Nissan Ariya: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός για το άνετο ηλεκτρικό SUV

Το Nissan Ariya ξεκινά στην Ελλάδα από 40.900 ευρώ, με μπαταρίες 63 ή 87 kWh, έως 306 PS και τετρακίνηση e-4ORCE.

Το Nissan Ariya παραμένει μία από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, καθώς δεν βασίζεται μόνο στην αυτονομία ή στις επιδόσεις, αλλά κυρίως στην άνεση, την ποιότητα κύλισης και την πιο ήρεμη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση. Η γκάμα του στην Ελλάδα ξεκινά από τις 40.900 ευρώ, με μπαταρία 63 kWh, ισχύ 218 PS και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Το ιαπωνικό ηλεκτρικό SUV διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, Advance, Advance Plus, Evolve και Evolve Plus, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχουν επιλογές με μπαταρία 63 kWh ή 87 kWh, καθώς και τετρακίνητη έκδοση e-4ORCE 4WD με 306 PS και 600 Nm ροπής.

Ένα ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην άνεση

Το Nissan Ariya δεν είναι ένα ηλεκτρικό SUV που προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο με αριθμούς. Η λογική του είναι πιο ώριμη. Προσφέρει ήσυχη λειτουργία, προσεγμένη καμπίνα, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και μια πιο premium αίσθηση σε σχέση με αρκετές προτάσεις της κατηγορίας.

Η σχεδίασή του είναι καθαρή και λιγότερο επιθετική, με έντονα ηλεκτρική ταυτότητα, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί η λογική του lounge χώρου. Η απουσία συμβατικού κεντρικού τούνελ, οι μεγάλες οθόνες και η πιο μινιμαλιστική διάταξη δημιουργούν μια καμπίνα που δίνει έμφαση στην άνεση και στη χαλαρή καθημερινή χρήση.

Για τον υποψήφιο αγοραστή, το βασικό ερώτημα είναι ποια έκδοση ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Η γκάμα έχει ξεκάθαρη κλιμάκωση: από την Advance των 40.900 ευρώ μέχρι την Evolve Plus e-4ORCE 4WD των 58.900 ευρώ.

Τιμές Nissan Ariya στην Ελλάδα

Η γκάμα ξεκινά με τη μπαταρία 63 kWh και την έκδοση Advance, ενώ οι πιο πλούσιες εκδόσεις Evolve και Evolve Plus μπορούν να συνδυαστούν και με τη μεγαλύτερη μπαταρία 87 kWh ή με τετρακίνηση e-4ORCE.

Αναλυτικά οι τιμές:

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Κίνηση Ροπή Τελική ταχύτητα Τιμή Ariya Advance 63 kWh 218 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 40.900 € Ariya Advance Plus 63 kWh 218 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 43.900 € Ariya Evolve 63 kWh 218 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 45.900 € Ariya Evolve 87 kWh 242 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 52.900 € Ariya Evolve 87 kWh 306 PS e-4ORCE 4WD 600 Nm 200 km/h 56.900 € Ariya Evolve Plus 63 kWh 218 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 47.900 € Ariya Evolve Plus 87 kWh 242 PS 2WD 300 Nm 160 km/h 54.900 € Ariya Evolve Plus 87 kWh 306 PS e-4ORCE 4WD 600 Nm 200 km/h 58.900 €

Advance – Από 40.900 ευρώ

Η έκδοση Advance αποτελεί την είσοδο στη γκάμα του Nissan Ariya, αλλά δεν είναι φτωχή σε εξοπλισμό. Διατίθεται με μπαταρία 63 kWh, ισχύ 218 PS, ροπή 300 Nm και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h, ενώ το αυτόματο κιβώτιο είναι αυτονόητο, όπως σε κάθε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

οθόνη 12,3 ιντσών με Navigation

με Navigation θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

κάμερα περιμετρικής θέασης Around View Monitor

ProPilot με Navi-Link

Η Advance έχει ενδιαφέρον γιατί προσφέρει από τη βάση σημαντικά στοιχεία άνεσης και υποβοήθησης. Η ύπαρξη ProPilot με Navi-Link και κάμερας περιμετρικής θέασης από την εισαγωγική έκδοση ανεβάζει την αξία του πακέτου, ειδικά για ένα αυτοκίνητο που κινείται συχνά σε αστικό περιβάλλον.

Advance Plus – Από 43.900 ευρώ

Η Advance Plus βασίζεται στην ίδια μηχανική διάταξη με την Advance, δηλαδή μπαταρία 63 kWh, ισχύ 218 PS, κίνηση στους εμπρός τροχούς και ροπή 300 Nm.

Η διαφορά βρίσκεται στον εξοπλισμό, καθώς η Advance Plus προσθέτει χαρακτηριστικά που ενισχύουν την αίσθηση τεχνολογίας και ασφάλειας.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επιπλέον:

ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία

Head-up Display

Smart Rear View Mirror

ProPilot με Navi-Link

Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν την πιο προσιτή μπαταρία των 63 kWh, αλλά με πιο πλούσιο τεχνολογικό πακέτο. Το Head-up Display και ο έξυπνος εσωτερικός καθρέφτης ανεβάζουν αισθητά την καθημερινή εμπειρία, ενώ το BOSE δίνει πιο premium χαρακτήρα στην καμπίνα.

