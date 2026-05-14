Ο CEO της Volkswagen μίλησε: Πότε έρχεται το ηλεκτρικό Golf;

Το καλό πράγμα αργεί: ο CEO της Volkswagen, Thomas Schäfer, απαντά για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο ηλεκτρικό Golf

To πρώτο ηλεκτρικό VW Golf έρχεται… εδώ και καιρό, με τον CEO του γερμανικού κολοσσού να ερωτάται σχετικά με το πότε θα δούμε την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του εμβληματικού μοντέλου. Ο Thomas Schäfer επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή όχι το 2028.

«Δεν το χρειαζόμαστε»

Παρότι προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι το ηλεκτρικό Golf (που αναμένεται να ονομαστεί ID. Golf) θα έκανε ντεμπούτο το 2028, ο Schäfer ήταν ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των Financial Times στο Λονδίνο: «Έχουμε μια εξαιρετική γκάμα αυτή τη στιγμή, οπότε δεν χρειαζόμαστε ένα ηλεκτρικό Golf το 2028. Είμαστε πολύ καλά καλύπτοντας τις ανάγκες μας με τα υπάρχοντα μοντέλα».

Η απόφαση φαίνεται να έχει δύο βασικούς λόγους, εκ των οποίων ο πρώτος είναι στρατηγικός: η Volkswagen ετοιμάζει φέτος μια σειρά νέων ηλεκτρικών μοντέλων, όπως το ID. Polo, το ανανεωμένο ID. 3 Neo και το ID. Cross. Η καθυστέρηση του ηλεκτρικού Golf δίνει χρόνο σε αυτά τα μοντέλα αρκετό χώρο να «αναπνεύσουν» προτού κυκλοφορήσει το πιο εμβληματικό μοντέλο της μάρκας για πρώτη φορά σε ηλεκτρική μορφή.

Δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι η καθυστερήσεις γύρω από την εξέλιξη της πλατφόρμας SSP (Scalable Systems Platform), πάνω στην οποία θα βασιστεί το ηλεκτρικό Golf. Η VW υπόσχεται νέα αρχιτεκτονική 800V, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και νέο λογισμικό σε συνεργασία με την Rivian. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για φέτος, έχουν προκύψει καθυστερήσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα τα πρώτα αυτοκίνητα που θα τη χρησιμοποιήσουν να κυκλοφορήσουν το 2028.

Πρώτα Audi και Porsche, μετά VW

Σύμφωνα με τον Schäfer, η πλατφόρμα SSP θα κάνει το ντεμπούτο της σε μοντέλα premium μαρκών του ομίλου, δηλαδή της Audi και στη συνέχεια της Porsche, πριν φτάσει στα μοντέλα της Volkswagen. Ο CEO της VW εξήγησε πως ο αυξημένος ανταγωνισμός, ιδιαίτερα από Κίνα μεριά, ανάγκασε τον όμιλο να επανυπολογίσει το κόστος και να εστιάσει στην κλίμακα παραγωγής, ώστε να επιτευχθεί ισοτιμία κόστους και κερδοφορίας μεταξύ βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών μοντέλων.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της πρώτης επίσημης εικόνας της 9ης γενιάς Golf, καθώς και την επιβεβαίωση ότι το ηλεκτρικό Golf θα παράγεται στο εργοστάσιο του Wolfsburg στη Γερμανία. Αντίθετα, η παραγωγή του συμβατικού Golf θα μεταφερθεί στο Μεξικό.

