Q-ELECTRIC

Ποια είναι η πιο αποδοτική ταχύτητα να πηγαίνεις με ηλεκτρικό;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
poia-einai-i-pio-apodotiki-tachytita-na-pigaineis-me-ilektriko-797235

Kάποιος, έκανε δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες και παρά το ότι δεν είναι απόλυτα «επιστημονικό test», δίνει μια ιδέα για το πως χρόνος ταξιδιού, κατανάλωση και αυτονομία, επηρεάζονται με βάση την ταχύτητα κίνησης 

Οι πραγματικές επιδόσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρεις βασικούς παράγοντες: την ταχύτητα κίνησης, την αυτονομία και την ενεργειακή απόδοση. Αν και οι κατασκευαστές ανακοινώνουν επίσημες τιμές βασισμένες σε τυποποιημένους κύκλους δοκιμών, η καθημερινή χρήση αποκαλύπτει συχνά μια διαφορετική εικόνα.

Η ταχύτητα ως καθοριστικός παράγοντας

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες είναι ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μειώνεται η αυτονομία και μάλιστα όχι γραμμικά, αλλά εκθετικά. Αυτό συμβαίνει επειδή η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται σημαντικά όσο ανεβαίνει η ταχύτητα, επιβαρύνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Σε σταθερή οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας μέσω επιβράδυνσης, όπως συμβαίνει στην πόλη.

Δοκιμές έχουν δείξει ότι η διαφορά μεταξύ μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεκάδων χιλιομέτρων αυτονομίας, ανάλογα με το όχημα.

Η δοκιμή με ένα Tesla Model Y

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ερώτημα αυτό προέρχεται από έναν δημιουργό περιεχομένου στο YouTube, μέσω του καναλιού Carwire, ο οποίος πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών με ένα Tesla Model Y  (single motor, RWD).

Η δοκιμή βασίστηκε σε μια κυκλική διαδρομή 30 μιλίων (περίπου 50 χλμ.) σε αυτοκινητόδρομο πολλών λωρίδων, με σταθερές ταχύτητες:

  • 50 mph (81 km/h)
  • 60 mph (96 km/h)
  • 70 mph (113 km/h)
  • 80 mph (129 km/h)

Για κάθε ταχύτητα καταγράφηκε η κατανάλωση σε Wh/mile, ενώ στη συνέχεια υπολογίστηκαν:

  • η θεωρητική αυτονομία με βάση μπαταρία 75 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα)
  • ο εκτιμώμενος χρόνος για διαδρομή 200 μιλίων (302 km)

Παρότι δεν πρόκειται για εργαστηριακή επιστημονική μέτρηση, τα αποτελέσματα προσφέρουν μια πολύ ρεαλιστική εικόνα για το πώς επηρεάζει η ταχύτητα την απόδοση και τη διάρκεια ταξιδιού.

Χαμηλές ταχύτητες: μέγιστη απόδοση


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στα 50 mph (81 km/h), το Model Y ολοκλήρωσε τη θεωρητική διαδρομή 200 μιλίων (302 km) σε περίπου 4 ώρες.

Η κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, στα 224,7 Wh/mile (155,3 Wh/km) κάτι που μεταφράζεται σε εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 333 μιλίων (536 km). Με απλά λόγια, ο οδηγός θα έφτανε στον προορισμό του με σημαντικό υπόλοιπο ενέργειας.

Η αύξηση ταχύτητας και το «κόστος» της

Στα 80 mph (129 km/h), η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Η κατανάλωση εκτοξεύεται στα 366,2 Wh/mile (227,6 Wh/km), μειώνοντας την εκτιμώμενη αυτονομία στα μόλις 204 μίλια (328 km). Παρότι η διαδρομή των 200 μιλίων παραμένει θεωρητικά εφικτή χωρίς στάση και ο χρόνος μειώνεται στις 2 ώρες και 30 λεπτά, τα περιθώρια ενεργειακών αποθεμάτων μειώνονται σημαντικά, σε επισφαλές όρια.

Πρακτικά, ο οδηγός φτάνει σχεδόν στο όριο της μπαταρίας, κάτι που οι περισσότεροι θα απέφευγαν στην πράξη.

Η ιδανική ισορροπία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ χρόνου και κατανάλωσης φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ 60 και 70 mph, (δηλαδή ~95-115 km/ώρα).

Στα 60 mph (96 km/h):

  • Ο χρόνος ταξιδιού μειώνεται κατά περίπου 40 λεπτά σε σχέση με τα 50 mph (81 km/h)
  • Η αυτονομία περιορίζεται ελάχιστα, γύρω στα 300 μίλια (483 km)

Στα 70 mph (113 km/h):

  • Ο χρόνος μειώνεται περαιτέρω κατά περίπου 30 λεπτά
  • Η εκτιμώμενη αυτονομία πέφτει στα 248 μίλια (400 km), αλλά παραμένει επαρκής για να καλύψει άνετα τα 200 (302 km)μίλια της διαδρομής χωρίς φόρτιση

Σύγκριση ταχύτητας, χρόνου, κατανάλωσης και αυτονομίας

  • 81 km/h → 4 ώρες | 155,3 Wh/km | 536 km αυτονομία
  • 96 km/h → 3 ώρες 20 λεπτά | 155,3 Wh/km | 486 km  αυτονομία
  • 113 km/h → 2 ώρες 51 λεπτά | 187,9 Wh/km | 400 km αυτονομία
  • 80 mph → 2 ώρες 30 λεπτά | 366 Wh/mile | 302 km αυτονομία

Συμπέρασμα

Η δοκιμή αναδεικνύει με σαφήνεια ότι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η αύξηση της ταχύτητας έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στην κατανάλωση και την αυτονομία. Η επιλογή υψηλότερης ταχύτητας μειώνει μεν τον χρόνο ταξιδιού, αλλά αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και περιορίζει το περιθώριο ασφάλειας.

Αντίθετα, μια πιο μέτρια ταχύτητα φαίνεται να προσφέρει την καλύτερη ισορροπία, με σημαντική μείωση του χρόνο ταξιδιού, επιτρέποντας γρήγορη μετακίνηση χωρίς σημαντική απώλεια αυτονομίας.

 

#αυτονομία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κατανάλωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων#μπαταρία#Φόρτιση
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
