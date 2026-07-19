Πότε θα κυκλοφορήσει το ηλεκτρικό Range Rover Sport;

Η Land Rover επιβεβαίωσε επίσημα το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό της μοντέλο, το οποίο θα ονομάζεται Range Rover Sport Electric

Ακολουθώντας την ίδια λογική με το Range Rover Electric, η νέα έκδοση προσθέτει απλώς την ονομασία Electric στο γνωστό SUV, με την παγκόσμια πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Πριν από την επίσημη αποκάλυψή, το νέο Range Rover Sport Electric έκανε μια διακριτική – καμουφλαρισμένη – εμφάνιση στο Goodwood Festival of Speed.

Στo Goodwood βρέθηκε και το Range Rover Electric σε μορφή παραγωγής, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνισή.

Λίγες πληροφορίες προς το παρόν

Η βρετανική μάρκα κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας μόνο ελάχιστα στοιχεία για το νέο ηλεκτρικό SUV. Από τα πρωτότυπα που παρουσιάστηκαν διακρίνεται η χαρακτηριστική κλειστή μάσκα που συνοδεύει τα ηλεκτρικά μοντέλα Range Rover, καθώς και οι ειδικές ζάντες με το λογότυπο EV στο κέντρο, όπως συμβαίνει και στo Range Rover Electric.

Αντίθετα, τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας, η ισχύς, η αυτονομία και οι τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και θα γίνουν γνωστά κατά την επίσημη παρουσίαση. Πάντως σχεδιαστικά, το Sport Electric φαίνεται να διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη την εμφάνιση της συμβατικής έκδοσης με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Στην ίδια πλατφόρμα με τις θερμικές και τις υβριδικές εκδόσεις

Το νέο Range Rover Sport Electric θα πλαισιώσει το Range Rover Electric στη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας. Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στην πλατφόρμα MLA-Flex, τη σύγχρονη αρθρωτή πλατφόρμα της JLR, η οποία μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρικά, υβριδικά και plug-in hybrid συστήματα κίνησης χωρίς αλλαγές στις βασικές διαστάσεις.

Παράλληλα, οι ηλεκτρικές και οι θερμικές εκδόσεις θα κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Solihull, μια επιλογή που επιτρέπει στη JLR να αξιοποιήσει καλύτερα τις επενδύσεις της, καθώς συνεχίζει την πορεία εξηλεκτρισμού της οικογένειας Range Rover, έστω και με μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Goodwood με… βρετανικό άρωμα

Το περίπτερο της Range Rover στο Goodwood φιλοξένησε επίσης το νέο Defender Vertex, αλλά και τις ειδικές εκδόσεις Range Rover London Edition. Πρόκειται για τέσσερις ξεχωριστές εκδόσεις που αντλούν έμπνευση από ισάριθμες περιοχές του Λονδίνου – Westminster, Battersea, Belgravia και Hoxton – με αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ειδικά υλικά και μοναδικές επενδύσεις που αποτυπώνουν τον διαφορετικό τους χαρακτήρα.

Πηγή: Quattroruote.it