quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Ο CEO της Volkswagen μίλησε: Πότε έρχεται το ηλεκτρικό Golf;

ΠΕΜΠΤΗ | 14.05.2026
Autotypos Team
o-ceo-tis-volkswagen-milise-pote-erchetai-to-ilektriko-golf-802634
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το καλό πράγμα αργεί: ο CEO της Volkswagen, Thomas Schäfer, απαντά για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο ηλεκτρικό Golf

To πρώτο ηλεκτρικό VW Golf έρχεται… εδώ και καιρό, με τον CEO του γερμανικού κολοσσού να ερωτάται σχετικά με το πότε θα δούμε την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του εμβληματικού μοντέλου. Ο Thomas Schäfer επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή όχι το 2028.

«Δεν το χρειαζόμαστε»

Παρότι προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι το ηλεκτρικό Golf (που αναμένεται να ονομαστεί ID. Golf) θα έκανε ντεμπούτο το 2028, ο Schäfer ήταν ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των Financial Times στο Λονδίνο: «Έχουμε μια εξαιρετική γκάμα αυτή τη στιγμή, οπότε δεν χρειαζόμαστε ένα ηλεκτρικό Golf το 2028. Είμαστε πολύ καλά καλύπτοντας τις ανάγκες μας με τα υπάρχοντα μοντέλα».

Η απόφαση φαίνεται να έχει δύο βασικούς λόγους, εκ των οποίων ο πρώτος είναι στρατηγικός: η Volkswagen ετοιμάζει φέτος μια σειρά νέων ηλεκτρικών μοντέλων, όπως το ID. Polo, το ανανεωμένο ID. 3 Neo και το ID. Cross. Η καθυστέρηση του ηλεκτρικού Golf δίνει χρόνο σε αυτά τα μοντέλα αρκετό χώρο να «αναπνεύσουν» προτού κυκλοφορήσει το πιο εμβληματικό μοντέλο της μάρκας για πρώτη φορά σε ηλεκτρική μορφή.

Δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι η καθυστερήσεις γύρω από την εξέλιξη της πλατφόρμας SSP (Scalable Systems Platform), πάνω στην οποία θα βασιστεί το ηλεκτρικό Golf. Η VW υπόσχεται νέα αρχιτεκτονική 800V, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και νέο λογισμικό σε συνεργασία με την Rivian. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για φέτος, έχουν προκύψει καθυστερήσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα τα πρώτα αυτοκίνητα που θα τη χρησιμοποιήσουν να κυκλοφορήσουν το 2028.

Πρώτα Audi και Porsche, μετά VW

Σύμφωνα με τον Schäfer, η πλατφόρμα SSP θα κάνει το ντεμπούτο της σε μοντέλα premium μαρκών του ομίλου, δηλαδή της Audi και στη συνέχεια της Porsche, πριν φτάσει στα μοντέλα της Volkswagen. Ο CEO της VW εξήγησε πως ο αυξημένος ανταγωνισμός, ιδιαίτερα από Κίνα μεριά, ανάγκασε τον όμιλο να επανυπολογίσει το κόστος και να εστιάσει στην κλίμακα παραγωγής, ώστε να επιτευχθεί ισοτιμία κόστους και κερδοφορίας μεταξύ βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών μοντέλων.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της πρώτης επίσημης εικόνας της 9ης γενιάς Golf, καθώς και την επιβεβαίωση ότι το ηλεκτρικό Golf θα παράγεται στο εργοστάσιο του Wolfsburg στη Γερμανία. Αντίθετα, η παραγωγή του συμβατικού Golf θα μεταφερθεί στο Μεξικό.

Τι κρατάμε:

  • Το πρώτο ηλεκτρικό VW Golf θα αργήσει λίγο ακόμα
  • Ενώ πηγές έκαναν λόγο για κυκλοφορία το 2028, ο CEO της VW λέει πως αναβάλλεται για την επόμενη δεκαετία
  • Καθυστερήσεις στην εξέλιξη της νέας πλατφόρμας και ανταγωνισμός, οι κύριοι λόγοι
  • Η νέα πλατφόρμα SSP θα κάνει το ντεμπούτο της σε premium μοντέλα των, Audi και Porsche
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi#Porsche#Volkswagen#Volkswagen ID.3 Neo#VW Golf#VW ID. Cross#VW ID. POLO
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

neo-audi-q4-e-tron-megalyteri-aftonomia-kai-mia-protia-gia-montelo-tis-markas-protes-times-801197

Q-ELECTRIC

27.04.2026

Νέο Audi Q4 e-tron: Μεγαλύτερη αυτονομία και μία πρωτιά για μοντέλο της μάρκας – Πρώτες τιμές
me-afto-to-montelo-i-audi-thelei-na-kerdisei-tous-kinezous-sto-spiti-tous-771777

Q-ELECTRIC

20.08.2025

Με αυτό το μοντέλο η Audi θέλει να κερδίσει τους κινέζους στο «σπίτι» τους
to-audi-ton-925-ippon-pou-stin-ellada-echei-timi-159-980e-poio-einai-769179

Q-ELECTRIC

29.07.2025

Το Audi των 925 ίππων που στην Ελλάδα έχει τιμή 159.980€ – Ποιο είναι;
audi-e-tron-gt-quattro-me-psychi-gt-kai-premium-polyteleia-760389

Q-ELECTRIC

26.05.2025

Audi e-tron GT quattro: Με ψυχή GT και premium πολυτέλεια
to-thryliko-moke-epestrepse-stin-ellada-des-timi-kai-pos-boreis-na-to-noikiaseis-802952

Q-ELECTRIC

14.05.2026

Το θρυλικό Moke επέστρεψε στην Ελλάδα: Δες τιμή και πώς μπορείς να το νοικιάσεις
neo-byd-dolphin-surf-me-lidar-kai-aftonomia-eos-405-km-802862

Q-ELECTRIC

11.05.2026

Νέο BYD Dolphin Surf: Με LiDAR και αυτονομία έως 405 km

Πρόσφατες Ειδήσεις