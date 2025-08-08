quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Πάνω από 10.000 παραγγελίες σε 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το ηλεκτρικό που παίρνει 525 km με 10 λεπτά φόρτισης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
pano-apo-10-000-parangelies-se-6-lepta-kai-37-defterolepta-gia-to-ilektriko-pou-pairnei-525-km-me-10-lepta-fortisis-770662

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο να συγκεντρώνει πενταψήφιο αριθμό παραγγελιών πριν καν κλείσει 10 λεπτά από την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης.

• Ρεκόρ προπαραγγελιών: 10.000+ μονάδες σε μόλις 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα
• Τεχνολογία φόρτισης 5C: 525 km αυτονομίας σε 10 λεπτά
• Αυτονομία έως 820 km
• Απόδοση έως 586 ίππους και 0–100 km/h σε 3,7’’

xpeng ηλεκτρικό

Ένα ηλεκτρικό που έβαλε φωτιά στα βιβλία παραγγελιών

Όμως αυτό ακριβώς συνέβη με την τελευταία ηλεκτρική ναυαρχίδα της Xpeng, η οποία μέσα σε 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προπώλησης σημείωσε πάνω από 10.000 κρατήσεις. Ένα επίτευγμα που δείχνει πως η κινεζική εταιρεία κατάφερε να χτυπήσει ακριβώς τον στόχο όσων ζητούν κορυφαία τεχνολογία και επιδόσεις χωρίς αναμονές.

Ο λόγος για το νέο Xpeng P7, ένα ηλεκτρικό σεντάν που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη στα premium ηλεκτρικά, προσφέροντας αυτονομία, φόρτιση και δυναμική οδήγηση που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού.

ηλεκτρικό

Σχεδίαση και εκδόσεις

Το Xpeng P7 συνεχίζει τη γραμμή του προκατόχου του, αλλά με αναβαθμίσεις που τονίζουν τη σύγχρονη αισθητική. Με μήκος άνω των 5 μέτρων και αεροδυναμικό συντελεστή μόλις 0,20Cd, το αμάξωμα ρέει ομαλά από μπροστά προς τα πίσω, με κρυφές χειρολαβές θυρών και full-LED φωτιστικά σώματα που ενώνονται μέσω φωτεινής λωρίδας.

Διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις με αυτονομίες (σύμφωνα με τον κύκλο CLTC – όχι WLTP) 702 km, 750 km και 820 km. Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο πισωκίνητες όσο και τετρακίνητες διαμορφώσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

xpeng ηλεκτρικό

Τεχνολογία φόρτισης που αλλάζει τα δεδομένα

Η πιο εντυπωσιακή καινοτομία του P7 είναι η τεχνολογία φόρτισης 5C, που του επιτρέπει μέσα σε 10 λεπτά να ανακτήσει ενέργεια για 525 km αυτονομίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σύντομο διάλειμμα σε σταθμό υπερταχείας φόρτισης αρκεί για να συνεχίσεις το ηλεκτρικό ταξίδι σου χωρίς άγχος.

Η μπαταρία έχει εξελιχθεί ώστε να αντέχει αυτούς τους ακραίους ρυθμούς φόρτισης χωρίς να θυσιάζει τη διάρκεια ζωής της, κάτι που δίνει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με πολλά άλλα ηλεκτρικά της αγοράς.

xpeng ηλεκτρικό

Απόδοση και δυναμική οδήγηση

Το Xpeng P7 δεν είναι απλώς γρήγορο στην φόρτιση, αλλά και στο δρόμο. Η έκδοση Performance με δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδει έως 586 ίππους, επιταχύνοντας από 0–100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα. Ακόμη και η πισωκίνητη έκδοση των 362 ίππων προσφέρει ζωηρές επιδόσεις, με άμεση απόκριση και εξαιρετική γραμμικότητα στην παροχή ισχύος.

Η ανάρτηση και το πλαίσιο έχουν ρυθμιστεί ώστε να συνδυάζουν σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες με άνεση στην καθημερινή χρήση, κάνοντας το P7 κατάλληλο τόσο για ταξίδια όσο και για καθημερινές μετακινήσεις.

xpeng ηλεκτρικό

 

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα του P7 είναι ένας τεχνολογικός θρίαμβος. Κυριαρχεί η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής με περιστροφή, πλαισιωμένη από ψηφιακό πίνακα οργάνων και AR-HUD 87 ιντσών που προβάλλει πληροφορίες επάνω στο παρμπρίζ. Το σύστημα infotainment βασίζεται σε τριπλούς επεξεργαστές Turing AI, υποστηριζόμενους από μια μονάδα Snapdragon, προσφέροντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πλήρη συνδεσιμότητα.

Η ποιότητα υλικών είναι υψηλή, με μαλακές επιφάνειες, premium επενδύσεις και προσοχή στη λεπτομέρεια. Προσφέρονται επίσης προηγμένα ηχοσυστήματα, καθίσματα με πολλαπλές ρυθμίσεις και πλήρης σουίτα λειτουργιών άνεσης.

xpeng

Στρατηγική στην αγορά

Η Xpeng τοποθετεί το νέο P7 ως τον ηγέτη της στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών σεντάν, στοχεύοντας τόσο την εγχώρια αγορά της Κίνας όσο και τις διεθνείς αγορές. Το γεγονός ότι σημειώθηκαν 10.000 παραγγελίες σε λιγότερο από επτά λεπτά δείχνει ότι η ζήτηση για ένα τέτοιο πακέτο — συνδυασμός ταχύτητας φόρτισης, μεγάλης αυτονομίας και κορυφαίων επιδόσεων — είναι ήδη τεράστια.

Τι κρατάμε;

  • Xpeng P7: 10.000+ προπαραγγελίες σε 6’37’’, νέο ρεκόρ για την εταιρεία.
  • Φόρτιση 5C: ανάκτηση 525 km αυτονομίας σε 10 λεπτά.
  • Μέγιστη αυτονομία έως 820 km (CLTC).
  • Απόδοση έως 586 ίππους και 0–100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα.
  • Premium καμπίνα με κορυφαία τεχνολογία και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ιουλίου: Ποια μάρκα ταπεινώνει την αγορά;

Βίντεο-Σοκ: Εγκληματική προσπέραση στο BOAK σε στροφή με διπλή διαχωριστική

Tags
#Xpeng#Xpeng P7
