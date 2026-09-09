Opel: Η μάρκα με σχεδόν 60 χρόνια ιστορίας στην ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση μπορεί σήμερα να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, για την Opel όμως κάθε άλλο παρά νέα υπόθεση είναι

Η μάρκα με τον Κεραυνό ερευνά και εξελίσσει ηλεκτρικά συστήματα κίνησης εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, με πρωτοποριακά πρωτότυπα, παγκόσμια ρεκόρ και μοντέλα που έφεραν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά στην καθημερινή χρήση. Σήμερα αυτή η μακρά διαδρομή περνά σε μια νέα, πιο συναρπαστική φάση.

Τα Opel Mokka GSE και Corsa GSE, με ηλεκτρική ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm, φέρνουν τις υψηλές επιδόσεις στην ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Μαζί με το Grandland Electric AWD – αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp) – αποτελούν την κορυφαία έκφραση της ηλεκτρικής τεχνολογίας της Opel αυτή τη στιγμή.

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η Opel γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτρικού Οχήματος (World EV Day).

Από το 1968 στα πρώτα ηλεκτρικά ρεκόρ

Η ιστορία ξεκινά ήδη από το 1968, όταν το Kadett Stir-Lec I υιοθέτησε την αρχή λειτουργίας του «range extender» – μια τεχνολογία που δεκαετίες αργότερα θα περνούσε στη μαζική παραγωγή με το Opel Ampera. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1971, ο Georg von Opel, εγγονός του ιδρυτή Adam Opel, κατέρριψε έξι παγκόσμια ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων με το Opel Elektro GT.

Με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 88 kW (120 hp), το μοντέλο έφτανε τα 188 km/h.

Στη δεκαετία του 1990 το ερευνητικό πρόγραμμα Opel Impuls πήγε την ηλεκτροκίνηση ένα βήμα παραπέρα. Το Impuls I, βασισμένο στο Kadett E, προσέφερε αυτονομία περίπου 80 km και τελική ταχύτητα 100 km/h. Ακολούθησε το Impuls II πάνω στην έκδοση station wagon του Astra, ενώ με το Impuls III η Opel πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα δοκιμών ηλεκτρικών οχημάτων. Ένας στόλος 20 αυτοκινήτων Impuls III δοκιμάστηκε στο γερμανικό νησί Rügen, καθώς και στην περιοχή Aachen/Maastricht/Liege.

Το 1995, με το πρωτότυπο Combo Plus, η ηλεκτροκίνηση πέρασε και στα επαγγελματικά οχήματα.

Opel Ampera: Μπροστά από την εποχή του

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2007 η Opel παρουσίασε το Flextreme Concept με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Voltec και επέκταση αυτονομίας. Το Flextreme GT/E Concept, που παρουσιάστηκε στη Γενεύη το 2010, έδειξε πώς η ίδια φιλοσοφία μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μοντέλο μεσαίας κατηγορίας.

Το μεγάλο ορόσημο ήρθε το 2011 με το Opel Ampera. Το σύστημα με range extender πέρασε στη μαζική παραγωγή, δημιουργώντας ένα 4θέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Με ηλεκτροκινητήρα 111 kW (150 hp) και μπαταρία 16 kWh μπορούσε να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά από 40 έως 80 km. Όταν η φόρτιση έπεφτε χαμηλά, ένας βενζινοκινητήρας ενεργοποιούσε αυτόματα γεννήτρια, επεκτείνοντας την αυτονομία σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το Ampera ανακηρύχθηκε «Car of the Year 2012».

Το 2017 ακολούθησε το Ampera-e, αυτή τη φορά αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία 423 km και απόδοση 150 kW (204 hp). Οι επιδόσεις του έδειξαν ήδη από τότε ότι η ηλεκτροκίνηση μπορούσε να προσφέρει και πραγματική οδηγική απόλαυση.

Corsa-e, Mokka-e και ο δρόμος προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό

Το 2019 το Corsa-e, το μικρό best-seller της Opel, έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρικό. Με ηλεκτροκινητήρα 100 kW (136 hp) και ροπή 260 Nm, προσέφερε αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 337 km (WLTP). Η Opel προχώρησε ακόμη παραπέρα, μετατρέποντας το μοντέλο στο Corsa Rally Electric – το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που εξέλιξε κατασκευαστής, ενώ σε συνεργασία με την ADAC δημιούργησε και το πρώτο στον κόσμο κύπελλο ράλλυ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενιαίου τύπου.

Το 2020 το Corsa-e κατέκτησε το «Golden Steering Wheel», ενώ το 2021 το βραβείο πήγε στο Mokka-e.

Σταδιακά η γκάμα διευρύνθηκε με τα Astra Electric, Frontera Electric και Grandland Electric. Το 2024 η Opel έγινε ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής που προσέφερε ολόκληρη την προϊοντική γκάμα – συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών επαγγελματικών Combo, Vivaro και Movano – και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το Grandland Electric AWD, με συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp), αποτελεί σήμερα την κορυφαία πρόταση στην επιβατική γκάμα. Είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με τετρακίνηση και διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης, καθώς και πλαίσιο με τεχνολογία Frequency Selective Damping που προσαρμόζεται στις συνθήκες του δρόμου και στο στιλ οδήγησης.

GSE: Ηλεκτρικές επιδόσεις με αγωνιστική αίσθηση

Τα νέα σπορ μοντέλα της Opel φέρνουν την αίσθηση των αγώνων στον δρόμο. Το Mokka GSE αποδίδει 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm – ίδια ισχύ με το αγωνιστικό Mokka GSE Rally. Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 200 km/h. Ακόμη πιο δυναμικό είναι το νέο Corsa GSE, που αναμένεται σύντομα στην ελληνική αγορά.

Με την ίδια ηλεκτρική ισχύ ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, την καλύτερη επιτάχυνση από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα. Η Opel αποδεικνύει έτσι ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο ορθολογική επιλογή για την καθημερινότητα, αλλά μπορεί να προσφέρει και άφθονη οδηγική απόλαυση.

Η μάρκα κάνει σήμερα την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου πιο εύκολη και ξέγνοιαστη. Μέσα από το πρόγραμμα “Electric ALL IN” οι πελάτες επωφελούνται από:

5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance

8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας

ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης

φορτιστή Wallbox 22 kW σε προνομιακή τιμή

καλώδια Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό

υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel Connect One δωρεάν για 10 χρόνια

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που απλοποιεί την καθημερινότητα και κάνει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο προσιτή από ποτέ.