Πόση αυτονομία δίνει ένα ηλεκτρικό μετά από 400.000 km; – Ζωντανό παράδειγμα

Η Ford Mustang Mach-E απέδειξε στην πράξη πόσο ανθεκτική είναι, με οδηγό να διανύει πάνω από 400.000 km χωρίς σημαντική απώλεια αυτονομίας.

Η Ford Mustang Mach-E γράφει ιστορία στην Καλιφόρνια, καθώς ο David Blenkle, ιδιοκτήτης της, έχει ήδη ξεπεράσει τα 405.000 km μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Το εντυπωσιακό είναι ότι η μπαταρία του ηλεκτρικού SUV παραμένει αποδοτική, συνεχίζοντας να προσφέρει αυτονομία περίπου 466 km με μία φόρτιση.

Η εμπειρία αυτή δίνει απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των οδηγών: πόσο αντέχει η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου;

Απόσταση ίση με… ταξίδι στο φεγγάρι

Τα 400.000 km ισοδυναμούν με ένα ταξίδι μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Παρά τη φθορά που θα περίμενε κανείς, η υγεία της μπαταρίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Blenkle, που χρησιμοποιεί τη Mach-E για την προσωπική του εταιρεία μεταφορών, δηλώνει:

«Η μεγαλύτερη παρανόηση αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τότε απλά δείχνω σε όλους το κοντέρ μου».

Η στρατηγική που κράτησε την μπαταρία σε φόρμα

Η αξιοπιστία της Mach-E δεν είναι τυχαία. Ο οδηγός ακολουθεί συγκεκριμένες πρακτικές:

Φόρτιση κυρίως στο σπίτι σε ώρες χαμηλής χρέωσης.

σε ώρες χαμηλής χρέωσης. Περιορισμένη χρήση ταχυφορτιστών DC , μόνο όταν χρειάζεται.

, μόνο όταν χρειάζεται. Ήπιο στυλ οδήγησης που μειώνει καταπονήσεις.

που μειώνει καταπονήσεις. Συνεχής χρήση του συστήματος αναγεννητικής πέδησης, που συμβάλλει στην ανάκτηση ενέργειας και μειώνει τη φθορά φρένων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα αρχικά τακάκια φρένων του αυτοκινήτου παραμένουν σε καλή κατάσταση ακόμη και σήμερα.

Πέρα από την αυτονομία

Η Mach-E δεν ξεχωρίζει μόνο για τη μπαταρία της. Ο David περνά πολλές φορές μέχρι και 12 ώρες την ημέρα στο δρόμο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας Ford BlueCruise, που προσφέρει ημιαυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Έτσι, ακόμη και οι μεγάλες διαδρομές γίνονται πιο άνετες και ασφαλείς.

Η Ford υπενθυμίζει ότι η μπαταρία της Mach-E έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί το 90% της χωρητικότητάς της μέχρι τα 160.000 km. Η πραγματικότητα του Blenkle δείχνει ότι μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο.

Το μήνυμα της Ford:

«Σχεδιάσαμε τα πάντα με γνώμονα την ανθεκτικότητα και την αυτονομία», δηλώνει ο Matthew Gabrielli, Program Engineer της Mach-E. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπουμε τα οχήματά μας να χρησιμοποιούνται για τόσα πολλά χιλιόμετρα».

Τι κρατάμε;

Ford Mustang Mach-E με 405.000 km συνεχίζει με αυτονομία 466 km.

συνεχίζει με αυτονομία 466 km. Η μπαταρία παραμένει υγιής χάρη σε σωστή φόρτιση και ήπια χρήση.

χάρη σε σωστή φόρτιση και ήπια χρήση. Τα φρένα και άλλα μέρη εμφανίζουν ελάχιστη φθορά .

. Η εμπειρία δείχνει ότι η διάρκεια ζωής των μπαταριών ξεπερνά τις προσδοκίες.

Το παράδειγμα Blenkle καταρρίπτει τον μύθο περί «γρήγορης φθοράς» στα ηλεκτρικά.

