Porsche Cayenne Electric: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το σύστημα ασύρματης φόρτισης;

Η Porsche Cayenne Electric φορτίζει ασύρματα με έως 11 kW. Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η προετοιμασία και ο απαραίτητος δέκτης.

Το να φορτίζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να αγγίξεις καν καλώδιο δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα πρωτότυπο τεχνολογικό πείραμα. Η Porsche Cayenne Electric φέρνει την επαγωγική φόρτιση στην πραγματική αγορά και πλέον γνωρίζουμε πόσο κοστίζει ένα σημαντικό μέρος του συστήματος και στην Ελλάδα.

Στον ελληνικό διαμορφωτή της Porsche έχουν προστεθεί οι επιλογές για το Porsche Wireless Charging, το οποίο επιτρέπει φόρτιση της Cayenne Electric με ισχύ έως 11 kW AC, απλώς παρκάροντας το αυτοκίνητο πάνω από την ειδική πλάκα που βρίσκεται στο έδαφος.

Η βασική προετοιμασία κοστίζει 268 ευρώ, ενώ το πλήρες hardware που απαιτείται πάνω στο αυτοκίνητο, δηλαδή η υποδοχή/vehicle pad μαζί με την προετοιμασία, κοστίζει 2.182 ευρώ.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Για να λειτουργήσει πραγματικά το σύστημα χρειάζεται και η ξεχωριστή πλάκα εδάφους, επομένως τα 2.182 ευρώ δεν αποτελούν την τελική τιμή ολόκληρου του συστήματος.

268 ή 2.182 ευρώ; Τι ακριβώς αγοράζεις

Ο ελληνικός configurator προσφέρει δύο διαφορετικές επιλογές.

Επιλογή Τιμή στην Ελλάδα Porsche Wireless Charging – Προετοιμασία 268 € Vehicle pad μαζί με την προετοιμασία 2.182 €

Η πρώτη επιλογή των 268 ευρώ δεν επιτρέπει από μόνη της ασύρματη φόρτιση. Πρόκειται ουσιαστικά για την απαραίτητη εργοστασιακή προετοιμασία του αυτοκινήτου, ώστε το σύστημα να μπορεί να προστεθεί αργότερα.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ίδια η Porsche διευκρινίζει ότι η μελλοντική τοποθέτηση του Wireless Charging είναι δυνατή μόνο εφόσον το αυτοκίνητο έχει παραγγελθεί εξαρχής με τη σχετική προετοιμασία. Χωρίς αυτήν, η μεταγενέστερη αναβάθμιση δεν είναι εφικτή.

Η επιλογή των 2.182 ευρώ περιλαμβάνει τόσο αυτή την προετοιμασία όσο και το vehicle pad, δηλαδή τη μονάδα-δέκτη που τοποθετείται στο κάτω μέρος της Cayenne.

Άρα τα 268 και τα 2.182 ευρώ δεν προστίθενται μεταξύ τους. Όποιος επιλέξει το vehicle pad πληρώνει 2.182 ευρώ συνολικά για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

Χρειάζεται όμως και η πλάκα στο έδαφος

Το Porsche Wireless Charging αποτελείται συνολικά από τρία βασικά στοιχεία:

την εργοστασιακή προετοιμασία του αυτοκινήτου

το vehicle pad στην κάτω πλευρά της Cayenne

το ground pad που εγκαθίσταται στη θέση στάθμευσης

Η Porsche επιβεβαιώνει ότι η πλάκα εδάφους αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του συστήματος και μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε εξωτερικό χώρο, καθώς είναι κατασκευασμένη ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες.

Στα ελληνικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν εμφανίζεται ακόμη τιμή για το ground pad. Επομένως, δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι το πλήρες Porsche Wireless Charging κοστίζει 2.182 ευρώ στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το ποσό που απαιτείται για τον εξοπλισμό του ίδιου του αυτοκινήτου. Η πλάκα που θα τοποθετηθεί στο γκαράζ ή στη θέση στάθμευσης χρεώνεται επιπλέον.

