Ποιο ήταν το Νο1 ηλεκτρικό σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Ιανουάριο;

Η αγορά για ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, όμως κάθε μήνα αρχίζει να διαμορφώνεται μια όλο και πιο καθαρή εικόνα γύρω από το ποια μοντέλα κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

Όχι σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά σε επίπεδο ταξινομήσεων. Και εκεί είναι που ξεχωρίζουν τα αυτοκίνητα που έχουν βρει τον σωστό συνδυασμό τιμής, αυτονομίας και καθημερινής χρηστικότητας. Για τον Ιανουάριο, η κορυφή είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Το best-seller ηλεκτρικό της Ελλάδας για τον πρώτο μήνα του 2026 ήταν το Opel Corsa Electric, ένα μοντέλο που επιβεβαιώνει στην πράξη πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά από τις mainstream κατηγορίες και όχι από τα ακριβά flagship.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξηγούν την εμπορική επιτυχία του Corsa Electric είναι το γεγονός ότι δεν προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του αυτοκινήτου. Αντιθέτως, διατηρεί τον γνώριμο χαρακτήρα του Corsa, απλώς περνά στην ηλεκτρική εποχή. Συμπαγείς διαστάσεις, ευκολία στους ελιγμούς, πρακτικό αμάξωμα πέντε θυρών και design που δεν φωνάζει ότι πρόκειται για EV. Για πολλούς αγοραστές αυτό είναι πλεονέκτημα. Θέλουν ηλεκτρικό, αλλά όχι απαραίτητα κάτι φουτουριστικό. Και το Corsa το καταλαβαίνει.

Κάτω από το αμάξωμα, το Corsa Electric βασίζεται στην πλατφόρμα e-CMP του ομίλου Stellantis, η οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής για εξηλεκτρισμένα μοντέλα της μικρής κατηγορίας. Η βασική έκδοση αποδίδει 136 ίππους και 260 Nm ροπής, τιμές που εξασφαλίζουν άμεση απόκριση και ευχάριστη αίσθηση στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες. Η ηλεκτρική ροπή είναι διαθέσιμη από το πρώτο πάτημα του γκαζιού, κάτι που κάνει την αστική μετακίνηση ιδιαίτερα ξεκούραστη. Υπάρχει και νεότερη αναβαθμισμένη εκδοχή με 156 ίππους, η οποία συνδυάζεται με βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση και ελαφρώς αυξημένη αποδοτικότητα. Η επιτάχυνση 0-100 km/h βρίσκεται κοντά στα 8 δευτερόλεπτα, επίδοση απόλυτα επαρκής για τα δεδομένα της κατηγορίας, χωρίς να αλλοιώνει τον πολιτισμένο χαρακτήρα του μοντέλου.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 50 kWh μικτής χωρητικότητας, τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα. Η διάταξη αυτή συμβάλλει όχι μόνο στην αυτονομία αλλά και στη βελτίωση του κέντρου βάρους. Η εργοστασιακή αυτονομία φτάνει έως και 405 km WLTP στη νεότερη έκδοση, τιμή που στην πράξη μεταφράζεται σε περίπου 300+ km μικτής χρήσης, ανάλογα με το προφίλ οδήγησης. Για την ελληνική καθημερινότητα, αυτό σημαίνει φόρτιση μία με δύο φορές την εβδομάδα για τον μέσο χρήστη.

Το Corsa Electric υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 100 kW, επιτρέποντας φόρτιση 0-80% σε περίπου μισή ώρα. Σε περιβάλλον wallbox AC 11 kW, μια πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου 5 ώρες. Η ύπαρξη διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης και ανάκτησης ενέργειας βοηθά τον οδηγό να προσαρμόσει την κατανάλωση στις ανάγκες του, είτε κινείται εντός πόλης είτε σε ανοιχτό δρόμο.

Οδηγικά, το ηλεκτρικό Corsa διατηρεί τον γνώριμο, ισορροπημένο χαρακτήρα του μοντέλου. Η επιπλέον μάζα της μπαταρίας δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά, καθώς έχει τοποθετηθεί χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη σταθερότητα, περιορισμένες κλίσεις και πιο «δεμένο» πάτημα στον αυτοκινητόδρομο. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση, κάτι που ταιριάζει στον αστικό και περιαστικό προσανατολισμό του αυτοκινήτου.

Η πρωτιά του Corsa Electric έχει και μια ευρύτερη ανάγνωση. Επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα ξεκινά από τα μικρά και προσιτά μοντέλα. Ο αγοραστής θέλει ηλεκτρικό που να μπορεί να αντικαταστήσει το συμβατικό supermini του χωρίς συμβιβασμούς σε χώρους, ευχρηστία ή κόστος χρήσης. Και το Corsa απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Με τιμή που, μετά από κρατικές επιδοτήσεις, γίνεται σαφώς πιο προσιτή, το ηλεκτρικό Corsa μπαίνει σε πεδίο σύγκρισης ακόμη και με καλά εξοπλισμένα θερμικά supermini. Χαμηλό κόστος φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ενισχύουν περαιτέρω το οικονομικό του προφίλ.

Τι κρατάμε;

• Πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

• 136 ή 156 ίπποι με άμεση ηλεκτρική απόκριση

• Μπαταρία 50 kWh και έως 405 km αυτονομία WLTP

• Ταχεία φόρτιση έως 100 kW

• Ισορροπημένος χαρακτήρας και καθημερινή πρακτικότητα