Q-ELECTRIC

Πάτησαν γκάζι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 23% αύξηση πωλήσεων τον Οκτώβριο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
AutoTypos Team
patisan-gkazi-ta-ilektrika-aftokinita-me-23-afxisi-poliseon-ton-oktovrio-782222

Οι πωλήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 23% παγκοσμίως τον Οκτώβριο, με ισχυρή ζήτηση στην Ευρώπη και στην Κίνα

Οι παγκόσμιες πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 23% τον Οκτώβριο σε 1,9 εκατομμύρια μονάδες, λόγω της ισχυρής ζήτησης σε μεγάλες αγορές, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Rho Motion, αναφέρει το Reuters.

Η Ευρώπη ηγήθηκε της περιφερειακής ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων, με ισχυρή ζήτηση στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν μετά από έναν μήνα αιχμής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε περισσότερα έργα μπαταριών.

Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, που περιλαμβάνουν τόσο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία όσο και υβριδικά plug-in οχήματα, σύμφωνα με τη Rho Motion.

Η ισοτιμία τιμών μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE) στην Κίνα είναι πολύ πιο κοντά σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ή τις βορειοαμερικανικές αγορές, δήλωσε ο Charles Lester, διευθυντής δεδομένων της Rho Motion.

Η Βόρεια Αμερική αποτέλεσε τροχοπέδη στα μηνιαία στοιχεία, με τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων να μειώνονται κατά 41% μετά τα ιστορικά υψηλά του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, καθώς η ζήτηση περιορίστηκε μετά τη λήξη της φορολογικής πίστωσης 7.500 δολαρίων, πρόσθεσε ο Λέστερ.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία παραμένουν πολύ πιο ακριβά από τα συγκρίσιμα μοντέλα εσωτερικής καύσης στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην απότομη πτώση των πωλήσεων τον Οκτώβριο σε όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν σε περίπου 1,3 εκατομμύρια οχήματα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη κατά 36% στις 372.786 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 41% στις 100.370. Οι πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 37% στα 141.368 οχήματα.

«Στην Ευρώπη, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης από την αρχή του έτους παραμένει σχετικά υψηλός και αναμένουμε ισχυρές πωλήσεις προς το τέλος του έτους», δήλωσε ο Λέστερ.

«Η κινεζική αγορά αυτοκινήτων αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, χάρη στο φαινόμενο pull forward, καθώς η χώρα μεταβαίνει από την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο αγοράς σε μια απαλλαγή μόλις 50% για τα NEV», πρόσθεσε.

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Tags
#αύξηση πωλήσεων#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