Σχεδόν 7.000 ευρώ κοστίζει ολόκληρο στη Γερμανία

Μια εικόνα για το πόσο μπορεί να κοστίσει συνολικά η συγκεκριμένη τεχνολογία δίνει η γερμανική αγορά. Εκεί, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, το vehicle pad μαζί με την προετοιμασία κοστίζει 1.844,50 ευρώ, ενώ η τριφασική πλάκα εδάφους φτάνει τα 5.116,99 ευρώ. Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται έτσι στα 6.961,49 ευρώ.

Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτούσια αυτή την τιμή στην Ελλάδα, καθώς η ελληνική τιμολόγηση του εξοπλισμού διαφέρει ήδη. Είναι όμως μια καλή ένδειξη ότι το πραγματικό κόστος ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τα 2.182 ευρώ που εμφανίζονται στον configurator για το αυτοκίνητο.

Πώς φορτίζει χωρίς καλώδιο

Η λογική είναι παρόμοια με την ασύρματη φόρτιση ενός smartphone, αλλά σε εντελώς διαφορετική κλίμακα.

Ο οδηγός παρκάρει την Cayenne πάνω από την ειδική πλάκα. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης βοηθά στην ακριβή ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου και, μόλις αυτό βρεθεί στη σωστή θέση, η φόρτιση μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα χωρίς σύνδεση καλωδίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tryfonas Alexopoulos • (@tryfalexopoulos)

Η ενέργεια μεταφέρεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από το ground pad προς τον δέκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 11 kW AC, δηλαδή το ίδιο επίπεδο με ένα συνηθισμένο ισχυρό οικιακό wallbox.

Πάνω από 90% αποδοτικότητα

Ένα εύλογο ερώτημα αφορά τις απώλειες ενέργειας. Η ασύρματη φόρτιση δημιουργεί αναπόφευκτα μεγαλύτερες προκλήσεις από μια φυσική σύνδεση καλωδίου.

Η Porsche αναφέρει όμως απόδοση περίπου 90% ή και υψηλότερη, παρά το κενό 12-18 cm που υπάρχει ανάμεσα στην πλάκα του εδάφους και στον δέκτη του αυτοκινήτου.

Στην πράξη, σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, ο χρόνος φόρτισης είναι αντίστοιχος με εκείνον ενός ενσύρματου wallbox 11 kW.

Μέσω του My Porsche App, ο ιδιοκτήτης μπορεί επίσης να παρακολουθεί την κατάσταση της φόρτισης και το σχετικό ιστορικό.

Τι γίνεται αν περάσει ζώο ή πέσει μεταλλικό αντικείμενο πάνω στην πλάκα

Η χρήση μιας ισχυρής επαγωγικής πλάκας στο δάπεδο δημιουργεί και ζητήματα ασφαλείας, στα οποία η Porsche έχει προσθέσει ειδικές δικλείδες.

Το σύστημα διαθέτει ανίχνευση ξένων αντικειμένων αλλά και ζωντανών οργανισμών. Εάν, για παράδειγμα, ένα μεταλλικό αντικείμενο βρεθεί επάνω στην πλάκα και αρχίσει να θερμαίνεται ή ένα ζώο πλησιάσει στο κρίσιμο σημείο, η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα.

Η πλάκα είναι επίσης σχεδιασμένη για εξωτερική εγκατάσταση και δεν απαιτεί ξεχωριστό wallbox ή πρόσθετη μονάδα ελέγχου στον τοίχο.

Από 111.700 ευρώ η Cayenne Electric στην Ελλάδα

Το Wireless Charging διατίθεται στην ηλεκτρική Cayenne, η οποία στην ελληνική αγορά ξεκινά αυτή τη στιγμή από 111.700 ευρώ.

Η βασική Cayenne Electric αποδίδει έως 442 PS με Launch Control, προσφέρει συνδυαστική αυτονομία έως 643 km WLTP και μπορεί να φορτίσει σε DC με εξαιρετικά υψηλή ισχύ, ολοκληρώνοντας υπό ιδανικές συνθήκες το 10-80% σε περίπου 16 λεπτά.

Η ασύρματη φόρτιση προφανώς δεν δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει τη γρήγορη DC φόρτιση στα ταξίδια. Στόχος της είναι κάτι διαφορετικό, να κάνει την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι όσο το δυνατόν πιο αόρατη για τον οδηγό.

Παρκάρεις, φεύγεις από το αυτοκίνητο και η φόρτιση ξεκινά από μόνη της.

Τι κρατάμε;