Q-ELECTRIC

Οι φορτιστές της BYD είναι τόσο γρήγοροι που έχουν τοποθετηθεί σαν αντλίες βενζίνης

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
oi-fortistes-tis-byd-einai-toso-grigoroi-pou-echoun-topothetithei-san-antlies-venzinis-794785

Η τεχνολογία megawatt flash charging έρχεται να βάλει τέλος στο άγχος της αυτονομίας αλλά και στον χρόνο παραμονής μέχρι να γεμίσει η μπαταρία

Η BYD δεν αρκείται στο να κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ιλιγγιώδη ρυθμό αλλά τώρα αναπτύσσει και φορτιστές που κάνουν τα σημερινά να μοιάζουν «απαρχαιωμένα». Η κινεζική εταιρεία δοκιμάζει ήδη δίκτυο φόρτισης 1.500 kW στη Σεντζέν, και η διάταξη του χώρου δεν θυμίζει σε τίποτα τους τυπικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που έχουμε συνηθίσει.

O πιλοτικός αυτός σταθμός διαθέτει υγρόψυκτα καλώδια και αψίδες σε σχήμα Τ που μοιάζουν με αντλίες καυσίμων. Ο οδηγός σταματά, φορτίζει και φεύγει χωρίς περιττή αναμονή.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Σύμφωνα με διαρροές, η ισχύς αιχμής φτάνει τα 1.500 kW σε αρχιτεκτονική 1.000 V, με τη δυνατότητα προσθήκης περίπου 400 χλμ αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά. Για σύγκριση, οι πιο γρήγοροι δημόσιοι φορτιστές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αγγίζουν τα 350 kW  κι αυτό στη βέλτιστη περίπτωση, αφού τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα δεν μπορούν καν να τα αξιοποιήσουν πλήρως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς το παρόν, μόνο για επιλεγμένα μοντέλα

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριμένα μοντέλα BYD που φέρουν τη σήμανση Flash Charge μεταξύ αυτών τα επερχόμενα Tang, Song, Seal και Denza. Η σύνδεση γίνεται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα χωρίς QR code ή εφαρμογή στο κινητό.

Η τιμή φόρτισης στον πιλοτικό σταθμό είναι 1,3 γιουάν ανά kWh — περίπου 0,16  euro cent — κάτι που αναμφίβολα θα σόκαρε τους Ευρωπαίους ηλεκτροκίνητους, που πληρώνουν έως και 5 φορές παραπάνω…

Γιατί αυτό αλλάζει τα πάντα


Το πραγματικά σημαντικό δεν είναι απλώς η ταχύτητα φόρτισης. Αν μπορείς να ανακτήσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα σε λίγα λεπτά, τότε δεν χρειάζεσαι πλέον γιγαντιαία μπαταρία. Μικρότερες μπαταρίες σημαίνουν ελαφρύτερα, πιο οικονομικά και πιο αποδοτικά αυτοκίνητα. Και κυρίως, η ηλεκτροκίνηση παύει να απαιτεί επιμελή προγραμματισμό η αυθόρμητη βόλτα ξαναγίνεται εφικτή.

Η BYD σχεδιάζει να αναπτύξει πάνω από 4.000 σταθμούς flash φόρτισης στην Κίνα, με τα δίκτυα συνεργατών να αυξάνουν κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμα στη φάση δοκιμών, αλλά η εικόνα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου — όπως θα το γνωρίζουμε σε λίγα χρόνια, στην Κίνα και παντού — αρχίζει να ξεκαθαρίζει και να μετατρέπεται σε κάτι βιώσιμο σε ότι αφορά στον χρόνο πλήρωση των μπαταριών.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις