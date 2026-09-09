quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Opel: Η μάρκα με σχεδόν 60 χρόνια ιστορίας στην ηλεκτροκίνηση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 09.09.2026
Autotypos Team
opel-i-marka-me-schedon-60-chronia-istorias-stin-ilektrokinisi-815956
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ηλεκτροκίνηση μπορεί σήμερα να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, για την Opel όμως κάθε άλλο παρά νέα υπόθεση είναι

Η μάρκα με τον Κεραυνό ερευνά και εξελίσσει ηλεκτρικά συστήματα κίνησης εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, με πρωτοποριακά πρωτότυπα, παγκόσμια ρεκόρ και μοντέλα που έφεραν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά στην καθημερινή χρήση. Σήμερα αυτή η μακρά διαδρομή περνά σε μια νέα, πιο συναρπαστική φάση.

Τα Opel Mokka GSE και Corsa GSE, με ηλεκτρική ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm, φέρνουν τις υψηλές επιδόσεις στην ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Μαζί με το Grandland Electric AWD – αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp) – αποτελούν την κορυφαία έκφραση της ηλεκτρικής τεχνολογίας της Opel αυτή τη στιγμή.

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η Opel γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτρικού Οχήματος (World EV Day).

Από το 1968 στα πρώτα ηλεκτρικά ρεκόρ

Η ιστορία ξεκινά ήδη από το 1968, όταν το Kadett Stir-Lec I υιοθέτησε την αρχή λειτουργίας του «range extender» – μια τεχνολογία που δεκαετίες αργότερα θα περνούσε στη μαζική παραγωγή με το Opel Ampera. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1971, ο Georg von Opel, εγγονός του ιδρυτή Adam Opel, κατέρριψε έξι παγκόσμια ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων με το Opel Elektro GT.

Με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 88 kW (120 hp), το μοντέλο έφτανε τα 188 km/h.

Στη δεκαετία του 1990 το ερευνητικό πρόγραμμα Opel Impuls πήγε την ηλεκτροκίνηση ένα βήμα παραπέρα. Το Impuls I, βασισμένο στο Kadett E, προσέφερε αυτονομία περίπου 80 km και τελική ταχύτητα 100 km/h. Ακολούθησε το Impuls II πάνω στην έκδοση station wagon του Astra, ενώ με το Impuls III η Opel πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα δοκιμών ηλεκτρικών οχημάτων. Ένας στόλος 20 αυτοκινήτων Impuls III δοκιμάστηκε στο γερμανικό νησί Rügen, καθώς και στην περιοχή Aachen/Maastricht/Liege.

Το 1995, με το πρωτότυπο Combo Plus, η ηλεκτροκίνηση πέρασε και στα επαγγελματικά οχήματα.

Opel Ampera: Μπροστά από την εποχή του

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2007 η Opel παρουσίασε το Flextreme Concept με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Voltec και επέκταση αυτονομίας. Το Flextreme GT/E Concept, που παρουσιάστηκε στη Γενεύη το 2010, έδειξε πώς η ίδια φιλοσοφία μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μοντέλο μεσαίας κατηγορίας.

Το μεγάλο ορόσημο ήρθε το 2011 με το Opel Ampera. Το σύστημα με range extender πέρασε στη μαζική παραγωγή, δημιουργώντας ένα 4θέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Με ηλεκτροκινητήρα 111 kW (150 hp) και μπαταρία 16 kWh μπορούσε να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά από 40 έως 80 km. Όταν η φόρτιση έπεφτε χαμηλά, ένας βενζινοκινητήρας ενεργοποιούσε αυτόματα γεννήτρια, επεκτείνοντας την αυτονομία σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το Ampera ανακηρύχθηκε «Car of the Year 2012».

Το 2017 ακολούθησε το Ampera-e, αυτή τη φορά αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία 423 km και απόδοση 150 kW (204 hp). Οι επιδόσεις του έδειξαν ήδη από τότε ότι η ηλεκτροκίνηση μπορούσε να προσφέρει και πραγματική οδηγική απόλαυση.

Corsa-e, Mokka-e και ο δρόμος προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό

Το 2019 το Corsa-e, το μικρό best-seller της Opel, έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρικό. Με ηλεκτροκινητήρα 100 kW (136 hp) και ροπή 260 Nm, προσέφερε αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 337 km (WLTP). Η Opel προχώρησε ακόμη παραπέρα, μετατρέποντας το μοντέλο στο Corsa Rally Electric – το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που εξέλιξε κατασκευαστής, ενώ σε συνεργασία με την ADAC δημιούργησε και το πρώτο στον κόσμο κύπελλο ράλλυ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενιαίου τύπου.

Το 2020 το Corsa-e κατέκτησε το «Golden Steering Wheel», ενώ το 2021 το βραβείο πήγε στο Mokka-e.

Σταδιακά η γκάμα διευρύνθηκε με τα Astra Electric, Frontera Electric και Grandland Electric. Το 2024 η Opel έγινε ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής που προσέφερε ολόκληρη την προϊοντική γκάμα – συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών επαγγελματικών Combo, Vivaro και Movano – και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το Grandland Electric AWD, με συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp), αποτελεί σήμερα την κορυφαία πρόταση στην επιβατική γκάμα. Είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με τετρακίνηση και διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης, καθώς και πλαίσιο με τεχνολογία Frequency Selective Damping που προσαρμόζεται στις συνθήκες του δρόμου και στο στιλ οδήγησης.

GSE: Ηλεκτρικές επιδόσεις με αγωνιστική αίσθηση

Τα νέα σπορ μοντέλα της Opel φέρνουν την αίσθηση των αγώνων στον δρόμο. Το Mokka GSE αποδίδει 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm – ίδια ισχύ με το αγωνιστικό Mokka GSE Rally. Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 200 km/h. Ακόμη πιο δυναμικό είναι το νέο Corsa GSE, που αναμένεται σύντομα στην ελληνική αγορά.

Με την ίδια ηλεκτρική ισχύ ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, την καλύτερη επιτάχυνση από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα. Η Opel αποδεικνύει έτσι ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο ορθολογική επιλογή για την καθημερινότητα, αλλά μπορεί να προσφέρει και άφθονη οδηγική απόλαυση.

Η μάρκα κάνει σήμερα την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου πιο εύκολη και ξέγνοιαστη. Μέσα από το πρόγραμμα “Electric ALL IN” οι πελάτες επωφελούνται από:

  • 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance
  • 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας
  • ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης
  • φορτιστή Wallbox 22 kW σε προνομιακή τιμή
  • καλώδια Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό
  • υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel Connect One δωρεάν για 10 χρόνια

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που απλοποιεί την καθημερινότητα και κάνει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο προσιτή από ποτέ.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Astra#Opel Corsa GSE#Opel Frontera Electric#Opel Grandland#Opel Grandland Electric All-Wheel Drive#Opel Mokka GSE#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

i-opel-fernei-neo-c-suv-stin-evropi-se-synergasia-me-tin-leapmotor-802700

Q-ELECTRIC

08.05.2026

Η Opel φέρνει νέο C-SUV στην Ευρώπη σε συνεργασία με την Leapmotor
opel-corsa-gse-to-ischyrotero-corsa-stin-istoria-echei-281-ps-802329

Q-ELECTRIC

06.05.2026

Opel Corsa GSE: Το ισχυρότερο Corsa στην ιστορία έχει 281 PS
to-ilektriko-opel-frontera-apo-20-900-evro-stin-ellada-800833

Q-ELECTRIC

23.04.2026

Το ηλεκτρικό Opel Frontera από 20.900 ευρώ στην Ελλάδα
poio-itan-to-no1-ilektriko-se-poliseis-stin-ellada-ton-ianouario-669750

Q-ELECTRIC

22.02.2026

Ποιο ήταν το Νο1 ηλεκτρικό σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Ιανουάριο;
to-pio-oikonomiko-sti-chrisi-b-suv-tis-opel-kaiei-364-evro-sta-100-km-790901

Q-ELECTRIC

27.01.2026

Το πιο οικονομικό στη χρήση B-SUV της Opel – Καίει 3,64 ευρώ στα 100 km
opel-mokka-gse-erchetai-stin-ellada-me-281-ippous-781994

Q-ELECTRIC

05.11.2025

Opel Mokka GSE: Έρχεται στην Ελλάδα με 281 ίππους

Πρόσφατες Ειδήσεις