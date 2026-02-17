Που θα δεις από κοντά το νέο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV που παίρνεις με 399 €/μήνα

Το οικογενειακό ηλεκτρικό SUV θα παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς εμπορικούς προορισμούς της Αθήνας

Η AION φέρνει το νέο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV, AION V, πιο κοντά στο κοινό της πόλης, επιλέγοντας να το παρουσιάσει στο Golden Hall, έναν από τους πιο δημοφιλείς εμπορικούς προορισμούς της Αθήνας. Μέχρι τις 19 Απριλίου 2026, όσοι επισκέπτονται το Golden Hall μπορούν να δουν από κοντά το AION V σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο κατάστημα Public, δίπλα στην κεντρική είσοδο.

Ο χώρος είναι ανοιχτός και ευρύχωρος, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δουν από κοντά το όχημα με άνεση και να αποκτήσουν εικόνα για τον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του, σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει την τυπική έκθεση αυτοκινήτου.

Το ιδανικό περιβάλλον

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν έγινε τυχαία. Το Golden Hall συγκεντρώνει ένα κοινό που ενδιαφέρεται για την τεχνολογία, το design και τις σύγχρονες τάσεις, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ουσιαστική επαφή με τη φιλοσοφία της AION.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του AION V στο εμπορικό κέντρο, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την ηλεκτροκίνηση της μάρκας, με στελέχη της AION βρίσκονται στον χώρο για να παρέχουν πληροφορίες για το brand και το μοντέλο, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις δυνατότητές του.

Η παρουσία τους είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 14:00–20:00, και το Σάββατο 11:00–19:00.

Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV

Το AION V είναι ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει design, άνεση και τεχνολογία, λειτουργεί ως μια πρώτη, ουσιαστική γνωριμία με τη φιλοσοφία της μάρκας και τη νέα εποχή που εκπροσωπεί.

Tο AION V πατά στην τριάδα ποιότητα–τεχνολογία–ασφάλεια, με μήκος 4.605 mm, μεταξόνιο 2.775 mm και σχεδίαση με φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw”. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία “Urban zero-pressure” δίνει αίσθηση ηρεμίας σύμφωνα με τη μάρκα, με 100% soft-touch επενδύσεις, καθαρές γραμμές, ήσυχη κύλιση με στοχευμένη ηχομόνωση και πανοραμική οροφή 2,14 m² με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Καρδιά του μοντέλου είναι η μπαταρία LFP 75,26 kWh που προσφέρει 510 km WLTP (έως 708 km σε αστικό κύκλο). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 PS) και 210 Nm με κίνηση μπροστά και τελική ταχύτητα 160 km/h. Η κατανάλωση στον μικτό κύκλο ορίζεται στα 16,7 kWh/100 km.

Όσοι θελήσουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα μετά την επίσκεψη στο Golden Hall, μπορούν να επισκεφθούν το showroom της AION στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι, σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο. Εκεί έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν πιο αναλυτικά τα μοντέλα της μάρκας, να λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση και να συζητήσουν με την εξειδικευμένη ομάδα της AION σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Τι κρατάμε: