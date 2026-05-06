Opel Corsa GSE: Το ισχυρότερο Corsa στην ιστορία έχει 281 PS

Η Opel παρουσιάζει το νέο Corsa GSE, μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση υψηλών επιδόσεων που φέρνει τη φιλοσοφία των GSi στο σήμερα

Μετά το 2025, μια χρονιά που σηματοδότησε την επιστροφή των εκδόσεων GSE με μοντέλα όπως το Mokka GSE Rally, το Mokka GSE και το Corsa GSE Vision Grand Tourismo, η Opel μπαίνει δυναμικά στο 2026 συνεχίζοντας στο ίδιο «μονοπάτι», παρουσιάζοντας το νέο Corsa GSE.

Πρόκειται για το ισχυρότερο Corsa παραγωγής που έχουμε δει μέχρι σήμερα, του οποίου η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει τον Οκτώβριο στο Paris Motor Show.

Οι επιδόσεις στο επίκεντρο

Παρά τις compact διαστάσεις του, το Corsa GSE δίνει ξεκάθαρο στίγμα επιδόσεων. Με ισχύ 207 kW (281 ίππους) και ροπή 345 Nm, το GSE μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 180 km/h. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης: Sport για μέγιστη απόδοση – ιδανικό για χρήση σε πίστα, Normal με 170 kW (231 ίππους) για πιο ισορροπημένη σπορ οδήγηση και Eco, που δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα με περιορισμό της τελικής ταχύτητας στα 150 km/h.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 54 kWh με εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης, που εξασφαλίζει σταθερές επιδόσεις. Στον δρόμο, το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στην εμπροσθοκίνητη διάταξη με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, τη χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση, τις αντιστρεπτικές δοκούς και τα υδραυλικά αμορτισέρ. Το σύστημα διεύθυνσης έχει ρυθμιστεί ειδικά για την έκδοση GSE, ενώ τα φρένα υψηλών επιδόσεων της Alcon με τετραπίστονες δαγκάνες προσφέρουν ισχυρή και άμεση επιβράδυνση.

«Καυτές» λεπτομέρειες

Σχεδιαστικά, το Corsa GSE αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα του με ένθετα στους προφυλακτήρες, μεγάλες εισαγωγές αέρα, μαύρες λεπτομέρειες και έντονους θόλους τροχών. Ο χρωματικός συνδυασμός με λευκό αμάξωμα και μαύρη οροφή ενισχύει την εικόνα, ενώ οι ζάντες 18 ιντσών με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S και οι δαγκάνες της Alcon ολοκληρώνουν το σύνολο.

Στο εσωτερικό, η σπορ ταυτότητα συνδυάζεται με σύγχρονη αισθητική και αναφορές στο παρελθόν. Τα καθίσματα performance με Alcantara και καρό μοτίβο, εμπνευσμένο από το Corsa A, συνοδεύονται από κίτρινες ζώνες ασφαλείας και αντίστοιχες ραφές σε διάφορα σημεία της καμπίνας. Ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών προβάλλουν δεδομένα όπως G-force, επιτάχυνση και πληροφορίες διαχείρισης μπαταρίας.

Παρά τον σπορ χαρακτήρα του, το μοντέλο δεν παραλείπει την άνεση και την πρακτικότητα, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα 180°, σύστημα Keyless Entry & Start και ενσωματωμένο φορτιστή με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης V2L. Έτσι, το νέο Corsa GSE συνδυάζει επιδόσεις και καθημερινή χρηστικότητα, αποτελώντας ένα πλήρως ηλεκτρικό hot hatch που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις.