Evolve – Από 45.900 ευρώ

Η έκδοση Evolve είναι το σημείο όπου η γκάμα του Ariya αρχίζει να αποκτά πιο πολυτελή χαρακτήρα. Διατίθεται με τρεις επιλογές κινητήριου συνόλου:

63 kWh, 218 PS, 2WD από 45.900 ευρώ

από 45.900 ευρώ 87 kWh, 242 PS, 2WD από 52.900 ευρώ

από 52.900 ευρώ 87 kWh, 306 PS, e-4ORCE 4WD από 56.900 ευρώ

Στην έκδοση με μπαταρία 63 kWh, η ισχύς παραμένει στους 218 PS και η ροπή στα 300 Nm. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 87 kWh και κίνηση 2WD, η ισχύς ανεβαίνει στους 242 PS, ενώ η ροπή παραμένει στα 300 Nm.

Η κορυφαία επιλογή Evolve με e-4ORCE 4WD ανεβάζει σημαντικά τον πήχη, με 306 PS, 600 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 200 km/h.

Ο εξοπλισμός της Evolve περιλαμβάνει:

ηλεκτρική ηλιοροφή

Full Auto Park

καθίσματα Suede

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι και κεντρική κονσόλα

αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Η Evolve είναι ίσως η πιο ισορροπημένη έκδοση για όσους θέλουν ένα Ariya με πιο premium εξοπλισμό, χωρίς να φτάσουν υποχρεωτικά στην κορυφή της γκάμας. Η δυνατότητα επιλογής μπαταρίας 87 kWh την κάνει επίσης πιο κατάλληλη για όσους ταξιδεύουν συχνά και θέλουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιθώριο.

Evolve Plus – Από 47.900 ευρώ

Η Evolve Plus τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας εξοπλισμού και δίνει στο Ariya πιο ξεχωριστή εικόνα. Όπως και η Evolve, διατίθεται σε τρεις τεχνικές εκδοχές:

63 kWh, 218 PS, 2WD από 47.900 ευρώ

από 47.900 ευρώ 87 kWh, 242 PS, 2WD από 54.900 ευρώ

από 54.900 ευρώ 87 kWh, 306 PS, e-4ORCE 4WD από 58.900 ευρώ

Η έκδοση Evolve Plus προσθέτει στοιχεία που αφορούν κυρίως την εικόνα, την ποιότητα και την αίσθηση πολυτέλειας.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

πλήρως δερμάτινα καθίσματα Blue Nappa

ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι και κεντρική κονσόλα

αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Η κορυφαία επιλογή της γκάμας είναι η Evolve Plus 87 kWh e-4ORCE 4WD, με 306 PS, 600 Nm ροπής και τιμή 58.900 ευρώ. Είναι η έκδοση που συνδυάζει τη μεγαλύτερη μπαταρία, την τετρακίνηση και τον πλουσιότερο εξοπλισμό.

Τι είναι το e-4ORCE

Το e-4ORCE είναι το σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης της Nissan. Στην περίπτωση του Ariya συνδυάζεται με τη μπαταρία των 87 kWh και αποδίδει 306 PS και 600 Nm.

Το βασικό του πλεονέκτημα δεν είναι μόνο οι καλύτερες επιδόσεις ή η τελική ταχύτητα των 200 km/h, αλλά ο πιο ακριβής έλεγχος της ροπής στους τροχούς. Η Nissan έχει εξελίξει το e-4ORCE με στόχο καλύτερη σταθερότητα, πιο ουδέτερη συμπεριφορά και αυξημένη αυτοπεποίθηση σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Για όσους κινούνται συχνά σε επαρχιακό δίκτυο, βουνό ή περιοχές με πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η τετρακίνηση έχει πρακτικό νόημα. Για καθαρά αστική ή προαστιακή χρήση, οι προσθιοκίνητες εκδόσεις 2WD είναι πιο λογικές οικονομικά.

Ποια έκδοση συμφέρει περισσότερο

Η βασική Advance 63 kWh των 40.900 ευρώ είναι η πιο προσιτή επιλογή και έχει ήδη πλούσιο εξοπλισμό. Για κάποιον που θέλει το Ariya κυρίως για καθημερινή χρήση, χωρίς να κυνηγά τον απόλυτο εξοπλισμό, είναι η πιο λογική είσοδος στη γκάμα.

Η Advance Plus των 43.900 ευρώ έχει νόημα αν ο αγοραστής θέλει Head-up Display, Smart Rear View Mirror και ηχοσύστημα BOSE, χωρίς να περάσει σε πιο ακριβό επίπεδο.

Η Evolve 87 kWh 2WD των 52.900 ευρώ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν μεγαλύτερη μπαταρία και πιο πλούσιο εξοπλισμό, αλλά δεν χρειάζονται τετρακίνηση.

Η Evolve Plus e-4ORCE 4WD των 58.900 ευρώ είναι η πλήρης έκδοση, με τον καλύτερο συνδυασμό εξοπλισμού, απόδοσης και τετρακίνησης. Είναι όμως και η ακριβότερη, άρα απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν το Ariya στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του.

Γιατί παραμένει ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά

Το Nissan Ariya δεν είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV, ούτε το πιο επιθετικό σε χαρακτήρα. Έχει όμως μια διαφορετική ταυτότητα. Προσφέρει άνεση, ήσυχη λειτουργία, πολύ πλούσιο εξοπλισμό και μια καμπίνα που δίνει πιο premium αίσθηση.

Στην ελληνική αγορά, όπου οι αγοραστές ηλεκτρικών SUV αρχίζουν πλέον να κοιτούν όχι μόνο την τιμή, αλλά και την ποιότητα ζωής μέσα στο αυτοκίνητο, το Ariya έχει ξεκάθαρο ρόλο. Είναι μια επιλογή για εκείνους που θέλουν ηλεκτρικό SUV με τεχνολογία, άνεση και ιδιαίτερο χαρακτήρα, χωρίς να μπαίνουν στη λογική ενός σκληρά σπορ ή αυστηρά premium ευρωπαϊκού μοντέλου.

Τι κρατάμε;