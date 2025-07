Πραγματικά δεδομένα: Πώς είναι η μπαταρία ενός ηλεκτρικού μετά από 4 χρόνια και 160.000 km;

Μετά από 4 χρόνια και 160.000 km, το VW ID.3 διατηρεί 91% της αρχικής υγείας της μπαταρίας του. Δες τι έδειξε η δοκιμή αντοχής του ADAC.

Η μεγαλύτερη ανησυχία όσων σκέφτονται να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η αντοχή της μπαταρίας στον χρόνο και τα χιλιόμετρα. Ο γερμανικός οργανισμός ADAC πραγματοποίησε δοκιμή αντοχής διάρκειας 4 ετών σε ένα Volkswagen ID.3 Pro S, με στόχο να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Το αποτέλεσμα; Εντυπωσιακά θετικό.

Η υγεία της μπαταρίας μετά από 160.000 km

Παρά την εντατική χρήση και τις καθημερινές φορτίσεις στο 100%, το ηλεκτρικό VW ID.3 εμφάνισε μόλις 9% απώλεια απόδοσης στην μπαταρία μετά από 160.000 km, με SoH (State of Health) στο 91%. Σημειώνεται πως το όριο της εργοστασιακής εγγύησης είναι το 70%, κάτι που σημαίνει πως το αυτοκίνητο βρίσκεται πολύ πάνω από το κατώφλι ανησυχίας.

Πραγματική αυτονομία και κατανάλωση

Η έκδοση της δοκιμής εξοπλιζόταν με μπαταρία 77 kWh, η οποία προσφέρει εργοστασιακή αυτονομία 525 km (WLTP). Στην πράξη, το ID.3 κατάφερε 400 km στον αυτοκινητόδρομο, ενώ ακόμη και σε θερμοκρασίες -9°C, ολοκλήρωσε μια διαδρομή 400 km σε υψόμετρο, με μία μόνο φόρτιση. Σε καθημερινή χρήση, η κατανάλωση κυμάνθηκε από 13 έως 30 kWh/100 km, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση.

Φόρτιση: Βελτιωμένη με το νέο λογισμικό

Αρχικά, η φόρτιση ήταν ένας αδύναμος κρίκος, όμως με την αναβάθμιση στο λογισμικό έκδοσης 3.2, η ισχύς φόρτισης ανέβηκε έως και 160 kW. Αυτό σημαίνει ταχύτερη επαναφόρτιση 10-80% σε περίπου 30 λεπτά. Σημειώνεται όμως ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες, το ID.3 εξακολουθεί να φορτίζει πιο αργά λόγω έλλειψης προθέρμανσης μπαταρίας.

Οδηγική εμπειρία και αξιοπιστία

Το ID.3 απέδειξε πως παραμένει ευχάριστο και σταθερό ακόμα και μετά από 4 χρόνια χρήσης. Με 204 PS και 310 Nm ροπής, επιταχύνει στα 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 160 km/h τελικής ταχύτητας. Η κίνηση στον πίσω άξονα προσφέρει ζωντανή αίσθηση, ενώ το μικρό του τιμόνι και ο κύκλος στροφής το καθιστούν ιδανικό για την πόλη.

Βλάβες και συντήρηση

Κατά τη διάρκεια της τετραετίας, παρουσιάστηκαν κάποιες αναμενόμενες φθορές:

Ρωγμή στο παρμπρίζ (πιθανώς από πετραδάκι)

Επαναλαμβανόμενο πρόβλημα με την ημιαξόνιο στο πίσω δεξί μέρος

Αντικατάσταση μπαταρίας 12V έπειτα από ηλεκτρική δυσλειτουργία

Βλάβη στην κεραία GPS , κόστος 525 €

Διακοπή λειτουργίας εμπρός αισθητήρα παρκαρίσματος από χτύπημα

Οι επισκέψεις για service ήταν μόλις δύο σε τέσσερα χρόνια (ανά διετία), με συνολικό κόστος περίπου 1.100 €.

The ID.3 Pro S tested by the ADAC

©ADAC/Test and Technology

Το εσωτερικό και οι αδυναμίες του

Παρότι η συνολική ποιότητα κατασκευής κρίθηκε καλή, υπήρξαν παρατηρήσεις για τα sliders αφής, τα οποία δεν φωτίζονται και δεν προσφέρουν ακρίβεια στη ρύθμιση. Επίσης, το infotainment παραμένει αργό στην εκκίνηση και απαιτεί επιβεβαίωση του χρήστη κάθε φορά. Όμως, η βελτιωμένη VW Connect εφαρμογή, με δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης και θερμοκρασίας, κρίνεται ως σημαντική προσθήκη.

Καινούργιο vs μεταχειρισμένο

Μετά από 160.000 km, το αυτοκίνητο παρουσιάζει ελάχιστες φθορές στο πλαίσιο και στο αμάξωμα, με προβλέψιμα σημάδια χρήσης όπως γρατζουνιές και σημάδια από πετραδάκια. Η εκτίμηση μεταπώλησης του συγκεκριμένου οχήματος με βάση τις τιμές της γερμανικής αγοράς ανέρχεται στα 23.861 ευρώ.

Συμπέρασμα: Ασφάλεια, αξιοπιστία και μικρή φθορά

Παρά τις όποιες εργονομικές αδυναμίες και μικρές βλάβες, το ID.3 αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτικό και ιδιαίτερα ευχάριστο στην καθημερινή χρήση. Το σημαντικότερο; Η μπαταρία παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση, αποδεικνύοντας ότι τα σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να διατηρήσουν υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου.

