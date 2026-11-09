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Q-ELECTRIC

Opel Grandland: Γίνεται το πρώτο μοντέλο της μάρκας με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.11.2026
Νίκος Τούντας
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Το ηλεκτρικό SUV της Opel αποκτά δυνατότητα φόρτισης AC στα 22 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο στην πρίζα. Τι κάνει όμως ο ενσωματωμένος φορτιστής και πότε θα δει ο οδηγός τη διαφορά;

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η συζήτηση για τη φόρτιση συνήθως περιστρέφεται γύρω από τους ταχυφορτιστές και τις στάσεις στα ταξίδια. Για την καθημερινότητα, όμως, εξίσου σημαντικό είναι πόση ενέργεια μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο όσο ο ιδιοκτήτης του εργάζεται, ψωνίζει ή το αφήνει σε έναν χώρο στάθμευσης.

Εκεί εστιάζει η νέα προσθήκη στο Opel Grandland Electric, το οποίο γίνεται το πρώτο επιβατικό μοντέλο της μάρκας που διατίθεται με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW. Η δυνατότητα αφορά τις εκδόσεις Electric, Electric Long Range και Electric AWD, ενισχύοντας την ευελιξία τους στη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Opel Grandland ενσωματομένο φορτιστή

Ο ενσωματωμένος φορτιστής καθορίζει πόσο γρήγορα φορτίζει το αυτοκίνητο σε παροχή AC

Παρότι συνηθίζουμε να αποκαλούμε «φορτιστή» το wallbox στον τοίχο ή την κολόνα στο πεζοδρόμιο, στη φόρτιση AC ένα κρίσιμο κομμάτι της διαδικασίας γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο.

Η μπαταρία χρειάζεται συνεχές ρεύμα, ενώ το ηλεκτρικό δίκτυο παρέχει εναλλασσόμενο. Ο ενσωματωμένος φορτιστής, γνωστός και ως on-board charger, αναλαμβάνει αυτή τη μετατροπή, ώστε η ενέργεια να μπορεί να αποθηκευτεί στην μπαταρία.

Η ισχύς του αποτελεί, επομένως, έναν βασικό περιορισμό της ταχύτητας φόρτισης. Ένα αυτοκίνητο με ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW – την ισχύ που συναντάμε στα περισσότερα ηλεκτρικά της αγοράς – θα δεχθεί έως 11 kW από έναν σταθμό AC, ακόμη κι αν ο τελευταίος μπορεί να παρέχει 22 kW. Με τον ισχυρότερο ενσωματωμένο φορτιστή, μπορεί να αξιοποιήσει και την επιπλέον διαθέσιμη ισχύ.

Τα 22 kW μειώνουν σημαντικά τον χρόνο αναμονής στην κατάλληλη παροχή

Σύμφωνα με την Opel, στις εκδόσεις Grandland Electric και Electric AWD με ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 73 kWh, ο χρόνος φόρτισης που παραθέτει μειώνεται από περίπου πέντε ώρες σε λίγο περισσότερο από δυόμισι. Για το Long Range, με ωφέλιμη χωρητικότητα 96,9 kWh, η αντίστοιχη σύγκριση είναι 6,5 ώρες στα 11 kW έναντι 3 ωρών και 15 λεπτών στα 22 kW. Μιλάμε, λοιπόν, για διαφορές που μπορούν να κάνουν την διαφορά στην καθημερινότητα ενός οδηγού.

Η πρακτική αξία φαίνεται σε μια στάση περιορισμένης διάρκειας: περισσότερη ενέργεια μπορεί να περάσει στο αυτοκίνητο όσο ο οδηγός ασχολείται με κάτι άλλο, χωρίς να χρειάζεται να παρατείνει την παραμονή του αποκλειστικά για φόρτιση.

Opel Grandland ενσωματομένο φορτιστή

Για να αξιοποιηθούν τα 22 kW, πρέπει να τα υποστηρίζει και η εγκατάσταση

Η αναβάθμιση του αυτοκινήτου είναι μόνο το ένα μέρος της εξίσωσης. Χρειάζεται συμβατό σημείο φόρτισης και ηλεκτρική εγκατάσταση που να μπορεί να διαθέσει την απαιτούμενη ισχύ. Τα 22 kW AC απαιτούν κατάλληλη τριφασική παροχή. Δεν προκύπτουν απλώς συνδέοντας το αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε πρίζα ή wallbox. Αν, για παράδειγμα, το διαθέσιμο wallbox περιορίζεται στα 11 kW, αυτή παραμένει η μέγιστη ισχύς που μπορεί να δώσει στο αυτοκίνητο.

Για κάποιον που φορτίζει ολόκληρη τη νύχτα, το όφελος ενδέχεται να είναι λιγότερο αισθητό. Για εκείνον που βασίζεται σε σύντομες στάσεις σε κατάλληλους δημόσιους σταθμούς AC, όμως, η μεγαλύτερη ισχύς μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στον προγραμματισμό της ημέρας του.

Opel Grandland ενσωματομένο φορτιστή

 Η αναβάθμιση αφορά την καθημερινή φόρτιση AC, χωρίς να αλλάζει κάτι στην ταχυφόρτιση DC

Στην ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα, η μετατροπή γίνεται στον ίδιο τον σταθμό. Σε αυτήν την περίπτωση, το ηλεκτρικό Grandland μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 160 kW, αναπληρώνοντας την ενέργεια της μπαταρίας από 10-80% σε 32-36 λεπτά, ανάλογα την έκδοση. Το ρεύμα τροφοδοτεί την μπαταρία παρακάμπτοντας τον ενσωματωμένο φορτιστή AC, επομένως η αύξηση στα 22 kW δεν σημαίνει αντίστοιχη αύξηση της ισχύος στους ταχυφορτιστές DC.

Η συγκεκριμένη προσθήκη δίνει στο Grandland περισσότερες δυνατότητες στα σημεία όπου το αυτοκίνητο σταθμεύει καθημερινά. Και για τον χρήστη που βρίσκει συχνά διαθέσιμη παροχή AC 22 kW, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερη αναμονή για την ενέργεια που χρειάζεται στην επόμενη διαδρομή.

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Tags
#Opel#Opel Grandland#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Νίκος Τούντας

Νίκος Τούντας

Παιδί του 2000, γεννήθηκα στον «απόηχο» των αναλογικών αυτοκινήτων, αλλά πρόλαβα να κολλήσω το μικρόβιο. Στο παιδικό μου δωμάτιο κοιμόμουν κάτω από μια αφίσα μιας BMW 1M που έβγαινε «διπλωμένη» από μια φουρκέτα, ενώ σχεδίασα το πρώτο μου αυτοκίνητο μόλις κράτησα μολύβι. Αγάπησα το automotive design και σπούδασα μηχανικός σχεδίασης. Κάποια στιγμή, με τη στοίβα των περιοδικών αυτοκινήτου να έχει φτάσει το ύψος μου, αποφάσισα να δοκιμάσω και την πένα μου. Αν δεν με βρεις πίσω από το τιμόνι ενός δημοσιογραφικού, μάλλον έχω βγάλει το MX-5 για «ξεμούδιασμα» σε κάποια στροφοδιαδρομή. Λατρεύω τις κουβέντες με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος — ειδικά όταν καταλήγουν σε σχέδια για τις επόμενες αλλαγές στα αυτοκίνητά μας. Στόχος μου είναι να αποφασίσω μια μέρα ποιος V10 ακούγεται καλύτερα: της Carrera GT ή του LFA; Όταν συμβεί, θα σας ενημερώσω μέσα από το Quattroruote / Autotypos.
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