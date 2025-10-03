Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στα 100 km; – Παραδείγματα

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που κάνει όποιος σκέφτεται να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι μόνο η αυτονομία, αλλά και το κόστος χρήσης.

Πόσο κοστίζει δηλαδή πραγματικά να διανύσεις 100 χιλιόμετρα με ρεύμα, σε σύγκριση με τη βενζίνη ή το diesel; Η απάντηση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πού φορτίζεις: στο σπίτι με χαμηλή χρέωση του τιμολογίου, ή σε δημόσιους ταχυφορτιστές, όπου η τιμή ανά kWh μπορεί να φτάνει τριπλάσια ποσά ανά kWh. Για να δούμε ξεκάθαρα τη διαφορά, υπολογίσαμε το κόστος ανά 100 km σε πέντε διαφορετικά ηλεκτρικά μοντέλα, από μικρά πόλης έως πολυτελή SUV, χρησιμοποιώντας τα επίσημα εργοστασιακά νούμερα κατανάλωσης και μέσο όρο τιμής τα 0,20€/kW στην οικιακή φόρτιση και τα 0,60€/kW για τους δημόσιους ταχυφορτιστές. Φυσικά, υπάρχουν και οι δημόσιοι AC φορτιστές ως ενδιάμεση επιλογή αλλά το κόστος αγοράς ενός AC Wallbox για το σπίτι αυξάνει το συνολικό κόστος φόρτισης και το φέρνει κοντά στη δημόσια φόρτιση μέχρι να αποσβεσθεί, και για αυτό παρακάτω θα διαβάσετε για το χαμηλότερο και το υψηλότερο δυνατό κόστος που μπορεί να χρειαστεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να καλύψει 100 χιλιόμετρα.

Κατανάλωση: 12,6 kWh/100 km

Κόστος/100 km:

2,52 € στο σπίτι

στο σπίτι 7,56 € σε ταχυφορτιστή

Με ακόμη χαμηλότερη θεωρητική κατανάλωση, το μικρό Dongfeng πετυχαίνει το χαμηλότερο κόστος από τα παραδείγματά μας. Για όσους κινούνται σχεδόν αποκλειστικά αστικά και φορτίζουν κάθε βράδυ στο σπίτι τους, μιλάμε για κόστος μετακίνησης που αφορά… λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο! (0,025 €/km). Στους ταχυφορτιστές, ναι μεν τριπλασιάζεται το νούμερο, αλλά παραμένει σε λογικά πλαίσια για χρήση σε ταξίδι.

Κατανάλωση: 13,8 kWh/100 km

Κόστος/100 km:

2,76 € στο σπίτι

στο σπίτι 8,28 € σε ταχυφορτιστή

Η Mini δείχνει γιατί τα compact EV πόλης έχουν νόημα: κάτω από 3 € /100 km σε οικιακή φόρτιση είναι εντυπωσιακά χαμηλό λειτουργικό κόστος. Σε δημόσιους ταχυφορτιστές το κόστος ανεβαίνει, αλλά παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με θερμικά μικρού κυβισμού στην πόλη. Για καθημερινές διαδρομές–φορτίσεις στο σπίτι, είναι από τις πιο «γλυκές» περιπτώσεις, σε ένα οδηγικά ευχάριστο πακέτο. Στο αντίστοιχο θερμικό Cooper C, με κατανάλωση περίπου 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος ξεπερνά τα 10€/100 χλμ.

Κατανάλωση: 16,0 kWh/100 km

Κόστος/100 km:

3,20 € στο σπίτι

στο σπίτι 9,60 € σε ταχυφορτιστή

Το μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Hyundai συνδυάζει ευρυχωρία και απόδοση με κατανάλωση που παραμένει νοικοκυρεμένη για τις διαστάσεις/ισχύ του. Στην οικιακή φόρτιση, ~0,032 €/km είναι εξαιρετικό νούμερο για οικογενειακό αυτοκίνητο. Στους ταχυφορτιστές (~0,096 €/km), το κόστος ανεβαίνει αλλά παραμένει κάτω από πολλά θερμικά SUV ίδιου μεγέθους, ειδικά αν λάβεις υπόψη κόστος καυσίμου/συντήρησης.

Κατανάλωση: 15,1 kWh/100 km

Κόστος/100 km:

3,02 € στο σπίτι

στο σπίτι 9,06 € σε ταχυφορτιστή

Παρά την πολύ μεγάλη μπαταρία (115 kWh), η δηλωμένη κατανάλωση είναι χαμηλή για την κατηγορία—και αυτό φαίνεται κατευθείαν στο κόστος φόρτισης. Με οικιακή φόρτιση, το να κινείς ένα premium SUV με ~3 € /100 km είναι, πρακτικά, supermini κόστος σε executive αμάξωμα. Σε δημόσια DC παραμένει σε λογικά επίπεδα για ταξίδια, ιδίως αν συνδυάζεις ενδιάμεσες φορτίσεις στο σπίτι. Η αντίστοιχη θερμική Χ3 Μ50, με κατανάλωση 8 λίτρων ανά 100 χλμ., έχει κόστος μεγαλύτερο των 15€/100χλμ.

Κατανάλωση: 30,3 kWh/100 km

Κόστος/100 km:

6,06 € στο σπίτι

στο σπίτι 18,18 € σε ταχυφορτιστή

Η ηλεκτρική G-Class είναι βαριά, τετρακίνητη, με τεράστια μπαταρία και αεροδυναμική… πολυκατοικίας. Άρα η κατανάλωση που δηλώνει ο κατασκευαστής είναι αναμενόμενα υψηλότερη. Ακόμη κι έτσι, 6,06 € /100 km στο σπίτι μοιάζει λογικό για τόσο ογκώδες SUV. Σε δημόσια ταχυφόρτιση το 18,18 € /100 km είναι το υψηλότερο της λίστας, στοιχείο που δείχνει καθαρά πόσο σημαντική είναι η οικιακή φόρτιση για τέτοια οχήματα. To αντίστοιχης ιπποδύναμης G63 AMG, με κατανάλωση 15,5 λίτρων ανά 100 χλμ., έχει πολλαπλάσιο κόστος μετακίνησης.

Τι κρατάμε;

Η οικιακή φόρτιση είναι εντυπωσιακά οικονομική: ακόμη και τα μεγαλύτερα SUV κινούνται με κόστος λίγων ευρώ/100 km.

Οι δημόσιοι ταχυφορτιστές τριπλασιάζουν το κόστος, αλλά εξακολουθούν να είναι συμφέροντες σε σχέση με τη βενζίνη.

Μικρά EV πόλης (Mini, DONGFENG) καίνε πρακτικά… «ψίχουλα» όταν φορτίζονται στο σπίτι.

Μεγάλα premium SUV (BMW, Mercedes G) παραμένουν λογικά μόνο με οικιακή φόρτιση — στους ταχυφορτιστές πλησιάζουν τα θερμικά σε κόστος.

Η στρατηγική φόρτισης είναι σημαντική: Σπίτι για την καθημερινότητα, ταχυφόρτιση μόνο για ταξίδια.

