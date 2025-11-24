quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Πακέτο «μαμούθ» 1,7 δισ. για μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα – Από ποια χώρα;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.11.2025
AutoTypos Team
paketo-mamouth-17-dis-gia-metavasi-sta-ilektrika-ochimata-apo-poia-chora-782222

Η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 1,7 δισ. ευρώ και νέες επιχορηγήσεις για την ενίσχυση της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει πακέτο 1.735,43 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, με επίκεντρο πρόγραμμα επιχορηγήσεων 14,78 δισ. ευρώ για την αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τη κυβέρνηση, το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιούλιο έχει βοηθήσει ήδη 35.000 οδηγούς να καλύψουν το αρχικό κόστος με επιδότηση έως 4.264,50 ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Ενισχύσεις για υποδομές φόρτισης

Στον προϋπολογισμό της 26 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση θα προβλέπει ακόμη 227,44 εκατ. ευρώ για την επέκταση των σημείων φόρτισης σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότηση στοχεύει να στηρίξει τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη αξιόπιστης υποδομής φόρτισης σε δρόμους και γειτονιές.

Φιλόδοξοι στόχοι, αλλά αδύναμη ζήτηση

Η Βρετανία επιδιώκει μηδενικές εκπομπές έως το 2050 και έχει δεσμευτεί να διακόψει τις πωλήσεις νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων το 2030. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει επιβραδυνθεί, με το υψηλό κόστος αγοράς να παραμένει βασικό εμπόδιο για τους καταναλωτές.

Παρά τις δυσκολίες, τα στοιχεία της SMMT δείχνουν ότι 26,5% των πωλήσεων του Αυγούστου αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα, ενώ το μερίδιο τους στο δεκάμηνο έφτασε το 22,4%.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Το Συντηρητικό Κόμμα άσκησε κριτική στο σχέδιο. Ο επικεφαλής πολιτικής μεταφορών, Ρίτσαρντ Χόλντεν, δήλωσε ότι «οι απλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένους φόρους και αυξανόμενο πληθωρισμό», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα σε εκπτώσεις για νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η εντολή ZEV και οι μελλοντικές υποχρεώσεις

Με βάση την εντολή μηδενικών εκπομπών (ZEV), τουλάχιστον 28% των νέων αυτοκινήτων που πωλούν οι κατασκευαστές φέτος πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, κυρίως αμιγώς ηλεκτρικά. Το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται κάθε χρόνο έως το 80% το 2030, οπότε και θα απαγορευτούν πλήρως οι πωλήσεις νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα επαναξιολογήσει το κόστος της δημόσιας φόρτισης, το οποίο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Sky News. Όπως σημείωσε, η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί «κλειδί για τους στόχους μηδενικών εκπομπών» και μοχλό ανάπτυξης για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Πρώτη Δοκιμή Changan Deepal S05: Κοστίζει όσο ένα θερμικό C-SUV, προσφέρει πολλά περισσότερα και 272 ίππους

Νέο FIAT 500 Hybrid: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Κάτω από 17.000 ευρώ;

#Ηλεκτρικά οχήματα
