Οι παίκτες της Τσέλσι οδηγούν τα νέα ηλεκτρικά που ήρθαν και στην Ελλάδα

Η GAC ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με την ομάδα της Τσέλσι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μοντέλα της AION θα μεταφέρουν τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι στο Stamford Bridge σε επιλεγμένες αγωνιστικές ημέρες, ενώ προγραμματίζονται κοινές ενέργειες και παρουσιάσεις αυτοκινήτων.

Η συνεργασία αποτελεί συνέχεια της κοινής παρουσίας κατά την καλοκαιρινή περιοδεία της Τσέλσι το 2026 και εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της GAC. Η AION, η ηλεκτρική μάρκα του ομίλου, συνδέει έτσι την ηλεκτροκίνηση με τον αθλητισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ταχεία ανάπτυξη στην Ευρώπη

Από την έναρξη διάθεσης του AION V στις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές στο τέλος του 2025, η μάρκα έχει δημιουργήσει εμπορική παρουσία σε Φινλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνεχίζει και στη Γαλλία.

Η GAC έχει ήδη διαμορφώσει επιχειρησιακή βάση στην Ευρώπη, με κέντρο σχεδιασμού στο Μιλάνο, παραγωγή στις εγκαταστάσεις της Magna στο Graz της Αυστρίας, κέντρο ανταλλακτικών και logistics στο Rotterdam και εμπορικές λειτουργίες στο Amsterdam. Τον Μάρτιο του 2026 ξεκίνησε και η ευρωπαϊκή παραγωγή του AION UT, μετά το AION V.

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκεται ο Όμιλος GAC, με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών και παραγωγή που έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια οχήματα.

Η πορεία στην Ελλάδα

Με την υποστήριξη της Inchcape Hellas (Toyota, Lexus, AION), η μάρκα έχει καταγράψει αξιοσημείωτες επιδόσεις στους πρώτους εννέα μήνες εμπορικής δραστηριότητας στη χώρα. Τον Ιούλιο το AION UT κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ τον Αύγουστο το AION V βρέθηκε στη 2η θέση και το AION UT στην 6η.

Το δίκτυο έχει ήδη παρουσία στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Η συμμετοχή στην AUTO ATHINA 2026, δίπλα στις Toyota και Lexus, ενισχύει περαιτέρω την επαφή με το ελληνικό κοινό.

Η παρουσία στην Ελλάδα στηρίζεται στα AION V και AION UT. Το AION V, ηλεκτρικό C-SUV, αποδίδει 204 ίππους, έχει αυτονομία έως 510 χλμ. (WLTP) και ταχεία φόρτιση DC από 30% έως 80% σε περίπου 18 λεπτά. Έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP.

Το AION UT, compact ηλεκτρικό hatchback που σχεδιάστηκε στο Μιλάνο και παράγεται στην Αυστρία, διαθέτει επίσης 204 ίππους και αυτονομία έως 430 χλμ. (WLTP). Πρόσφατα απέσπασε πέντε αστέρια Euro NCAP με το νέο, αυστηρότερο πρωτόκολλο του 2026.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο ευρωπαϊκής εμπορικής ανάπτυξης, η AION έχει συνδέσει την παρουσία της με σημαντικές αγορές, τοπική παραγωγή και συνεργασίες με διεθνή απήχηση. Για την ελληνική αγορά, αυτή η δυναμική πλαισιώνει την ήδη θετική πορεία της μάρκας.