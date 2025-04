Ο Έλον Μασκ υπόσχεται περισσότερο Tesla και λιγότερο… Τραμπ

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν καταστροφικά για την Tesla, ωστόσο, ο Έλον Μασκ υπόσχεται να ξαναπάρει τα ηνία

του Rosario Murgida, απόδοση: Autotypos Team

Η λέξη «καταστροφή» μπορεί να περιγράψει τέλεια τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για την αμερικάνικη μάρκα. Αυτό αφού, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές της εταιρείας, ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να περιορίσει «σημαντικά» τη δουλειά του στο Doge, το τμήμα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ίδρυσε για να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες. «Από τον επόμενο μήνα, θα αφιερώσω πολύ περισσότερο χρόνο στην Tesla», είπε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι «το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς στο Doge έχει τελειώσει». Ως εκ τούτου, από τον Μάιο ο CEO της Tesla αφιερώνει μόνο «μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα σε κυβερνητικά ζητήματα» και σε κάθε περίπτωση μόνο όσο του το ζητά ο Τραμπ.

Με λίγα λόγια, ο Μασκ επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών για λιγότερη ανάμειξή του στις υποθέσεις του Λευκού Οίκου, επίσης για τις συχνές διαφωνίες με άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ και, κυρίως, ανταποκρίθηκε στα πιεστικά αιτήματα των επενδυτών, πεπεισμένος ότι η υπερβολική πολιτική έκθεση του Μασκ είναι αδυναμία για την Tesla. Ο Μασκ δεν ασχολήθηκε με το θέμα των επιπτώσεων της δουλειάς του στον Λευκό Οίκο, αλλά ο οικονομικός διευθυντής, Vaibhav Taneja, παραδέχτηκε ότι οι βανδαλισμοί και οι εχθροπραξίες κατά της εταιρείας «έχουν αντίκτυπο σε ορισμένες αγορές», ενώ η Tesla, στην τριμηνιαία έκθεση, μιλάει ρητά για καθαρά πολιτικούς παράγοντες. «Η αβεβαιότητα στις αγορές αυτοκινήτων και ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς η ταχεία εξέλιξη των εμπορικών πολιτικών επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και τη δομή του κόστους μας και των ανταγωνιστών μας. Αυτή η δυναμική, μαζί με την αλλαγή στο πολιτικό κλίμα, θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση για τα προϊόντα μας βραχυπρόθεσμα».

Q1 2025 Shareholder Update → https://t.co/sXBSeLibSL

Highlights

– Changed over production lines of the world’s best-selling vehicle across 4 factories simultaneously – an industry first

– It’s also outpacing all past ramps (LFG)

– Model 3, Y & Cybertruck now drive… pic.twitter.com/xqO95tSHyd

— Tesla (@Tesla) April 22, 2025