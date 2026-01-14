Πού κατασκευάζεται το coupe B-SUV της Nissan που καίει 2,84 ευρώ ανά 100 km;

Το νέο ηλεκτρικό της Nissan κατασκευάζεται στο Sunderland. Δες γιατί το εργοστάσιο είναι-κλειδί και πώς προκύπτει το κόστος 2,84 €/100 km.
Η Nissan «ανοίγει» το εργοστάσιο του Sunderland στη Βρετανία και δείχνει πώς συναρμολογείται η 3η γενιά του LEAF, ενός μοντέλου που έχει εξελιχθεί για την ευρωπαϊκή αγορά και πλέον φέρει σχεδίαση και ποιότητα “made in Europe”. Η γραμμή παραγωγής λειτουργεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero, με έως και 20% κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να περιορίζεται το αποτύπωμα άνθρακα.
Το εργοστάσιο δίνει έμφαση σε:
-
Αυτοματοποιημένους ποιοτικούς ελέγχους (διαστασιολογική ακρίβεια, ηλεκτρική ασφάλεια υψηλής τάσης, στεγανότητα).
-
Εξειδικευμένο προσωπικό για καίριες φάσεις.
-
Ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα, που μειώνει χρόνους και κόστη logistics.
Με απλά λόγια, το Sunderland είναι η εγκατάσταση που «χτίζει» το νέο ηλεκτρικό Nissan για την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και συνεχή διαθεσιμότητα.
Γιατί μιλάμε για τόσο χαμηλό κόστος ανά 100 km
Το λειτουργικό κόστος είναι ο λόγος που αυτό το ηλεκτρικό ξεχωρίζει. Με μέση κατανάλωση 14,2 kWh/100 km και μέση οικιακή τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh, ο λογαριασμός είναι ευθύς:
14,2 kWh × 0,20 €/kWh = 2,84 € ανά 100 km.
Τι σημαίνει «φτιαγμένο για Ευρώπη» στην πράξη
Η 3η γενιά LEAF σχεδιάζεται/κατασκευάζεται με ευρωπαϊκή εργονομία και αξιοπιστία στο επίκεντρο:
-
Συναρμολόγηση μπαταρίας με αυστηρά πρότυπα θερμικής διαχείρισης και ασφάλειας υψηλής τάσης.
-
Λογισμικό και ηλεκτρονικά ισχύος που ελέγχονται σε κύκλους υψηλού φόρτου για σταθερή απόδοση και μακροχρόνια αντοχή.
-
Τελικός έλεγχος κύλισης (rolling road) για θορύβους/κραδασμούς, ώστε το αυτοκίνητο να παραδίδεται με ομοιογενή ποιότητα.
Βιωσιμότητα: πέρα από την πρίζα
Το EV36Zero δεν είναι μόνο «πράσινο ρεύμα». Περιλαμβάνει:
-
Αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης του εργοστασίου,
-
Συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές για μείωση μεταφορών,
-
Επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση όπου είναι τεχνικά εφικτό.
Στόχος: μείωση εκπομπών σε όλο τον κύκλο παραγωγής και σταθερή ποιότητα στις παρτίδες που προορίζονται για την Ευρώπη.
Τι κρατάμε;
-
Κατασκευή στο Sunderland με EV36Zero και έως 20% ανανεώσιμη ενέργεια στην παραγωγή.
-
Κόστος κίνησης ~2,84 €/100 km (14,2 kWh/100 km × 0,20 €/kWh) με οικιακή φόρτιση.
-
Ευρωπαϊκή ποιότητα: αυστηροί έλεγχοι για μπαταρία/ηλεκτρονικά, καλύτερη ηχομόνωση και σταθερή απόδοση.
-
Πραγματιστική βιωσιμότητα: λιγότερο αποτύπωμα παραγωγής και βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση στο δρόμο.