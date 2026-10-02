Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE – Τι τιμή έχει;

Το καυτό Opel Corsa GSE κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με 281 PS, 0-100 km/h σε 5,5 sec και δελεαστική τιμή για ένα hot-hatch τέτοιων επιδόσεων.

Η Opel φέρνει στην Ελλάδα το νέο Corsa GSE, την κορυφαία έκδοση του μικρού της μοντέλου και ταυτόχρονα το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της μάρκας σήμερα. Το νέο ηλεκτρικό hot hatch κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026, ενώ οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. Η τιμή του ξεκινά από 36.700 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τόσο προωθητικό πρόγραμμα όσο και την κρατική επιδότηση.

Με ισχύ 281 PS, 345 Nm ροπής, διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, φρένα Alcon και ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο, το νέο Corsa GSE επιχειρεί να μεταφέρει την παράδοση των GSi και OPC στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το ταχύτερο Opel παραγωγής σήμερα

Το νέο Corsa GSE χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 207 kW ή 281 PS, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 345 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 5,5 sec, επίδοση που το καθιστά ταχύτερο από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής της Opel αυτή τη στιγμή. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h, ενώ η Opel έχει εξελίξει ειδικά για το μοντέλο και ένα sport ηχητικό προφίλ, ώστε να ενισχύσει την οδηγική εμπειρία.

Η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς, όμως το Corsa GSE δεν περιορίζεται σε μια απλή αύξηση απόδοσης. Η Opel έχει εξοπλίσει το μοντέλο με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση και η δυνατότητα μεταφοράς της ροπής στο δρόμο.

Παράλληλα, διαθέτει χαμηλωμένο sport πλαίσιο με ειδική ρύθμιση GSE, ενώ το σύστημα πέδησης έχει αναβαθμιστεί με φρένα υψηλών επιδόσεων Alcon και τετραπίστονες δαγκάνες.

Μπαταρία 54 kWh και έως 374 km αυτονομίας

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει συνολική χωρητικότητα 54 kWh, από τις οποίες οι 51 kWh είναι ωφέλιμες. Η επίσημη αυτονομία φτάνει έως τα 374 km WLTP, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 16,0 και 17,0 kWh/100 km.

Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, η φόρτιση από 20% έως 80% χρειάζεται περίπου 27 λεπτά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Opel Corsa GSE Ισχύς 281 PS Ροπή 345 Nm Κίνηση Εμπρός 0-100 km/h 5,5 sec Τελική ταχύτητα 180 km/h Μπαταρία 54 kWh Ωφέλιμη χωρητικότητα 51 kWh Αυτονομία WLTP έως 374 km Κατανάλωση 16,0-17,0 kWh/100 km DC 20-80% περίπου 27 λεπτά

Ξεχωρίζει αμέσως από ένα απλό Corsa

Το νέο Corsa GSE έχει αρκετές αισθητικές διαφορές που το κάνουν να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Μπροστά και πίσω υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες GSE, ενώ οι θόλοι των τροχών είναι φαρδύτεροι.

Η εξωτερική εικόνα συμπληρώνεται από:

μαύρη οροφή

πίσω αεροτομή

ζάντες 18 ιντσών

ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S

χαρακτηριστικές κίτρινες δαγκάνες Alcon

Το αποτέλεσμα είναι σαφώς πιο επιθετικό από ένα συμβατικό Corsa, χωρίς όμως να χάνει τον αναγνωρίσιμο χαρακτήρα του μοντέλου.

Sport καμπίνα με Alcantara και κίτρινες ζώνες

Η ίδια λογική συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Τα καθίσματα υψηλών επιδόσεων διαθέτουν Alcantara και υφασμάτινες επενδύσεις με ρετρό καρό μοτίβο, έντονα πλευρικά στηρίγματα και ενσωματωμένα προσκέφαλα GSE. Οι κίτρινες ζώνες ασφαλείας και οι αντίστοιχες διακοσμητικές ραφές δίνουν μια ακόμη πιο έντονη ταυτότητα.

Υπάρχει επίσης sport τιμόνι με επένδυση Alcantara, αλουμινένια πεντάλ και ειδικές ψηφιακές ενδείξεις GSE. Ο οδηγός μπορεί να βλέπει πληροφορίες όπως δυνάμεις G και δεδομένα επιδόσεων, ενισχύοντας τον πιο σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Δεν ξεχνά την καθημερινότητα

Παρά την έμφαση στις επιδόσεις, η Opel έχει διατηρήσει την πρακτικότητα ενός καθημερινού Corsa. Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 267 έως 1.042 λίτρα, ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται:

θερμαινόμενα καθίσματα

θερμαινόμενο τιμόνι

κάμερα οπισθοπορείας 180°

σύστημα πλοήγησης

adaptive cruise control

Keyless Entry & Start

λειτουργία V2L

Μέσω του Vehicle-to-Load, η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η τιμή του νέου Opel Corsa GSE στην ελληνική αγορά ξεκινά από 36.700 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση, επομένως δεν πρόκειται για την απλή προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς κίνητρα.

Η Opel έχει ήδη ανοίξει τις παραγγελίες, ενώ το μοντέλο θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα στην AUTO ATHINA 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Από τα GSi και OPC στη νέα εποχή

Η ονομασία GSE έρχεται να συνεχίσει μια παράδοση που για χρόνια εκφραζόταν από τις εκδόσεις GSi και OPC. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πλέον το σημείο αναφοράς δεν είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας, αλλά ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα 281 PS.

Με το νέο Corsa GSE, η Opel προσπαθεί να διατηρήσει στοιχεία που παραδοσιακά συνδέονται με ένα hot hatch, όπως το χαμηλό πλαίσιο, το μηχανικό μπλοκέ, τα ισχυρά φρένα και τη σπορ εμφάνιση, μεταφέροντάς τα σε ένα εντελώς διαφορετικό τεχνολογικό περιβάλλον.

Τι κρατάμε;