Πού κατασκευάζονται τα μοντέλα της Zeekr που έρχονται στην Ελλάδα;

Zeekr Technology Europe: Εκεί χτυπάει η καρδιά της δημιουργίας των μοντέλων της Zeekr στην Ευρώπη

Η ιστορία της Zeekr στην Ευρώπη ξεκινάει από το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Εκεί, το 2021, ιδρύθηκε η Zeekr, και τρία χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε η Zeekr Technology Europe AB, ως συνέχεια της China Euro Vehicle Technology (CEVT). Το Γκέτεμποργκ παραμένει μέχρι σήμερα η σχεδιαστική έδρα της μάρκας, με τον Stefan Sielaff επικεφαλής του Global Design Center, ενώ φιλοξενεί και ένα πλήρες R&D Κέντρο της εταιρείας.

Η Zeekr παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό ως η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων του Geely Group, με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και high-end προσανατολισμό που συνδυάζει τις ευρωπαϊκές της σχεδιαστικές και μηχανολογικές ρίζες με την ευελιξία της κινεζικής «ηλεκτρικής» εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ισχυρή σύνδεση με την Ευρώπη

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη έδρα της βρίσκεται στο Ningbo της ανατολικής Κίνας, η σύνδεση της Zeekr με το Γκέτεμποργκ είναι ισχυρή. Εκεί, μετά την εξαγορά της Volvo Cars από τη Geely το 2010, ιδρύθηκε το 2013 η CEVT και το Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, με πάνω από χίλιους μηχανικούς προσωπικό. Το Uni3, όπως βαφτίστηκε το Tech-Hub – έδρα της CEVT, εξελίσσει τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και αυτόνομης οδήγησης για όλες τις μάρκες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της Volvo, και έχει αποτελέσει τη βάση για πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα.

Από την ίδρυσή της το 2021, όλα τα μοντέλα της – ξεκινώντας με το πολυτελές shooting brake Zeekr 001, που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τα μέσα του 2025 – γεννιούνται στις εγκαταστάσεις της CEVT. Το 2024, η CEVT μετονομάστηκε σε Zeekr Technology Europe AB, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη και την παγκόσμια παρουσία της Zeekr.

Όλα τα επόμενα μοντέλα – Zeekr X, Zeekr 7Xκαι Zeekr 7GT – ξεκινούν τη ζωή τους στο Global Design Center με επικεφαλής τον Stefan Sielaff (προηγούμενη εμπειρία σε Bentley και Audi) και εξελίσσονται στο διπλανό κέντρο, ώστε να συνδυάζουν design και τεχνολογική καινοτομία.

Από το 2025, η Zeekr είναι επίσημα παρούσα στην Ελλάδα με το Zeekr Experience Store στον κόμβο Αμαρουσίου (Κηφισίας 87). Το κατάστημα προσφέρει ένα χώρο υψηλής αισθητικής όπου το κοινό μπορεί να γνωρίσει τη γκάμα των μοντέλων, να εξερευνήσει τις τεχνολογίες τους και να βιώσει την εμπειρία της ηλεκτρικής κινητικότητας μέσα από test drives.

