Πόσο κοστίζει η φόρτιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2026; Αναλυτικά με παραδείγματα

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να κοστίζει από μόλις 3 έως και σχεδόν 17 ευρώ ανά 100 χλμ., ανάλογα με το όχημα και τον φορτιστή.

Το κόστος φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν εξαρτάται μόνο από τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η τιμή της κιλοβατώρας, η κατανάλωση του οχήματος, οι απώλειες κατά τη φόρτιση και, φυσικά, το αν η ενέργεια προέρχεται από την οικιακή παροχή ή από δημόσιο ταχυφορτιστή. Το 2026 η οικονομικότερη επιλογή παραμένει με μεγάλη διαφορά η φόρτιση στο σπίτι, ενώ στους ισχυρούς ταχυφορτιστές των αυτοκινητοδρόμων το κόστος μπορεί να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνο ενός οικονομικού diesel.

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα το 2026

Για να υπάρχει κοινή βάση σύγκρισης, χρησιμοποιούμε ενδεικτικές μέσες τιμές της ελληνικής αγοράς στα τέλη Αυγούστου του 2026. Η τελική τιμή αλλάζει ανάλογα με το οικιακό πρόγραμμα, το δίκτυο φόρτισης, τη συνδρομή και την τοποθεσία του φορτιστή.

Τρόπος φόρτισης Μέση τιμή ενέργειας Σπίτι, μειωμένη ζώνη διζωνικού τιμολογίου 0,18 €/kWh Σπίτι, κανονική χρέωση 0,20 €/kWh Δημόσιος φορτιστής AC 0,40 €/kWh Δημόσιος ταχυφορτιστής DC 0,52 €/kWh Υπερταχυφορτιστής HPC / εθνική οδός 0,60 €/kWh

Η μέση οικιακή τιμή των 0,20 €/kWh υπολογίζεται ως αντιπροσωπευτικό συνολικό κόστος ενέργειας και ρυθμιζόμενων χρεώσεων, χωρίς να επιμερίζεται το πάγιο του λογαριασμού. Στα οικιακά τιμολόγια του Αυγούστου συναντώνται συνολικές τιμές κοντά στα 0,20 €/kWh, με τη χρέωση προμήθειας της ΔΕΗ να βρίσκεται στα 0,138 €/kWh. Στη δημόσια φόρτιση, οι τιμές των μεγάλων δικτύων κινούνται περίπου στα 0,40 €/kWh για AC, στα 0,52 €/kWh για DC και κοντά στα 0,60-0,62 €/kWh στους αυτοκινητοδρόμους για εγγεγραμμένους χρήστες. Οι επισκέπτες χωρίς λογαριασμό συνήθως πληρώνουν περισσότερο.

Πρίζα ή φορτιστής: Αλλάζει το κόστος;

Η απλή οικιακή πρίζα και το wallbox χρησιμοποιούν το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα, επομένως η βασική τιμή της κιλοβατώρας παραμένει ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι κυρίως η ταχύτητα, η ασφάλεια και σε μικρότερο βαθμό η απόδοση. Μια απλή πρίζα Schuko συνήθως φορτίζει με περίπου 2,3 kW, ενώ ένα οικιακό wallbox μπορεί να παρέχει 7,4 ή 11 kW. Το wallbox, λοιπόν, δεν κάνει από μόνο του φθηνότερη τη φόρτιση, αλλά επιτρέπει στο αυτοκίνητο να φορτίσει πολύ ταχύτερα και να εκμεταλλευτεί ευκολότερα τη μειωμένη ζώνη του διζωνικού τιμολογίου.

Τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη σύγκριση

Για τα παραδείγματά μας χρησιμοποιούμε τρεις αντιπροσωπευτικές κατηγορίες:

Κατηγορία Χωρητικότητα μπαταρίας Μέση κατανάλωση Θεωρητική αυτονομία Μικρό ηλεκτρικό 50 kWh 15 kWh/100 χλμ. περίπου 333 χλμ. Μεσαίο ηλεκτρικό 80 kWh 19 kWh/100 χλμ. περίπου 421 χλμ. Μεγάλο ηλεκτρικό SUV 120 kWh 25 kWh/100 χλμ. περίπου 480 χλμ.

Στους υπολογισμούς προσθέτουμε 10% για τις απώλειες φόρτισης. Επομένως, για να αποθηκευτούν 50 kWh στην μπαταρία, το αυτοκίνητο θα χρειαστεί να αντλήσει περίπου 55,6 kWh από το δίκτυο.

