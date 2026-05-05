Πόσο θα κοστίζει η ηλεκτρική BMW M3 των 1.000 ίππων;

Για πρώτη φορά σε ηλεκτρική μορφή, η BMW υπόσχεται πως η νέα M3 EV θα παραμείνει πιστή στις αξίες του σήματος Μ

Η νέα ηλεκτρική BMW M3 είναι από τα πιο πολυαναμενόμενα μοντέλα, με τον λαό του τμήματος Μ να αναρωτιέται αν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει τη θερμική της αδερφή σε αίσθηση. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, ωστόσο, η BMW λέει πως τα δύο μοντέλα, παρά τις τεράστιες διαφορές κάτω από το καπό, εξωτερικά θα μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό.

Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά η τιμή, με τις πρώτες πληροφορίες να είναι άκρως ενθαρρυντικές.

Πάνω-κάτω η ίδια τιμή

Εκτός από «δίδυμες», οι νέες BMW M3 και η ηλεκτρική M3 θα βρίσκονται στην ίδια κατηγορία όσον αφορά την τιμή. Η πρώτη ηλεκτρική M3 (το όνομα της οποίας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί) αναμένεται μέσα στο 2027 και θα βασίζεται στην πρόσφατα παρουσιασμένη i3, ενώ και τα δύο μοντέλα «πατάνε» πάνω στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική Neue Klasse.

Η ηλεκτρική BMW M3 τροφοδοτείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε τροχό), με τη συνολική απόδοση να φτάνει σε τετραψήφια νούμερα (περίπου 1.000 ίππους).

Θυμίζουμε πως η νέα BMW M3 ξεκινά από τις 130.600 ευρώ στην Ελλάδα. Παράλληλα, η έκδοση M3 Competition έχει αρχική τιμή 139.100 ευρώ και η έκδοση M3 Competition xDrive ξεκινά από 147.450 ευρώ στη χώρα μας.

Η κλασσική M3 δεν πάει πουθενά

Η άφιξη της πρώτης ηλεκτρικής έκδοσης δεν σημαίνει κάτι για το μέλλον της κλασσικής θερμικής M3, με τα δύο μοντέλα να παρατάσσονται δίπλα-δίπλα στην ανανεωμένη γκάμα της BMW. Θα βασίζεται στην πλατφόρμα CLAR της τρέχουσας Σειράς 3, αλλά θα αποκτήσει νέα εμφάνιση εμπνευσμένη από το σχεδιαστικό ύφος Neue Klasse.

Η Sylvia Neubauer, υπεύθυνη πωλήσεων της BMW M, δήλωσε στο Autocar ότι είναι πεπεισμένη πως η πρώτη ηλεκτρική M3 θα παραμείνει πιστή στο DNA του τμήματος Μ. «To θέμα δεν είναι μόνο η επιτάχυνση και ισχύ, αλλά για οδική συμπεριφορά, η ευελιξία και η αίσθηση εμπιστοσύνης και σύνδεσης ανάμεσα στον οδηγό, το αυτοκίνητο και τον δρόμο. Σε ένα υψηλών επιδόσεων BEV πρέπει να εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητο κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου, και αυτό το μοντέλο το καταφέρνει».

Παράλληλα, για να πείσει τους παραδοσιακούς fans της M που μπορεί να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα ηλεκτρικά, η Neubauer είπε απλά: «Πρέπει να σας βάλουμε μέσα στα αυτοκίνητα».

Η εταιρεία ετοιμάζει σειρά δοκιμαστικών events ώστε οι ιδιοκτήτες M να οδηγήσουν την ηλεκτρική έκδοση. Πρόσθεσε ότι δεν περιμένει να πείσει το 100% των petrolheads, αλλά «από τους 100 που θα το δοκιμάσουν, θα πείσουμε κάποιους. Και για όσους δεν πειστούν, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κινητήρες εσωτερικής καύσης».

Σχετικά με την τιμολόγηση, η Neubauer τόνισε ότι οι δύο εκδόσεις (EV και ICE) θα βρίσκονται «στο ίδιο ballpark», δηλαδή σε παρόμοια επίπεδα τιμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες θα μπορούν να διαλέξουν την M3 που τους ταιριάζει.

