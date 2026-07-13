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Q-ELECTRIC

Οι 5 συχνότερες βλάβες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Η μπαταρία δεν είναι μία από αυτές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου (αποτελεί πλέον μια δημοφιλή επιλογή για πολλούς οδηγούς, ωστόσο, ο μεγαλύτερος φόβος που διακατέχει τους υποψήφιους αγοραστές είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος: «Τι γίνεται αν χαλάσει η μπαταρία;»

Νέα δεδομένα από έρευνα της εταιρείας εγγυήσεων Warrantywise, , αποδεικνύουν ότι αυτός ο φόβος είναι σε μεγάλο βαθμό αβάσιμος. Η μελέτη ανέλυσε χιλιάδες αιτήματα επισκευής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα και έδειξε ότι οι συχνότερες βλάβες δεν αφορούν την μπαταρία, αλλά συμβατικά μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη.

Η μπαταρία των EVs αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική και σπάνια εμφανίζει βλάβες. Αντίθετα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι αναρτήσεις και ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι αυτά που απαιτούν συχνότερα επίσκεψη στο συνεργείο.

Η έρευνα, η οποία αφορά προβλήματα που εμφανίζονται σε μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι ενδεικτική και χρήσιμη, ακριβώς γιατί συγκεντρώνει στοιχεία από αυτοκίνητα που έχουν υποβληθεί σε χρήση, αναδεικνύοντας το ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες που παρουσιάζουν.

Τα 5 συχνότερα προβλήματα στα μεταχειρισμένα EVs και το κόστος τους

  1. Αισθητήρες
  • Μέσο κόστος επισκευής: ~950 €
  • Υψηλότερο καταγεγραμμένο κόστος: 3.800 €Τα σύγχρονα EVs, όπως και τα θερμικά – υβριδικά αυτοκίνητα, βασίζονται σε δεκάδες αισθητήρες και ηλεκτρονικές μονάδες και τα στοιχεία αυτά, αποτελούν την πιο συχνή αιτία επίσκεψης στο συνεργείο.
  1. Μηχανισμός Κεντρικού Κλειδώματος
  • Μέσο κόστος επισκευής: ~1.000 €
  • Υψηλότερο καταγεγραμμένο κόστος: 4.800 €Όπως συμβαίνει και στα συμβατικά αυτοκίνητα, οι ηλεκτρομαγνητικοί μηχανισμοί των πορτών φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.
  1. Ενσωματωμένος Φορτιστής (On-board Charger)
  • Μέσο κόστος επισκευής: ~2.500 €
  • Υψηλότερο καταγεγραμμένο κόστος: 12.400 €Πρόκειται για το μοναδικό αμιγώς «EV» εξάρτημα στη λίστα των 5 συχνότερων βλαβών. Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) για τη φόρτιση. Αν και δεν αποτελεί μια συχνή βλάβη, όταν συμβεί, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.
  1. Ψαλίδια και μέρη ανάρτησης 
  • Μέσο κόστος επισκευής: ~1.450 €
  • Υψηλότερο καταγεγραμμένο κόστος: 4.890 €Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι βαρύτερα από τα αντίστοιχα θερμικά λόγω του βάρους της μπαταρίας. Αυτό προκαλεί ταχύτερη φθορά στα εξαρτήματα της ανάρτησης.
  1. Βοηθητική Μπαταρία 12V
  • Μέσο κόστος επισκευής: ~635 €
  • Υψηλότερο καταγεγραμμένο κόστος: 1.175 €Η μπαταρία 12V τροφοδοτεί τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις κλειδαριές πριν ενεργοποιηθεί η μπαταρία υψηλής τάσης. Αν αδειάσει, το αυτοκίνητο ακινητοποιείται πλήρως.

Τι συμβαίνει λοιπόν με την κεντρική μπαταρία;

Η κεντρική μπαταρία κίνησης ΔΕΝ περιλαμβάνεται καν στις 5 συχνότερες βλάβες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι κατασκευαστές επενδύουν αρκετά στην μακροημέρευση της με τεχνολογίες που τσεκάρουν συνεχώς την «υγεία» της και το πώς φορτίζει.

Πέραν αυτού, οι μπαταρίες καλύπτονται με μεγάλες εργοστασιακές εγγυήσεις (συνήθως 8 έτη ή 160.000 χλμ.). Ο συνδυασμός αυτών γεγονότων ανάγει τις μπαταρίες ως ένα από τα πιο αξιόπιστα μέρη των ηλεκτρικών ή κάτι που δεν απασχολεί τον ιδιοκτήτη αν παρουσιάσει βλάβη, ακριβώς λόγω των μακρόχρονων εγγυήσεων.

Ωστόσο, αν μια μπαταρία εκτός εγγύησης παρουσιάσει ολική αστοχία, το κόστος είναι όντως πολύ υψηλό, με τη μέση δαπάνη επισκευής να ξεπερνά τα 7.600 €.

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Tags
#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#μπαταρία#ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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