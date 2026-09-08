NIO EL6 και ET5: Νέες χαμηλότερες τιμές με όφελος έως 11.000 ευρώ

Η NIO ανακοινώνει νέα τιμολογιακή πολιτική για τα EL6 και ET5 στην ελληνική αγορά, με όφελος που φτάνει έως τα 11.000 ευρώ και τιμές που ξεκινούν πλέον από 54.300 ευρώ

Η NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με νέα εμπορική πολιτική για δύο από τα βασικά της ηλεκτρικά μοντέλα. Το NIO EL6 προσφέρεται πλέον με όφελος 11.000 ευρώ, ενώ το NIO ET5 με όφελος 7.500 ευρώ, μειώνοντας αισθητά το κόστος εισόδου στην premium ηλεκτροκίνηση.

Η έκδοση του EL6 με μπαταρία 75 kWh διατίθεται από 58.200 ευρώ, ενώ το ET5 με την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας ξεκινά πλέον από 54.300 ευρώ.

NIO EL6: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 529 χλμ.

Το EL6 είναι το premium ηλεκτρικό SUV της NIO, με έμφαση στους χώρους, την άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα. Διαθέτει ηλεκτρική τετρακίνηση και αυτονομία που φτάνει έως τα 529 χιλιόμετρα WLTP, κάτι που το τοποθετεί σε επίπεδο που καλύπτει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και μεγαλύτερα ταξίδια.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η πανοραμική οροφή, η αίσθηση ευρυχωρίας και η χρήση ποιοτικών υλικών, ενώ η συνολική διάταξη έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εργονομία και την άνεση. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η έκδοση με μπαταρία 75 kWh ξεκινά από 58.200 ευρώ, ενώ μέσω leasing της SIXT το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 748 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

NIO ET5: 490 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 4,0 δευτερόλεπτα

Το ET5 ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό sedan με σαφώς πιο δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο συνδυάζει premium τοποθέτηση με υψηλές επιδόσεις.

Η ηλεκτρική τετρακίνηση αποδίδει 490 ίππους και 700 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φτάνει έως τα 590 χιλιόμετρα WLTP, προσφέροντας παράλληλα καλύτερες δυνατότητες για μεγάλα ταξίδια.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μινιμαλιστική σχεδίαση, με ψηφιακές λειτουργίες, ατμοσφαιρικό φωτισμό και έμφαση στην τεχνολογική εμπειρία. Με το νέο εμπορικό όφελος των 7.500 ευρώ, το ET5 με μπαταρία 75 kWh ξεκινά πλέον από 54.300 ευρώ. Μέσω leasing της SIXT, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 698 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τεχνολογία και συνεχείς αναβαθμίσεις

Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογική αρχιτεκτονική της NIO και εξοπλίζονται με το Banyan Intelligent System. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης η ψηφιακή βοηθός NOMI, ενώ τα αυτοκίνητα υποστηρίζουν συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω Over-the-Air updates.

Παράλληλα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού αξιοποιούν τεχνολογίες όπως LiDAR και το σύστημα αισθητήρων NIO Aquila Super Sensing. Η λογική είναι ότι το αυτοκίνητο μπορεί να εξελίσσεται και μετά την αγορά του, αποκτώντας νέες λειτουργίες και βελτιώσεις μέσω λογισμικού.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική δείχνει ξεκάθαρα ότι η NIO επιδιώκει να γίνει πιο ανταγωνιστική στην ελληνική αγορά των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με τιμές από 54.300 ευρώ για το ET5 και 58.200 ευρώ για το EL6, σε συνδυασμό με ισχυρές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, τα δύο μοντέλα μπαίνουν πλέον σε πιο άμεση σύγκριση με καθιερωμένες προτάσεις της premium κατηγορίας.

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