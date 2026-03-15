Ο Φινλανδός κατασκευαστής που ταπείνωσε τους κολοσσούς – Έφτιαξε μπαταρία που έχασε μόλις 2,3% σε 10 μέρες

Η φινλανδική startup Donut Lab προσπαθεί να πείσει την αυτοκινητοβιομηχανία ότι έχει δημιουργήσει μια επαναστατική solid-state μπαταρία και τα πρώτα αποτελέσματα… δείχνουν ότι λέει αλήθεια!

Η ιδέα μιας solid-state μπαταρίας θεωρείται εδώ και χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» της ηλεκτροκίνησης. Θεωρητικά μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η Donut Lab υποστηρίζει ότι έχει φτάσει πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο σε μια πραγματική λύση παραγωγής. Οι ισχυρισμοί της όμως ήταν τόσο εντυπωσιακοί που αρκετοί μηχανικοί και ερευνητές άρχισαν να αμφισβητούν αν η τεχνολογία είναι όντως μπαταρία ή απλώς ένας τύπος υπερπυκνωτή (supercapacitor).

Ο σκεπτικισμός αυτός δεν είναι αβάσιμος, αφού τα τελευταία χρόνια βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις και νέα που θέλουν μια ομάδα ερευνητών ή μια εταιρεία να έχει το «next big thing» στην τεχνολογία των μπαταριών, μόνο και μόνο για να αποδειχθεί ότι επρόκειτο για μια «φούσκα».

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, τα πράγματα δείχνουν ότι ίσως τελικά κάποιοι να εννοούν αυτά που λένε…

Η δοκιμή που ήθελε να λύσει την αμφιβολία

Για να απαντήσει στις κατηγορίες, η εταιρεία ανέθεσε σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό – το φινλανδικό ερευνητικό κέντρο VTT – να ελέγξει τη συμπεριφορά της μπαταρίας.

Το τεστ ήταν απλό αλλά κρίσιμο: η κυψέλη φορτίστηκε και στη συνέχεια έμεινε ανενεργή για δέκα ημέρες, ενώ καταγραφόταν συνεχώς η τάση της. Αν η συσκευή ήταν υπερπυκνωτής, η αποθήκευση ενέργειας θα μειωνόταν γρήγορα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από δέκα ημέρες η μπαταρία διατήρησε περίπου 97,7% της ενέργειάς της, χάνοντας μόλις 2,3%. Η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική μπαταριών και όχι supercapacitors, οι οποίοι συνήθως αποφορτίζονται πολύ πιο γρήγορα.

Εντυπωσιακές υποσχέσεις

Η εταιρεία έχει κάνει αρκετούς φιλόδοξους ισχυρισμούς για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι:

η ενεργειακή πυκνότητα μπορεί να φτάνει περίπου 400 Wh/kg ,

, η φόρτιση από 0 έως 80% μπορεί να ολοκληρώνεται σε περίπου 4,5 λεπτά ,

, η διάρκεια ζωής μπορεί να φτάνει τις 000 κύκλους φόρτισης.

Αν επιβεβαιωθούν, αυτά τα στοιχεία θα σήμαιναν τεράστια πρόοδο για την ηλεκτροκίνηση, αφού θα μείωναν δραστικά τον χρόνο φόρτισης και θα αύξαναν σημαντικά την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αμφισβήτηση δεν έχει τελειώσει

Παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, πολλοί ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Οι solid-state μπαταρίες αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τεχνικά προβλήματα, όπως η χαμηλή αγωγιμότητα των υλικών ή η δημιουργία «δενδριτών» (αλλοιώσεις στην εσωτερική δομή του ηλεκτρολύτη) που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα.

Επιπλέον, ακόμη κι αν η τεχνολογία λειτουργεί σε εργαστήριο, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί να παραχθεί μαζικά και σε λογικό κόστος. Για τον λόγο αυτό, η Donut Lab έχει ξεκινήσει μια σειρά από ανεξάρτητες δοκιμές που θα δημοσιεύονται σταδιακά, προσπαθώντας να πείσει την αγορά.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρώτα

Η πρώτη εφαρμογή της μπαταρίας αναμένεται σε ηλεκτρικές μοτοσικλέτες της Verge Motorcycles, με την εταιρεία να στοχεύει σε εμπορική χρήση μέσα στο 2026. Αν οι δοκιμές συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν τις επιδόσεις που υπόσχεται η Donut Lab, τότε η τεχνολογία θα μπορούσε να περάσει και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

