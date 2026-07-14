Ποιος Όμιλος έφτασε τα 1 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσα σε 16 χρόνια;

Σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, με την παραγωγή ηλεκτρικών να ξεπερνά το 1 εκατ. από το 2016

Ένα σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση ανακοίνωσε το Renault Group, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στις γαλλικές εγκαταστάσεις της ξεπέρασε πλέον το 1 εκατομμύριο μονάδες από το 2010 μέχρι σήμερα. Από αυτά, τα 600.000 έχουν κατασκευαστεί στο βιομηχανικό hub Electricity στη βόρεια Γαλλία, το οποίο αποτελεί το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου.

Η επίδοση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη μακροχρόνια επένδυση της Renault στην ηλεκτροκίνηση, μια πορεία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια με μοντέλα όπως τα Renault ZOE και Kangoo Z.E. και σήμερα περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Επενδύσεις 13 δισ. ευρώ και νέο πλάνο ανάπτυξης

Η Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο της βιομηχανικής στρατηγικής του Renault Group. Από το 2021 ο όμιλος έχει επενδύσει 13 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό των εργοστασίων του και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδίου futuREady, υπάρχει πρόθεση για επενδύσεις ακόμη 13 δισ. ευρώ, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Όπως δήλωσε ο CEO του Renault Group, François Provost, η παραγωγή του ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς των εργαζομένων, των συνεργατών και της εμπιστοσύνης των πελατών, ενώ επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση του ομίλου στη γαλλική βιομηχανία.

Τα εργοστάσια που οδηγούν την ηλεκτρική μετάβαση

Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποιείται στα εργοστάσια Douai, Maubeuge, Dieppe, Batilly και Sandouville, με την υποστήριξη των μονάδων παραγωγής κινητήριων συστημάτων στις Cléon, Ruitz και Le Mans, αλλά και του Refactory κυκλικής οικονομίας στη Flins. Σήμερα, σχεδόν 39.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της Renault στη Γαλλία, ενώ ακόμη περίπου 35.000 θέσεις εργασίας υποστηρίζονται έμμεσα μέσω του δικτύου προμηθευτών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 53.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος Reknow University σε αντικείμενα όπως η ηλεκτροκίνηση, οι μπαταρίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυκλική οικονομία.

Το Electricity hub έφτασε τις 600.000 μονάδες

Ιδιαίτερη σημασία για τη Renault έχει ο βιομηχανικός κόμβος Electricity στη βόρεια Γαλλία. Τα εργοστάσια Douai και Maubeuge γιόρτασαν πρόσφατα την παραγωγή του 600.000ού ηλεκτρικού οχήματος, επιβεβαιώνοντας την ταχεία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κέντρου μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το νέο Renault 5 E-Tech electric, το οποίο αποτελεί το νέο «πρόσωπο» της ηλεκτρικής στρατηγικής της μάρκας. Σύμφωνα με τη Renault, η παραγωγή του ξεπέρασε τις 100.000 μονάδες στα τέλη του 2025, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να υπερβεί τις 200.000 μονάδες.

Στο εργοστάσιο του Maubeuge, εκεί όπου ξεκίνησε η παραγωγή του Kangoo Z.E. το 2011, κατασκευάζεται πλέον και το Renault 4 E-Tech electric, το οποίο ήδη καταγράφει σημαντική εμπορική πορεία στη γαλλική αγορά.

Η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται και από ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς την περίοδο 2022-2025 δημιουργήθηκαν 700 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ προγραμματίζονται ακόμη 300 προσλήψεις έως το 2027. Επιπλέον, στο εργοστάσιο του Douai εργάζονται ήδη 550 έκτακτοι εργαζόμενοι, με τον ρυθμό παραγωγής να αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο.

Ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά

Η Renault συνεχίζει να επενδύει τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα. Στη γκάμα περιλαμβάνονται σήμερα τα Kangoo E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric και Master E-Tech electric, τα οποία παράγονται αντίστοιχα στα εργοστάσια Maubeuge, Sandouville και Batilly.

Παράλληλα, στα τέλη του 2026 θα λανσαριστεί το νέο Trafic E-Tech electric, το οποίο σύμφωνα με τη Renault θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό επαγγελματικό όχημα που βασίζεται σε αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV).

Επένδυση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Για τη Renault, η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς συνδυάζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και της απασχόλησης.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η παραγωγή ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων και των 600.000 μονάδων στο Electricity hub αποδεικνύει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία και διατηρώντας κρίσιμη τεχνογνωσία στη Γαλλία.