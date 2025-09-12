Η Mercedes συνεχίζει τις δοκιμές των νέων της τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες και τα αποτελέσματα που δημοσίευσε εντυπωσιάζουν.

1.205 χλμ. με μία φόρτιση σε πραγματική διαδρομή Στουτγάρδη – Μάλμο

+25% ενεργειακή χωρητικότητα χωρίς αύξηση βάρους ή όγκου

Το αυτοκίνητο έφτασε με 137 km υπόλοιπο αυτονομίας

Στόχος η παραγωγή τέτοιου τύπου μπαταριών μέχρι το τέλος της δεκαετίας

Για χρόνια ακούγαμε ότι οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state) θα φέρουν επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά η εφαρμογή τους έμενε σε πρωτότυπα και θεωρητικά σχέδια. Η Mercedes-Benz αποφάσισε να αποδείξει ότι αυτή η τεχνολογία βρίσκεται πλέον σε ώριμο στάδιο. Μία EQS, με μπαταρία που ανέπτυξε σε συνεργασία με την αμερικανική Factorial Energy και χρησιμοποιώντας όλη τη τεχνογνωσία της από τον κόσμο της Formula 1, ταξίδεψε 1.205 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για φόρτιση, από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας έως τη Μάλμο της Σουηδίας. Και μάλιστα δεν έφτασε «άδεια»: ο υπολογιστής ταξιδιού έδειχνε ακόμη 137 χλμ. εναπομείνασας αυτονομίας.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό τεστ, σε κανονικούς αυτοκινητόδρομους, με συνθήκες καθημερινής οδήγησης, μακριά από τα «αποστειρωμένα» εργαστήρια. Με αυτό, η Mercedes EQS απέδειξε ότι η solid state τεχνολογία δεν είναι απλώς θεωρία αλλά μια λύση που πλησιάζει την εμπορική εφαρμογή.

Solid state: η ουσία της διαφοράς

Σε σχέση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι solid state υπόσχονται:

Μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα : στην EQS είδαμε αύξηση περίπου 25% στη χωρητικότητα χωρίς αλλαγή σε διαστάσεις.

: στην EQS είδαμε αύξηση περίπου χωρίς αλλαγή σε διαστάσεις. Μειωμένο βάρος και καλύτερη κατανομή: η νέα μπαταρία δεν επιβαρύνει το όχημα.

και καλύτερη κατανομή: η νέα μπαταρία δεν επιβαρύνει το όχημα. Παθητική ψύξη με αέρα αντί για σύνθετα κυκλώματα με υγρά. Αυτό μειώνει πολυπλοκότητα και πιθανές αστοχίες.

με αέρα αντί για σύνθετα κυκλώματα με υγρά. Αυτό μειώνει πολυπλοκότητα και πιθανές αστοχίες. Σταθερότερη λειτουργία: ειδικοί μηχανισμοί διαχειρίζονται τις μεταβολές όγκου στις κυψέλες, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής.

Ουσιαστικά, η Mercedes κατάφερε να χωρέσει περισσότερη ενέργεια στο ίδιο «κουτί», κάτι που ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς συμβιβασμούς σε χώρους ή οδηγική συμπεριφορά.

«Η μπαταρία στερεάς κατάστασης είναι μια πραγματική ριζική αλλαγή για την ηλεκτρική κινητικότητα. Με την επιτυχημένη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων του EQS, δείχνουμε ότι αυτή η τεχνολογία αποδίδει όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο δρόμο. Στόχος μας είναι να φέρουμε καινοτομίες όπως αυτή στη μαζική παραγωγή μέχρι το τέλος της δεκαετίας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα νέο επίπεδο αυτονομίας και άνεσης.»

Markus Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes‑Benz Group AG, Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας, Ανάπτυξης & Προμηθειών

Το ταξίδι

Η διαδρομή Στουτγάρδη – Μάλμο περιλαμβάνει τρεις χώρες (Γερμανία, Δανία, Σουηδία), αυτοκινητόδρομους με υψηλές ταχύτητες αλλά και σημεία με κίνηση. Το όχημα χρησιμοποίησε το Electric Intelligence Navigation, που υπολογίζει κλίσεις, θερμοκρασίες, και χρήση κλιματισμού ή θέρμανσης. Η Mercedes επέλεξε ρεαλιστική ταχύτητα ταξιδιού, χωρίς «υπεροικονομικό» στυλ, κάτι που δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι η EQS έφτασε με 137 χλμ. υπόλοιπο δείχνει ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο, και πως η τεχνολογία μπορεί να αντέξει σε πραγματικά σενάρια μεγάλης απόστασης.

Συγκρίσεις με τα προηγούμενα ρεκόρ

Το όνομα Vision EQXX μας είναι γνωστό, αφού είχε σημειώσει παρόμοια απόσταση σε προηγούμενες δοκιμές. Η διαφορά είναι ότι εκείνο ήταν ένα καθαρά ερευνητικό πρωτότυπο, σχεδιασμένο για αποδοτικότητα με κάθε τρόπο. Στην περίπτωση της EQS όμως, μιλάμε για ένα κανονικό αυτοκίνητο παραγωγής, με μοναδική ουσιαστική διαφορά την μπαταρία. Αυτό κάνει την επίδοση ακόμη πιο σημαντική, καθώς φέρνει τη solid state τεχνολογία ένα βήμα πριν την καθημερινή χρήση.

Οι προκλήσεις που απομένουν

Φυσικά, οι solid state μπαταρίες δεν είναι ακόμη έτοιμες για μαζική παραγωγή. Τα βασικά εμπόδια παραμένουν:

Υψηλό κόστος κατασκευής , που καθιστά αδύνατη την εμπορική διάθεση σε λογικές τιμές.

, που καθιστά αδύνατη την εμπορική διάθεση σε λογικές τιμές. Σταθερότητα σε ακραίες θερμοκρασίες , τόσο στο ψύχος όσο και στη ζέστη.

, τόσο στο ψύχος όσο και στη ζέστη. Μακροχρόνια αξιοπιστία με επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης.

Η Mercedes εκτιμά ότι θα δούμε τέτοιες μπαταρίες σε οχήματα παραγωγής προς το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, η επιτυχία της δοκιμής δείχνει ότι τα βασικά τεχνολογικά ζητήματα λύνονται σταδιακά.

Το μήνυμα της Mercedes

Με αυτό το ταξίδι, η Mercedes στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: θέλει να ηγηθεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, όχι μόνο με πολυτέλεια και τεχνολογίες άνεσης, αλλά και με πραγματικές λύσεις αυτονομίας. Το γεγονός ότι η EQS μπόρεσε να κάνει περισσότερα από 1.200 χλμ με μία φόρτιση, είναι κάτι που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, σε μια εποχή όπου πολλοί οδηγοί ανησυχούν ακόμη για την εμβέλεια.

Τι κρατάμε;

Η αυτονομία 1.205 χλμ. αποδεικνύει ότι οι solid state μπαταρίες πλησιάζουν στην πράξη.

Η αύξηση +25% στη χωρητικότητα χωρίς παραπάνω βάρος είναι τεράστιο πλεονέκτημα.

Το γεγονός ότι η EQS έφτασε με 137 χλμ. υπόλοιπο δείχνει πως δεν μιλάμε για «καθαρό ρεκόρ», αλλά για ουσιαστική χρήση.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, τέτοια αυτοκίνητα θα είναι στην αγορά στο τέλος της δεκαετίας, αλλά το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε ήδη.

