Opel Grandland: Γίνεται το πρώτο μοντέλο της μάρκας με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW

Όλες οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του Opel Grandland πλέον προσφέρουν γρηγορότερη φόρτιση και μεγαλύτερη ευελιξία

Το Opel Grandland Electric γίνεται το πρώτο επιβατικό μοντέλο της μάρκας που διατίθεται με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW. Όλες οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του Grandland – Electric, Electric Long Range και Electric AWD – προσφέρουν πλέον υψηλότερη ισχύ φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), με αποτέλεσμα μικρότερους χρόνους φόρτισης και μεγαλύτερη ευελιξία.

Περισσότερη ισχύς, μικρότεροι χρόνοι φόρτισης

Ο ενσωματωμένος φορτιστής 22 kW επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ισχύος σε κατάλληλα σημεία φόρτισης AC. Σε σύγκριση με φόρτιση 11 kW, οι χρόνοι μειώνονται σημαντικά: από περίπου 5 ώρες σε λίγο πάνω από 2,5 ώρες για τα Grandland Electric και Grandland Electric AWD με μπαταρία 78 kWh (χρήσιμη χωρητικότητα 73 kWh).

Για το Grandland Electric Long Range με μπαταρία 100 kWh (χρήσιμη 96,9 kWh) ο χρόνος μειώνεται στο μισό, από 6,5 σε 3,25 ώρες. Έτσι, η φόρτιση στο σπίτι, στη δουλειά ή σε δημόσια σημεία AC γίνεται πιο πρακτική και ευέλικτη.

«Με τον ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW στο Opel Grandland Electric υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο άνετη και ευέλικτη για τους πελάτες μας. Ως το πρώτο επιβατικό μοντέλο της Opel με αυτή την επιλογή φόρτισης, το Grandland συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία φόρτισης με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV», δήλωσε ο Patrick Dinger, επικεφαλής της Opel Γερμανίας.

Αυτονομία και άνεση

Με πλήρη φόρτιση, το Grandland Electric προσφέρει αυτονομία έως 519 χλμ., ενώ το Grandland Electric Long Range φτάνει έως τα 691 χλμ. (WLTP).

Οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών κατά WLTP είναι:

Grandland Electric : 17,8 kWh/100 χλμ., 0 g/km CO₂, ετικέτα A

: 17,8 kWh/100 χλμ., 0 g/km CO₂, ετικέτα A Grandland Electric Long Range : 18,6 kWh/100 χλμ., 0 g/km CO₂, ετικέτα A

: 18,6 kWh/100 χλμ., 0 g/km CO₂, ετικέτα A Grandland Electric AWD: 18,3 kWh/100 χλμ., 0 g/km CO₂, ετικέτα A

Όλες οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ σύστημα ανάρτησης Frequency Selective Damping. Η τεχνολογία προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά απόσβεσης ανάλογα με την επιφάνεια του δρόμου και το στυλ οδήγησης, προσφέροντας άνετη κύλιση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες και πιο άμεση απόκριση για σπορ οδήγηση.

Η έκδοση AWD και το πακέτο Electric All InΤο Grandland Electric AWD, με συνολική ισχύ 325 ίππων και ροπή έως 509 Nm, προσφέρει τέσσερις λειτουργίες οδήγησης: Normal, Eco, Sport και 4WD. Στη λειτουργία 4WD και οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς για βέλτιστη πρόσφυση, ενώ στο Sport η απόκριση του τιμονιού και του γκαζιού γίνεται πιο άμεση.

Το μοντέλο παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Paris Motor Show και θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες και στην Auto Zürich.Για να κάνει την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο ελκυστική, η Opel περιλαμβάνει με την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού Grandland το πακέτο «Electric All In». Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κάρτα φόρτισης Free2Move, λειτουργίες e-routes, οκταετής οδική βοήθεια και φόρτιση εν κινήσει, καθώς και εγγύηση μπαταρίας.