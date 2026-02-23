Πόσα EV πουλήθηκαν τον Ιανουάριο; Η πραγματική εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και τα EV είναι μια συζήτηση που στην Ελλάδα κρατά χρόνια. Άλλοτε με ενθουσιασμό, άλλοτε με σκεπτικισμό και συχνά με μια δόση υπερβολής, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Ο Ιανουάριος του 2026 έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ, όχι με θεωρίες αλλά με πραγματικά δεδομένα ταξινομήσεων. Και αυτά τα δεδομένα δείχνουν μια εικόνα πιο ώριμη από ό,τι ίσως περίμεναν πολλοί, αλλά και πιο συγκρατημένη από το αφήγημα της “εκρηκτικής ανάπτυξης”.

Ξεκινώντας από το βασικό ερώτημα, τον Ιανουάριο 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 633 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα (EV). Ο αριθμός από μόνος του δεν λέει πολλά αν δεν τοποθετηθεί μέσα στο συνολικό πλαίσιο της αγοράς. Με περίπου 10.000 ταξινομήσεις συνολικά, τα ηλεκτρικά διαμορφώνουν μερίδιο 6,28%. Με απλά λόγια, περίπου 1 στα 16 αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον μήνα ήταν EV. Δεν μιλάμε ακόμη για μαζική μετάβαση. Μιλάμε όμως για μια παρουσία που έχει περάσει ξεκάθαρα από το στάδιο της περιέργειας στο στάδιο της κανονικότητας.

Όπως συμβαίνει συνολικά στην αγορά, έτσι και στα ηλεκτρικά η κατηγορία που τραβά το μεγαλύτερο βάρος είναι τα SUV. Από τα 633 EV, τα 421 ανήκουν σε SUV κατηγορίες. Δηλαδή σχεδόν 2 στα 3 ηλεκτρικά που πουλήθηκαν ήταν SUV. Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Τα SUV είναι το εμπορικό κέντρο βάρους της αγοράς και λογικά λειτουργούν ως βασικός φορέας και της ηλεκτροκίνησης. Μοντέλα όπως τα Tesla Model Y, Volvo EX30, BYD Atto 3, BMW iX1 και Ford Explorer EV αποτελούν τον βασικό πυρήνα του όγκου. Συνδυάζουν οικογενειακό χαρακτήρα, αυξημένη πρακτικότητα και την τεχνολογική εικόνα που συνοδεύει την ηλεκτροκίνηση.

Αν δει κανείς πού συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλεκτρικών ταξινομήσεων, θα παρατηρήσει ότι η αγορά δεν κινείται στα άκρα αλλά στο κέντρο. Η κατηγορία C συνολικά (hatchback και SUV) συγκεντρώνει περίπου το 30% των πωλήσεων EV. Πολύ κοντά βρίσκεται και η κατηγορία D, που μαζί με τα D-SUV φτάνει το 26,7%. Αυτό δείχνει ότι το ελληνικό κοινό που επιλέγει ηλεκτρικό δεν κινείται απαραίτητα στο entry level, αλλά σε πιο ολοκληρωμένες, οικογενειακές προτάσεις. Μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτεροι χώροι και πιο ισχυρό τεχνολογικό προφίλ φαίνεται να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Στις μικρότερες κατηγορίες, τα νούμερα είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Τα A και A-SUV συγκεντρώνουν μόλις 34 ταξινομήσεις συνολικά. Αντίστοιχα, στα B και B-SUV εντοπίζονται περίπου 214 μονάδες. Εκεί βλέπουμε μοντέλα όπως το Opel Corsa Electric, το BYD Dolphin Surf και το Volvo EX30 να αποτελούν τις πιο εμπορικές επιλογές. Παρότι τα μικρότερα EV έχουν θεωρητικά πλεονέκτημα τιμής, η πραγματικότητα δείχνει ότι η αγορά προτιμά να ανέβει κατηγορία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αυτονομία και χρηστικότητα.

Στα μεγαλύτερα segments, οι ταξινομήσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένες, αλλά διατηρούν ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. Στην κατηγορία D, για παράδειγμα, το Tesla Model 3 ηγείται με διαφορά, ενώ εμφανίζονται και μοντέλα όπως τα BMW i4 και BYD Seal. Στα ακόμη μεγαλύτερα, βλέπουμε παρουσίες όπως η Porsche Taycan ή η Mercedes EQS, αλλά με μονοψήφιους αριθμούς. Εδώ ο ρόλος δεν είναι ο όγκος αλλά η εικόνα. Πρόκειται για μοντέλα που λειτουργούν ως τεχνολογικοί πρεσβευτές των brands τους.

Σε επίπεδο κατασκευαστών, τρεις παίκτες ξεχωρίζουν.

Η Tesla διατηρεί ισχυρή δυναμική, κυρίως μέσω του Model Y και του Model 3.

διατηρεί ισχυρή δυναμική, κυρίως μέσω του Model Y και του Model 3. Η BYD επεκτείνεται γρήγορα, καλύπτοντας διαφορετικά segments με Dolphin, Atto 3 και Seal.

επεκτείνεται γρήγορα, καλύπτοντας διαφορετικά segments με Dolphin, Atto 3 και Seal. Η BMW και γενικότερα οι premium Ευρωπαίοι διατηρούν παρουσία μέσω μοντέλων όπως iX1 και i4.

Παράλληλα, εμφανίζονται δυναμικά και νέοι παίκτες όπως XPeng, Geely και Aion, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός στα EV θα ενταθεί περαιτέρω.

Το 6,28% μερίδιο δεν συνιστά ακόμη ανατροπή ισορροπιών. Δεν είναι όμως και αμελητέο. Δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση έχει αποκτήσει σταθερή βάση, χωρίς να έχει φτάσει ακόμη σε σημείο μαζικής υιοθέτησης. Η ανάπτυξη είναι υπαρκτή αλλά σταδιακή. Δεν βλέπουμε εκρηκτική αύξηση, βλέπουμε όμως σταθερή διείσδυση σε ολοένα περισσότερα segments, κυρίως μέσω SUV και οικογενειακών προτάσεων.

Τι κρατάμε;