Πάτησε Ελλάδα η ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class με 490 ίππους – Τιμή

Η νέα Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric άνοιξε για παραγγελίες στην Ελλάδα με 490 PS και αυτονομία έως 762 km.

Η νέα εποχή της Mercedes-Benz C-Class ξεκινά και στην ελληνική αγορά, καθώς η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία. Η αρχή γίνεται με τη C 400 4MATIC Electric, η οποία χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδει συνδυαστικά 490 PS και προσφέρεται στη χώρα μας από 72.500 ευρώ.

Παρότι οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα τον προσεχή Νοέμβριο. Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να ανακοινωθούν και μικρότερης ισχύος εκδόσεις, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος εισόδου στην ηλεκτρική γκάμα της C-Class.

Δύο ηλεκτροκινητήρες και 490 PS

Η C 400 4MATIC Electric διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, δημιουργώντας ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 490 PS, επιτρέποντας στη γερμανική μπερλίνα να επιταχύνει από στάση έως τα 100 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Οι επιδόσεις τοποθετούν την πρώτη ηλεκτρική C-Class αρκετά ψηλά στη γκάμα, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για έκδοση της Mercedes-AMG. Η άμεση απόδοση των δύο ηλεκτροκινητήρων και η τετρακίνηση έχουν στόχο να συνδυάσουν την ταχύτητα με μεγαλύτερη πρόσφυση και σταθερότητα.

Αυτονομία έως 762 km

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η μέγιστη αυτονομία της C 400 4MATIC Electric φτάνει τα 762 km με μία φόρτιση. Πρόκειται για τιμή που, εφόσον επιβεβαιωθεί και στην πράξη υπό ευνοϊκές συνθήκες, επιτρέπει στο μοντέλο να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις χωρίς συχνές στάσεις σε ταχυφορτιστές.

Η μπαταρία έχει 94 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, ενώ η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει φόρτιση έως 330 kW σε DC. Με αυτά τα δεδομένα, η Mercedes αναφέρει ότι μπορούν να ανακτηθούν έως 325 km αυτονομίας σε 10 λεπτά. Το μοντέλο υποστηρίζει και bidirectional charging, ανάλογα πάντα με την αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Hyperscreen 39,1 ιντσών στο εσωτερικό

Το εσωτερικό ακολουθεί την ψηφιακή φιλοσοφία των νεότερων ηλεκτρικών μοντέλων της Mercedes-Benz. Το κεντρικό στοιχείο είναι η μεγάλη Hyperscreen 39,1 ιντσών, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το πλάτος του ταμπλό. Στην ενιαία επιφάνεια φιλοξενούνται οι βασικές ενδείξεις του αυτοκινήτου, οι λειτουργίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και τα ψηφιακά χειριστήρια.

Η επιλογή αυτή διαφοροποιεί αισθητά την καμπίνα από εκείνη της συμβατικής C-Class, μεταφέροντας στο μικρότερο premium sedan τη λογική που έχει ήδη εφαρμοστεί σε μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας.

Επιπλέον, προαιρετικά προσφέρονται AIRMATIC αερανάρτηση και τετραδιεύθυνση 4,5 μοιρών, που μειώνει τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα και βελτιώνει τόσο την ευελιξία στην πόλη όσο και τη σταθερότητα σε υψηλή ταχύτητα.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η νέα ηλεκτρική C-Class είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία, όμως τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2026.

Η έκδοση των 490 PS λειτουργεί ως το πρώτο και ισχυρότερο σημείο εισόδου στη νέα γκάμα. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παρουσιαστούν εκδόσεις μικρότερης ισχύος και χαμηλότερης τιμής.

Τι κρατάμε;