Q-ELECTRIC

Πότε έρχεται στην Ελλάδα το εντυπωσιακό C-SUV της Leapmotor

ΤΡΙΤΗ | 19.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
pote-erchetai-stin-ellada-to-entyposiako-c-suv-tis-leapmotor-769530

Η Leapmotor συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα της στην Ευρώπη με γοργούς ρυθμούς. Το νέο B10 είναι το μοντέλο που τη φέρνει στη καρδιά της κατηγορίας των C-SUV.

  • Το νέο Leapmotor B10 θα πλαισιώσει τα T03 και C10 στη γκάμα.
  • Πρόκειται για C-SUV με σύγχρονη σχεδίαση και μεγάλους χώρους.
  • Διατίθεται σε ηλεκτρικές εκδόσεις με έμφαση στην αυτονομία και την τεχνολογία.
  • Στην Ελλάδα θα το δούμε το τελευταίο τρίμηνο του 2025, μέσω της Italian Motion.

leapmotor b10

Η κατηγορία των C-SUV αποτελεί σήμερα την πιο δημοφιλή στην Ευρώπη. Εκεί συναντάμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, καθώς τα μοντέλα συνδυάζουν πρακτικότητα, τεχνολογία και μοντέρνα σχεδίαση. Στην κατηγορία αυτή ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί η Leapmotor με το νέο B10, συνεχίζοντας την επέκτασή της στην ελληνική αγορά.

leapmotor b10

Το Leapmotor B10

Το B10 έρχεται να σταθεί δίπλα στα ήδη διαθέσιμα T03 και C10. Διαθέτει δυναμική σχεδίαση και φωτιστικά σώματα LED που τονίζουν τον μοντέρνο χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα, μεγάλο πορτμπαγκάζ και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον: Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone.

leapmotor b10

Premium εμφάνιση, προσιτή τοποθέτηση

Όπως έχουμε δει στα άλλα μοντέλα της Leapmotor, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: εμφάνιση και εξοπλισμός που θυμίζουν premium κατηγορία, αλλά με τιμή που αναμένεται να είναι σαφώς πιο προσιτή. Το B10 στοχεύει να προσφέρει value for money επιλογή σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, απέναντι σε ονόματα όπως το Hyundai Tucson, το Kia Sportage και το Nissan Qashqai.

leapmotor b10

Με μήκος 4,52 m, πλάτος 1,89 και ύψος 1,66 m, το μέγεθος του B10 πετυχαίνει τον ιδανικό συνδυασμό κόμπακτ αμαξώματος και μεγάλης καμπίνας. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 m οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

leapmotor b10

Η τεχνολογία πίσω από το B10

Το νέο B10 θα διατίθεται σε ηλεκτρικές εκδόσεις, με μπαταρίες τελευταίας γενιάς που υπόσχονται μεγάλη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση. Η Leapmotor εστιάζει στην πρακτικότητα, φροντίζοντας να καλύπτει τόσο τις καθημερινές ανάγκες στην πόλη όσο και τα ταξίδια. Παράλληλα, το μοντέλο θα διαθέτει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας.

leapmotor b10

Για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 218 HP και ροπή 240 Nm, με την βοήθεια των οποίων το B10 ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8” και έχει τελική ταχύτητα 170 km/h.

leapmotor b10

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 km στον μικτό κύκλο WLTP ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 km. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30% σε 80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

leapmotor b10

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Το Leapmotor B10 αναμένεται στην ελληνική αγορά το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Εισαγωγέας είναι η Italian Motion, η οποία έχει αναλάβει επίσημα την αντιπροσώπευση της Leapmotor στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει πλήρη υποστήριξη σε πωλήσεις, service και ανταλλακτικά, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της επένδυσης για τον Έλληνα αγοραστή. Οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο αναμένονται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τον καθιερωμένο ανταγωνισμό.

leapmotor b10

Η στρατηγική εικόνα της γκάμας

Με το T03, η Leapmotor απευθύνθηκε στους οδηγούς πόλης που ήθελαν μια οικονομική είσοδο στην ηλεκτροκίνηση. Με το C10, μπήκε στην κατηγορία των μεσαίων SUV για οικογενειακές ανάγκες. Τώρα, με το B10, στοχεύει στην πιο εμπορική κατηγορία: τα C-SUV. Έτσι, η μάρκα θα διαθέτει μια πλήρη γκάμα που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του αγοραστικού κοινού στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

  • Το Leapmotor B10 έρχεται στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
  • Θα πλαισιώσει τα T03 και C10, ολοκληρώνοντας τη γκάμα της μάρκας.
  • Διαθέτει μοντέρνα σχεδίαση, μεγάλους χώρους και πλούσιο εξοπλισμό.
  • Προσφέρεται σε ηλεκτρικές εκδόσεις, με στόχο να αποτελέσει μια value for money επιλογή στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς.

Καλοκαίρι: Το κόλπο με την πόρτα που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα!

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

Δοκιμή BYD Atto 3 2025: Το Best Seller οικογενειακό SUV επέστρεψε ακόμη καλύτερο με ίδια τιμή

Tags
#Leapmotor#Leapmotor B10#Stellantis
