Q-ELECTRIC

Πού κατασκευάζεται το coupe B-SUV της Nissan που καίει 2,84 ευρώ ανά 100 km;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.01.2026
AutoTypos Team
pou-kataskevazetai-to-coupe-b-suv-tis-nissan-pou-kaiei-284-evro-ana-100-km-789505

Το νέο ηλεκτρικό της Nissan κατασκευάζεται στο Sunderland. Δες γιατί το εργοστάσιο είναι-κλειδί και πώς προκύπτει το κόστος 2,84 €/100 km.

Η Nissan «ανοίγει» το εργοστάσιο του Sunderland στη Βρετανία και δείχνει πώς συναρμολογείται η 3η γενιά του LEAF, ενός μοντέλου που έχει εξελιχθεί για την ευρωπαϊκή αγορά και πλέον φέρει σχεδίαση και ποιότητα “made in Europe”. Η γραμμή παραγωγής λειτουργεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero, με έως και 20% κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να περιορίζεται το αποτύπωμα άνθρακα.

Το εργοστάσιο δίνει έμφαση σε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • Αυτοματοποιημένους ποιοτικούς ελέγχους (διαστασιολογική ακρίβεια, ηλεκτρική ασφάλεια υψηλής τάσης, στεγανότητα).

  • Εξειδικευμένο προσωπικό για καίριες φάσεις.

  • Ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα, που μειώνει χρόνους και κόστη logistics.

Με απλά λόγια, το Sunderland είναι η εγκατάσταση που «χτίζει» το νέο ηλεκτρικό Nissan για την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και συνεχή διαθεσιμότητα.

Γιατί μιλάμε για τόσο χαμηλό κόστος ανά 100 km

Το λειτουργικό κόστος είναι ο λόγος που αυτό το ηλεκτρικό ξεχωρίζει. Με μέση κατανάλωση 14,2 kWh/100 km και μέση οικιακή τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh, ο λογαριασμός είναι ευθύς:

14,2 kWh × 0,20 €/kWh = 2,84 € ανά 100 km.

Τι σημαίνει «φτιαγμένο για Ευρώπη» στην πράξη

Η 3η γενιά LEAF σχεδιάζεται/κατασκευάζεται με ευρωπαϊκή εργονομία και αξιοπιστία στο επίκεντρο:

  • Συναρμολόγηση μπαταρίας με αυστηρά πρότυπα θερμικής διαχείρισης και ασφάλειας υψηλής τάσης.

  • Λογισμικό και ηλεκτρονικά ισχύος που ελέγχονται σε κύκλους υψηλού φόρτου για σταθερή απόδοση και μακροχρόνια αντοχή.

  • Τελικός έλεγχος κύλισης (rolling road) για θορύβους/κραδασμούς, ώστε το αυτοκίνητο να παραδίδεται με ομοιογενή ποιότητα.

Βιωσιμότητα: πέρα από την πρίζα

Το EV36Zero δεν είναι μόνο «πράσινο ρεύμα». Περιλαμβάνει:

  • Αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης του εργοστασίου,

  • Συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές για μείωση μεταφορών,

  • Επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση όπου είναι τεχνικά εφικτό.

Στόχος: μείωση εκπομπών σε όλο τον κύκλο παραγωγής και σταθερή ποιότητα στις παρτίδες που προορίζονται για την Ευρώπη.

Τι κρατάμε;

  • Κατασκευή στο Sunderland με EV36Zero και έως 20% ανανεώσιμη ενέργεια στην παραγωγή.

  • Κόστος κίνησης ~2,84 €/100 km (14,2 kWh/100 km × 0,20 €/kWh) με οικιακή φόρτιση.

  • Ευρωπαϊκή ποιότητα: αυστηροί έλεγχοι για μπαταρία/ηλεκτρονικά, καλύτερη ηχομόνωση και σταθερή απόδοση.

  • Πραγματιστική βιωσιμότητα: λιγότερο αποτύπωμα παραγωγής και βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση στο δρόμο.

Tags
#Nissan#Nissan Leaf#εργοστάσιο#παραγωγή
Πρόσφατες Ειδήσεις