Πάνω από 2 εκατ. ευρώ σε νέες επιδοτήσεις για ηλεκτρικά ταξί – Πόσους δικαιούχους αφορά;

Πιστώθηκαν 2,06 εκατ. € σε εκατοντάδες δικαιούχους του «Πράσινα Ταξί» για 101 ηλεκτρικά οχήματα. Σύνολο ενισχύσεων έως σήμερα: 3,26 εκατ. €.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ενέκρινε και κατέβαλε 2.062.219,15 € σε 108 δικαιούχους του προγράμματος «Πράσινα Ταξί». Το κονδύλι αντιστοιχεί σε 101 νέα ηλεκτρικά ταξί (μηδενικών ρύπων) που μπαίνουν σε λειτουργία. Μέσο ύψος ενίσχυσης ανά ταξί είναι περίπου 20,4 χιλ. € (ενδεικτικός μέσος όρος για το σημερινό σκέλος).

Η μέχρι τώρα εικόνα του προγράμματος

Από την έναρξη του «Πράσινα Ταξί» έχουν καταβληθεί συνολικά:

Τι έρχεται το 2026

Το Υπουργείο δηλώνει πρόθεση επανεκκίνησης του προγράμματος στις αρχές του 2026, με δικαιούχους όσους αντικαθιστούν οχήματα:

στην Περιφέρεια Αττικής

και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Αναμένεται νέος οδηγός – κρατήστε επαφή με τους αντιπροσώπους και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για τις τελικές προϋποθέσεις.

Τι σημαίνει «εκχώρηση απαίτησης» στον προμηθευτή

Σύμφωνα με τους όρους, οι δικαιούχοι μπορούν να εκχωρήσουν την απαίτηση είσπραξης της επιδότησης απευθείας στον προμηθευτή του οχήματος. Πρακτικά:

μειώνεται το κεφάλαιο που καταβάλλει ο οδηγός κατά την αγορά/παράδοση,

απλουστεύεται η ταμειακή ροή για τον επαγγελματία.

Συζητήστε το από πριν με την αντιπροσωπεία ώστε να ενσωματωθεί σωστά στην προσφορά/σύμβαση.

Υποδομές φόρτισης σε πιάτσες ταξί

Με νομοθετική ρύθμιση θα δίνεται η δυνατότητα σε Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Σ.Ε.Θ. να προχωρούν σε διαγωνισμούς παραχώρησης για φορτιστές σε θέσεις αναμονής ταξί, αποκλειστικά για ηλεκτρικά ταξί. Αυτό:

περιορίζει το άγχος αυτονομίας στις βάρδιες,

βελτιώνει τον χρόνο αναμονής/εναλλαγής οχημάτων,

και ενισχύει τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού μοντέλου για EV ταξί.

Τι κρατάμε;