Πόσο κοστίζει μία πλήρης φόρτιση

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το θεωρητικό κόστος φόρτισης από 0% έως 100%, μαζί με τις απώλειες:

Τρόπος φόρτισης Μπαταρία 50 kWh Μπαταρία 80 kWh Μπαταρία 120 kWh Σπίτι, μειωμένη ζώνη 10,00 € 16,00 € 24,00 € Σπίτι, κανονική χρέωση 11,11 € 17,78 € 26,67 € Δημόσιος AC 22,22 € 35,56 € 53,33 € Ταχυφορτιστής DC 28,89 € 46,22 € 69,33 € Υπερταχυφορτιστής HPC 33,33 € 53,33 € 80,00 €

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Το μικρό ηλεκτρικό με την μπαταρία των 50 kWh χρειάζεται περίπου 10-11 ευρώ για μία πλήρη φόρτιση στο σπίτι, αλλά έως 33 ευρώ σε υπερταχυφορτιστή. Αντίστοιχα, ένα μεγάλο SUV με μπαταρία 120 kWh μπορεί να χρειαστεί 24-27 ευρώ στο σπίτι ή έως 80 ευρώ στην εθνική οδό. Στην πράξη, βέβαια, η συνηθέστερη ταχυφόρτιση γίνεται από το 10% έως το 80% με το κόστος αυτής της διαδικασίας σε HPC διαμορφώνεται περίπου στα 23 ευρώ για την μπαταρία των 50 kWh, στα 37 ευρώ για την 80άρα και στα 56 ευρώ για την 120άρα.

Το πραγματικό κόστος ανά 100 χιλιόμετρα

Η χωρητικότητα της μπαταρίας καθορίζει πόσο κοστίζει μία πλήρης φόρτιση, αλλά η κατανάλωση είναι αυτή που αποκαλύπτει πόσο πληρώνουμε για κάθε 100 χλμ.

Τρόπος φόρτισης Μικρό, 15 kWh/100 χλμ. Μεσαίο, 19 kWh/100 χλμ. Μεγάλο, 25 kWh/100 χλμ. Σπίτι, μειωμένη ζώνη 3,00 € 3,80 € 5,00 € Σπίτι, κανονική χρέωση 3,33 € 4,22 € 5,56 € Δημόσιος AC 6,67 € 8,44 € 11,11 € Ταχυφορτιστής DC 8,67 € 10,98 € 14,44 € Υπερταχυφορτιστής HPC 10,00 € 12,67 € 16,67 €

Ένα μικρό ηλεκτρικό που φορτίζει στο σπίτι χρειάζεται μόλις 3-3,3 ευρώ ανά 100 χλμ.. Ακόμη και το μεγάλο ηλεκτρικό SUV περιορίζεται περίπου στα 5-5,6 ευρώ ανά 100 χλμ., εφόσον χρησιμοποιεί κυρίως οικιακή φόρτιση. Αντίθετα, το ίδιο μεγάλο SUV σε υπερταχυφορτιστή φτάνει τα 16,67 ευρώ ανά 100 χλμ.. Σε αυτή την περίπτωση, το ενεργειακό κόστος παύει να αποτελεί πλεονέκτημα απέναντι σε ένα θερμικό αυτοκίνητο.

Σύγκριση με βενζίνη και diesel

Με μέση τιμή περίπου 1,98 €/λίτρο για την αμόλυβδη και 1,85 €/λίτρο για το diesel, ένα βενζινοκίνητο που καταναλώνει 7 λίτρα/100 χλμ. χρειάζεται περίπου 13,86 ευρώ ανά 100 χλμ. Ένα diesel με κατανάλωση 6 λίτρα/100 χλμ. χρειάζεται περίπου 11,10 ευρώ. Επομένως, ένα ηλεκτρικό που φορτίζει στο σπίτι παραμένει περίπου 60-75% οικονομικότερο σε ενέργεια. Στη δημόσια AC φόρτιση διατηρεί συνήθως ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα, ενώ στη συστηματική χρήση ταχυφορτιστών η διαφορά περιορίζεται δραστικά.

Το συμπέρασμα

Το 2026 μπορείς να διανύσεις 100 χλμ. με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πληρώνοντας από 3 ευρώ, εφόσον πρόκειται για οικονομικό μοντέλο που φορτίζει στο σπίτι. Το ίδιο κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 16 ευρώ για ένα βαρύ ηλεκτρικό SUV που βασίζεται αποκλειστικά σε υπερταχυφορτιστές. Η ηλεκτροκίνηση, λοιπόν, είναι πραγματικά φθηνή όταν υπάρχει δυνατότητα οικιακής ή επαγγελματικής φόρτισης σε χαμηλή τιμή. Για όποιον εξαρτάται αποκλειστικά από δημόσιους DC φορτιστές, το οικονομικό πλεονέκτημα απέναντι στη βενζίνη και το diesel είναι πολύ μικρότερο και σε ορισμένα μεγάλα ηλεκτρικά μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς.