΣΥΝΟΛΟ 2.582.595 1.990.956

Το πλεονέκτημα της Volkswagen: ποικιλία

Ένας από τους βασικούς λόγους που η VW κατάφερε να περάσει μπροστά είναι το εύρος της ηλεκτρικής της γκάμας. Το VW ID.4 πούλησε 80.123 μονάδες (+23,8%), το VW ID.3 έφτασε τις 78.667 πωλήσεις (+44,4%), ενώ το VW ID.7 σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 137,2%, με 76.368 αυτοκίνητα.

Αντίθετα, η Tesla βασίζεται κυρίως σε δύο μοντέλα. Το Tesla Model 3 πούλησε 86.261 μονάδες, αριθμός υψηλότερος από κάθε μεμονωμένο VW μοντέλο, αλλά μειωμένος κατά 23,6% σε ετήσια βάση.

Κυριαρχία σε όλα σχεδόν τα μέτωπα

Η δυναμική της Volkswagen δεν περιορίστηκε στα αμιγώς ηλεκτρικά. Η μάρκα ηγήθηκε και στα plug-in hybrid (PHEV), με 159.173 πωλήσεις, σημειώνοντας άνοδο 205% και αφήνοντας πίσω BMW, Mercedes-Benz και Volvo.

Παράλληλα, η VW παρέμεινε πρώτη και στα βενζινοκίνητα και diesel οχήματα, δείχνοντας ότι –σε αντίθεση με την Tesla– διαθέτει παρουσία σε κάθε είδος κινητήρα. Η μόνη κατηγορία όπου δεν κυριάρχησε ήταν τα συμβατικά υβριδικά, όπου η Toyota διατήρησε την πρωτιά.

Τι δείχνουν όλα αυτά

Η πτώση της Tesla στην Ευρώπη δεν σημαίνει κατάρρευση, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ανταγωνισμός στα EV ωρίμασε. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, με πιο πλήρη γκάμα και καλύτερη προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες, πιέζουν πλέον σοβαρά την αμερικανική εταιρεία.

Το 2025 μοιάζει λιγότερο με «αγώνα ενός παίκτη» και περισσότερο με μια κανονική μάχη αυτοκινητοβιομηχανιών — και αυτή τη φορά, η Volkswagen δείχνει να έχει «συνέλθει« και να βρίσκει το δρόμο της σε ένα ραγδαία μετασχηματιζόμενο πεδίο αγοράς, που απαιτεί εγρήγορση και αστραπιαία προσαρμογή.

Το σίγουρο είναι ότι πολλές άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης θα προσαρμοστούν και δεδομένου ότι και ο ανταγωνισμός από την Κίνα είναι τεράστιος, θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον οι εξελίξεις.