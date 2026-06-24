Πρεμιέρα για το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο SUV στην ιστορία της Skoda

Η Skoda ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το ηλεκτρικό Peaq, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο ηλεκτρικό μοντέλο που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα

Πρόκειται για ένα επταθέσιο SUV μήκους 4,87 μέτρων, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της τσεχικής μάρκας και έρχεται να διπλασιάσει την ηλεκτρική της παρουσία δίπλα στο μικρότερο Epiq. Με αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας, αλλά και χώρους που παραπέμπουν σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών, το νέο Peaq αποτελεί τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda.

Σχεδίαση με έμφαση στην αεροδυναμική

Το Peaq υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της Skoda, με καθαρές γραμμές, έντονες επιφάνειες και σύγχρονη αισθητική. Τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω διαθέτουν τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ», ενώ το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face ενισχύει τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Για πρώτη φορά σε Skoda συναντάμε κρυφές χειρολαβές θυρών, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής. Παράλληλα, το Peaq διαθέτει τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας, με σύστημα Dynamic Shade Control που μεταβάλλει ηλεκτρονικά τη διαφάνειά της.

Παρά το μεγάλο του μέγεθος, το SUV πετυχαίνει εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,249 χάρη σε μια σειρά ενεργητικών και παθητικών αεροδυναμικών λύσεων.

Lounge ατμόσφαιρα

Η καμπίνα διατίθεται με πέντε διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές, ενώ το νέο Relax Package μετατρέπει το Peaq σε ένα πραγματικό «lounge σε τροχούς». Περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR, λειτουργίες μασάζ και αερισμού, ηλεκτρικά υποπόδια, αναδιπλούμενο τραπεζάκι, δύο μαξιλάρια και ειδική εφαρμογή wellbeing με προγράμματα χαλάρωσης και ευεξίας.

Χώροι για όλη την οικογένεια

Το μεταξόνιο των 2.965 χιλιοστών εξασφαλίζει άνετους χώρους για έως επτά ενήλικες επιβάτες. Ακόμη και με όλες τις θέσεις σε χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 299 λίτρα, ενώ στην πενταθέσια διάταξη εκτοξεύεται στα 935 λίτρα, επίδοση κορυφαία για τη Skoda. Στον τομέα της πρακτικότητας συμβάλλει και ο εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) 37 λίτρων, ιδανικός για αποθήκευση καλωδίων φόρτισης και μικρών αντικειμένων.

Οι εκδόσεις του νέου Skoda Peaq

Peaq 60

Μπαταρία 63 kWh

Ισχύς 150 kW (204 ίπποι)

Ροπή 350 Nm

Πίσω κίνηση

0-100 km/h σε 8,6 δλ.

Αυτονομία άνω των 450 χλμ.

Φόρτιση 10-80% σε 27 λεπτά

Peaq 90

Μπαταρία 91 kWh

Ισχύς 210 kW (286 ίπποι)

Ροπή 545 Nm

Πίσω κίνηση

0-100 km/h σε 7,1 δλ.

Αυτονομία άνω των 640 χλμ.

Φόρτιση 10-80% σε 28 λεπτά

Peaq 90x

Μπαταρία 91 kWh

Ισχύς 220 kW (299 ίπποι)

Τετρακίνηση

0-100 km/h σε 6,7 δλ.

Αυτονομία άνω των 610 χλμ.

Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά

Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν one-pedal driving, ανάκτηση ενέργειας, αμφίδρομη φόρτιση V2L, ενώ μέσω του συστήματος MOON POWER υποστηρίζονται επίσης λειτουργίες V2H και V2G.

Νέα επίπεδα ασφάλειας & ψηφιακής εμπειρίας

Το Peaq εξοπλίζεται στάνταρ με πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, όπως Front Assist, Lane Assist, Side Assist, Predictive Cruise Control, Turn Assist και Collision Avoidance Assist. Το προαιρετικό Travel Assist 3.0 αποτελεί την πιο εξελιγμένη λύση υποβοήθησης της Skoda, διαθέτοντας Traffic Jam Assist, Emergency Assist και δυνατότητα αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών.

Το ηλεκτρικό SUV διαθέτει επίσης Driver Alert με κάμερα παρακολούθησης οδηγού, Top Area View 360°, Intelligent Park Assist και συνολικά δέκα αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda, το infotainment τοποθετείται κάθετα. Η οθόνη των 13,6 ιντσών βασίζεται σε πλατφόρμα Android και προσφέρει ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης, περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης και online υπηρεσίες. Η εφαρμογή MySkoda επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου, διαχείριση φόρτισης, Online Climate Control, Plug & Charge και Departure Planner. Παράλληλα, το νέο Camp Mode διατηρεί σταθερή θερμοκρασία στην καμπίνα κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης στο όχημα.

Στο κορυφαίο Relax Package περιλαμβάνεται επίσης premium ηχοσύστημα Sonos με 16 ηχεία, ισχύ 755 W και προηγμένο 3D surround ήχο.

Peaq Sportline για πιο δυναμική εμφάνιση

Από το λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση Sportline, η οποία ξεχωρίζει για τις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, τις μαύρες ζάντες 20 ιντσών, τη δυνατότητα διχρωμίας με μαύρη οροφή και το φωτιζόμενο Tech-Deck Face. Στο εσωτερικό συναντάμε sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, τριάκτινο σπορ τιμόνι, μαύρη επένδυση οροφής και επενδύσεις Suedia και Techtona με λευκές ραφές.

Με το νέο Peaq, η Skoda μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που συνδυάζει κορυφαίους χώρους, τεχνολογία αιχμής, μεγάλη αυτονομία και οικογενειακό χαρακτήρα, αποτελώντας τη νέα ναυαρχίδα της ηλεκτρικής της γκάμας.