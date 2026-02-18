quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
Q-ELECTRIC

Ο πρώτος δρόμος ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Δες που θα φτιαχτεί

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
o-protos-dromos-asyrmatis-fortisis-ilektrikon-aftokiniton-stin-ellada-des-pou-tha-ftiachtei-793397

Η επαγωγική φόρτιση, δηλαδή το «γέμισμα» της μπαταρίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων εν κινήσει, έρχεται πιλοτικά και στην Ελλάδα

Η Πτολεμαΐδα ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια από τις πιο φιλόδοξες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, κατασκευάζοντας τον πρώτο δρόμο με επαγωγική φόρτιση οχημάτων εν κινήσει στην Ελλάδα. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή που φιλοδοξεί να εξετάσει αν η ασύρματη μεταφορά ενέργειας μέσω του οδοστρώματος μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική λύση στα πλαίσια την πράσινης μετάβασης των μεταφορών.

Πώς λειτουργεί

Η τεχνολογία βασίζεται στην τοποθέτηση ειδικών πηνίων κάτω από την άσφαλτο. Όταν ένα ηλεκτρικό όχημα εξοπλισμένο με κατάλληλο δέκτη περνά πάνω από το συγκεκριμένο τμήμα τουδρόμου, δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μεταφέρει ενέργεια στη μπαταρία του.

Με απλά λόγια, το όχημα φορτίζει χωρίς να σταματήσει και χωρίς καλώδια και η διαδικασία θυμίζει μιας μεγάλης κλίμακας εφαρμογή της επαγωγικής φόρτισης των κινητών τηλεφώνων.

Η εφαρμογή στην Πτολεμαΐδα θα αποτελέσει μια δοκιμαστική διαδικασία,  με στόχο την αξιολόγηση της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, αντοχής οδοστρώματος και ενεργειακής απόδοσης.

Ποιος το υλοποιεί – Από πού χρηματοδοτείται

Φορέας της μελέτης και της ωρίμανσης του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο διατηρεί σημαντική ερευνητική παρουσία στη Δυτική Μακεδονία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.

Το ποσό που έχει εγκριθεί για τη μελέτη και την ωρίμανση της υποδομής ανέρχεται περίπου στις 186.000 ευρώ. Σε αυτή τη φάση δεν αφορά την πλήρη κατασκευή εκτεταμένου δικτύου, αλλά την τεχνική τεκμηρίωση, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία πιλοτικής εφαρμογής.

Γιατί έχει σημασία

Η Πτολεμαΐδα αποτελεί εμβληματική περιοχή της ελληνικής ενεργειακής ιστορίας, καθώς για δεκαετίες συνδέθηκε με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Η μετάβαση σε έργα καινοτομίας, όπως η επαγωγική φόρτιση δρόμων, αποκτά έτσι και συμβολικό χαρακτήρα: από την εξόρυξη καυσίμου, στην ασύρματη μεταφορά ενέργειας.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί βιώσιμη, θα μπορούσε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία, στόλους logistics ή ακόμη και σε εθνικά οδικά δίκτυα.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#δρόμος#Επαγωγική Φόρτιση#Πτολεμαϊδα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-ilektriko-megalo-suv-tis-volvo-pou-kanei-to-athina-thessaloniki-aneta-788745

Q-ELECTRIC

08.01.2026

Το ηλεκτρικό μεγάλο SUV της Volvo που κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη άνετα
ta-suv-tis-volvo-pou-echoun-synoliko-ofelos-eos-10-000-evro-des-ta-montela-774379

Q-ELECTRIC

10.09.2025

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα
volvo-ech30-xekina-i-paragogi-tou-best-seller-ilektrikou-suv-stin-evropi-750372

Q-ELECTRIC

29.04.2025

Volvo ΕΧ30: Ξεκινά η παραγωγή του best-seller ηλεκτρικού SUV στην Ευρώπη
neo-ilektriko-volvo-es90-mia-katigoria-mono-tou-752531

Q-ELECTRIC

06.03.2025

Νέο ηλεκτρικό Volvo ES90: Μια κατηγορία μόνο του!
pou-tha-deis-apo-konta-to-neo-oikogeneiako-ilektriko-suv-pou-pairneis-me-399-e-mina-784304

Q-ELECTRIC

17.02.2026

Που θα δεις από κοντά το νέο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV που παίρνεις με 399 €/μήνα
to-fortigo-tis-tesla-fortizei-10-fores-pio-grigora-apo-to-meso-oro-ton-symvatikon-ilektrikon-aftokiniton-621321

Q-ELECTRIC

16.02.2026

Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από το μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Πρόσφατες Ειδήσεις