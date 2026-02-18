Ο πρώτος δρόμος ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Δες που θα φτιαχτεί

Η επαγωγική φόρτιση, δηλαδή το «γέμισμα» της μπαταρίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων εν κινήσει, έρχεται πιλοτικά και στην Ελλάδα

Η Πτολεμαΐδα ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια από τις πιο φιλόδοξες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, κατασκευάζοντας τον πρώτο δρόμο με επαγωγική φόρτιση οχημάτων εν κινήσει στην Ελλάδα. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή που φιλοδοξεί να εξετάσει αν η ασύρματη μεταφορά ενέργειας μέσω του οδοστρώματος μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική λύση στα πλαίσια την πράσινης μετάβασης των μεταφορών.

Πώς λειτουργεί

Η τεχνολογία βασίζεται στην τοποθέτηση ειδικών πηνίων κάτω από την άσφαλτο. Όταν ένα ηλεκτρικό όχημα εξοπλισμένο με κατάλληλο δέκτη περνά πάνω από το συγκεκριμένο τμήμα τουδρόμου, δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μεταφέρει ενέργεια στη μπαταρία του.

Με απλά λόγια, το όχημα φορτίζει χωρίς να σταματήσει και χωρίς καλώδια και η διαδικασία θυμίζει μιας μεγάλης κλίμακας εφαρμογή της επαγωγικής φόρτισης των κινητών τηλεφώνων.

Η εφαρμογή στην Πτολεμαΐδα θα αποτελέσει μια δοκιμαστική διαδικασία, με στόχο την αξιολόγηση της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, αντοχής οδοστρώματος και ενεργειακής απόδοσης.

Ποιος το υλοποιεί – Από πού χρηματοδοτείται

Φορέας της μελέτης και της ωρίμανσης του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο διατηρεί σημαντική ερευνητική παρουσία στη Δυτική Μακεδονία.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.

Το ποσό που έχει εγκριθεί για τη μελέτη και την ωρίμανση της υποδομής ανέρχεται περίπου στις 186.000 ευρώ. Σε αυτή τη φάση δεν αφορά την πλήρη κατασκευή εκτεταμένου δικτύου, αλλά την τεχνική τεκμηρίωση, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία πιλοτικής εφαρμογής.

Γιατί έχει σημασία

Η Πτολεμαΐδα αποτελεί εμβληματική περιοχή της ελληνικής ενεργειακής ιστορίας, καθώς για δεκαετίες συνδέθηκε με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Η μετάβαση σε έργα καινοτομίας, όπως η επαγωγική φόρτιση δρόμων, αποκτά έτσι και συμβολικό χαρακτήρα: από την εξόρυξη καυσίμου, στην ασύρματη μεταφορά ενέργειας.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί βιώσιμη, θα μπορούσε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία, στόλους logistics ή ακόμη και σε εθνικά οδικά δίκτυα.